Thực phẩm giúp giảm cân

Dưa hấu và giấm Balsamic: Những lợi ích của dưa hấu bao gồm ngăn ngừa rối loạn thận, huyết áp cao, ung thư, tiểu đường, bệnh tim, đột quỵ do nhiệt, thoái hóa điểm vàng. Dưa hấu chỉ chứa 46 calo trong mỗi cốc nước ép và 92% nước, là món ăn nhẹ giảm cân hiệu quả. Dưa hấu còn chứa nhiều vitamin C, A và nhiều hợp chất thực vật tốt cho sức khỏe. Giấm Balsamic có hàm lượng chất chống oxy hóa cao, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe bao gồm kiểm soát bệnh tiểu đường, ổn định huyết áp, lưu thông máu và ngăn ngừa sỏi thận. Ngoài ra, giấm còn cải thiện sự cân bằng axit-kiềm của cơ thể, giúp kiểm soát sự thèm ăn và tăng mức độ no.