Người mẫu hóa 'vũ trụ, ngân hà' nhờ make up kết hợp body painting

Ban giám khảo The Best Artist Award 2019 là những chuyên gia trang điểm kỳ cựu như Thanh Phan - Chuyên gia đào tạo - Nhà sáng lập và giám đốc PRO Academy; Miên Thảo - nghệ sỹ body painting - Nhà sáng lập và giám đốc Mineral Spa, Do Phuoc Loi - chuyên gia trang điểm, Huynh Thanh Trung - nghệ sỹ Body Painting kiêm nhiếp ảnh gia, Kim Tuyến - chuyên gia trang điểm - Nhà sáng lập và giám đốc học viện Kim Tuyến, Nguyễn Minh Quân - chuyên gia trang điểm Quân & Pu Academy. Chương trình được tổ chức bởi Kevin Le Academy Thời gian tới, các tín đồ làm đẹp còn có thể tham gia triển lãm Ngoisao Beauty Expo do báo Ngoisao.net tổ chức, diễn ra vào ngày 5 và 6/10 tại khách sạn Vinpearl Luxury Lanmark 81, quận Bình Thạnh, TP HCM. Đây là sân chơi để những người yêu làm đẹp chia sẻ bí quyết chăm sóc nhan sắc, gặp gỡ những chuyên gia hàng đầu, người nổi tiếng trong lĩnh vực này thông qua Beauty Talk, workshop. Cuộc thi online makeup với nội dung "Make-up Transformation" bắt đầu từ 16/8 đến hết 25/9 dành cho những người yêu thích trang điểm. Ban tổ chức sẽ chọn 10 thí sinh xuất sắc dự chung kết, trổ tài trang điểm trực tiếp trên sâu khấu "Ngoisao Beauty Expo". Tổng giải thưởng của cuộc thi trị giá tới 500 triệu đồng gồm tiền mặt, chứng nhận, cơ hội cộng tác với báo Ngoisao.net trong các bộ ảnh Thời trang, Làm đẹp.