Lan Phương: ‘Tôi giảm 15kg vì cho con bú mẹ hoàn toàn’ 0 Nữ diễn viên luôn mang con theo trong 6 tháng sau sinh nên cường độ làm việc gần như gấp đôi, khiến cân nặng giảm nhanh.

Hai tháng sau khi sinh con, diễn viên Lan Phương nhận vai chính trong bộ phim truyền hình dài tập "Nàng dâu order". Vừa lên phim trường vừa cho con bú, "nhà văn Lam Lam" có lúc xuống sắc vì quá mệt mỏi. Song dù tham công tiếc việc, bận rộn đến đâu, nữ diễn viên vẫn dành thời gian chăm sóc bản thân để giữ gìn nhan sắc.

Lan Phương thường xuyên dùng kem dưỡng ẩm, kem dưỡng mắt để có làn da đẹp.

- Trong bộ phim "Nàng dâu order", khán giả bình luận Lan Phương chưa lấy lại được vẻ tươi tắn vì có nhiều nếp nhăn, bọng mắt trông khá mệt mỏi. Chị nghĩ sao về những nhận xét đó?

- Nhận xét đó có phần đúng. Những tập đầu của bộ phim tôi lên hình được mọi người khen xinh xắn, trẻ trung. Tuy nhiên, ở những tập sau lịch quay dày đặc, tôi tới phim trường từ sớm, đến tối muộn mới về. Sau đó, vẫn thức đêm chăm con như một "mẹ bỉm sữa" bình thường nên khá mệt mỏi, có khi kiệt sức. Đến khoảng giữa phim cơ thể tôi bị giữ nước vì làm việc quá sức nhìn tôi mệt hơn, ngủ không đủ giấc nên mắt thâm quầng, da xạm đi, có makeup đậm cũng không giấu được. Phần cuối phim tôi tươi tắn hơn vì lịch quay giãn ra, cơ thể khoẻ khoắn trở lại.

- Vậy sau khi đóng phim "Nàng dâu order", chị làm cách nào để cơ thể và làn da khoẻ đẹp trở lại?

- Tôi thay đổi thời gian biểu khoa học hơn. Sáng sớm dậy uống nửa lít nước ấm pha mật ong rồi tập thể dục. Trước khi đi ngủ, tôi dành thời gian để chăm sóc da.

Tôi chú trọng bước làm sạch da nên tẩy trang, rửa mặt kỹ càng. Mỗi tối tôi dưỡng da đủ các bước: dưỡng ẩm cho mắt, bôi kem dưỡng mắt và dưỡng da cơ thể. Tôi thường xuyên dùng kem dưỡng da tay để đôi tay mềm mại. Quan trọng nhất là chọn được loại mỹ phẩm phù hợp, đừng tiếc tiền để mua loại kem dưỡng da tốt, phù hợp với mình.

Là diễn viên, thường xuyên phải trang điểm đậm nên tôi dành thời gian tẩy tế bào chết đều đặn, đắp mặt nạ tự nhiên để bổ sung dưỡng chất cho da.

- Chị có cách gì để về dáng thon gọn nhanh chóng sau sinh?

- 6 tháng đầu tôi cho con bú hoàn toàn, tự tay chăm sóc con. Tôi đi bất cứ nơi nào, kể cả ra nước ngoài cũng mang con đi theo nên cường độ làm việc gần như gấp đôi, vừa chăm con vừa làm việc. Vì vậy, tôi giảm tới 15kg sau 6 tháng.

Ngoài ra, tôi giữ chế độ ăn uống giữ chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế đồ dầu mỡ, uống nhiều nước, ăn nhiều trái cây, rau xanh để cơ thể nhanh chóng hồi phục. Quan trọng nhất là dành thời gian tập thể dục. Tôi rất thích yoga, zumba, gym để giải phóng năng lượng xấu. Ngoài ra, tôi cố gắng ngủ đủ giấc, bổ sung viên uống vitamin tổng hợp để cơ thể khoẻ mạnh. Khoẻ trước rồi mới đẹp được.

Khi con gái được 6 tháng, Lan Phương đã giảm được 15kg nhờ ăn uống khoa học, chăm tập thể thao.

- Khi con còn rất nhỏ chị đã tham gia bộ phim truyền hình dài tập và các hoạt động giải trí. Chị cân bằng thời gian cho công việc, gia đình và chăm sóc bản thân như thế nào?

- Lần đầu làm mẹ tôi cũng nhiều bỡ ngỡ, những tuần đầu đúng là "đầu bù tóc rối" chỉ quay cuồng bên con thôi. Khi con lớn hơn một chút, tôi quen dần với việc làm mẹ thì mới có thời gian thư giãn để chăm sóc bản thân. Bây giờ đã khác xưa, phụ nữ phải yêu thương chăm sóc được cho mình thì mới có sức lực để chăm con và vun vén cho tổ ấm. Tôi không đồng tình với những người phụ nữ có con mà quên hết bản thân mình. Khi soi gương thấy mình đẹp ai cũng vui và có động lực để làm chồng con vui theo.

Nghĩ là vậy nhưng rất khó để vẹn cả đôi đường nên tôi có khoảng thời gian ưu tiên cho công việc hoặc gia đình. Nhưng tổng thời gian vẫn phải cân bằng cho cả hai bên. Khi đi quay phim tôi rất bận nên chồng đỡ đần việc nhà nhiều nhưng ra ngoài phim trường, tôi dành hết cho gia đình.

- Sau sinh, phụ nữ dễ bị trầm cảm, bỏ quên ngoại hình, chị có cách để hạn chế tình trạng đó?

- Phụ nữ sau sinh và sau 30 tuổi thường dễ bị trầm cảm vì gia đình, công việc áp lực, chồng con. Tôi nghĩ đầu tiên phải giữ tâm trí của mình thoải mái, tư tưởng lạc quan. Khi mình vui vẻ thần thái cũng rạng ngời. Mỗi khi tôi mệt mỏi, suy nghĩ bi quan thì tự nhìn mình trong gương cũng thấy già nua, nhàu nhĩ, già hẳn đi. Niềm vui, nụ cười chính là liều thuốc giúp mình trẻ lại.

Vẻ đẹp của người phụ nữ như một cây xanh, nếu thường xuyên chăm tưới thì cây sẽ khoẻ mạnh nếu bỏ quên cây sẽ khô héo. Cây héo ít ngày mình chăm lại cây có thể khoẻ lại nhưng nếu để héo quá lâu, cây sẽ không thể xanh tốt lại nữa. Nên chăm sóc cơ thể thường xuyên.

- Nuôi con bằng sữa mẹ, ngực sẽ chảy xệ, không săn chắc như trước. Chị có nghĩ đến chuyện phẫu thuật nâng ngực?

- Tôi không có ý định phẫu thuật nâng ngực vì bộ ngực săn chắc không hẳn là vũ khí để đem lại vẻ quyến rũ cho người phụ nữ. Phụ nữ đẹp khi họ có vẻ hài hoà. Nuôi con bằng sữa mẹ chắc chắn ngực không săn chắc nhưng cảm giác gần con, tình cảm dành cho con, nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho con làm tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, không còn chút băn khoăn, lo nghĩ nào.

- Ở tuổi 40, 50 không còn giữ được vẻ đẹp như hiện tại, chị có sẵn sàng can thiệp thẩm mỹ?

- Hiện tại, nhiều chị em phụ nữ can thiệp thẩm mỹ để có vẻ đẹp trẻ trung, đây là nhu cầu hoàn toàn chính đáng. Việc can thiệp thẩm mỹ hiện nay rất dễ dàng và an toàn nên nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, cũng có nhiều người lựa chọn cách làm đẹp đơn giản như dùng mỹ phẩm, tập luyện thể thao... Mỗi người có một sự lựa chọn riêng miễn sao họ chấp nhận rủi ro và yêu vẻ đẹp của mình. Tuỳ theo thời gian, tôi sẽ chọn cách làm đẹp phù hợp với mình.

Nuôi con bằng sữa mẹ, nữ diễn viên "Nàng dâu order" không lo lắng ngực bị chảy xệ, kém quyến rũ.

- Được biết chị đang là thành viên ban giám khảo của show truyền hình thực tế về thẩm mỹ - Hành trình lột xác. Vì sao chị quyết định ngồi ghế nóng?

- Xem "Hành trình lột xác" mùa trước tôi thấy chương trình mang đến hy vọng, sự đổi đời cho rất nhiều người kém may mắn, không có ngoại hình ưa nhìn. Họ chịu mặc cảm, mất nhiều cơ hội trong cuộc sống, tự ti khi đối diện với mọi người trong thời gian dài. Tôi từng khóc khi một số thí sinh phải dừng lại ở vòng loại, không được đi vào vòng trong để thay đổi diện mạo. Tôi đồng cảm với những bạn thiếu may mắn hơn. Tôi muốn chia sẻ với các thí sinh.

- Những giám khảo mùa trước như ca sĩ Minh Hằng, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, siêu mẫu Võ Hoàng Yến, stylist Lê Minh Ngọc... đã tạo được rất nhiều ấn tượng và tình cảm yêu mến của các thí sinh cũng như khán giả, chị có cảm thấy áp lực?

- Tôi không áp lực vì mỗi giám khảo có phong cách riêng, cảm nhận riêng và ý kiến riêng. Tôi tham gia chương trình rất tự nhiên, chỉ muốn chia sẻ những điều chân thật từ tấm lòng của mình. Tôi không có ý định xây dựng hình tượng giám khảo hoàn hảo. Trong những số đầu tiên tôi thấy mọi người nhận định tôi là một giám khảo sẵn lòng động viên hỗ trợ tinh thần cho thí sinh.

- Mỗi thí sinh tham dự chương trình đều trải qua thời gian thay đổi ngoại hình nhiều đau đớn, gian nan. Chị nghĩ thế nào về việc can thiệp thẩm mỹ và sẵn sàng chịu đựng đau đớn, rủi ro để có ngoại hình đẹp?

- Họ là những người dũng cảm. Tôi sợ dao kéo, đau đớn và những rủi ro nữa. Những bạn thí sinh sẵn sàng đánh đổi để thay đổi cuộc sống, thay đổi ngoại hình để đón nhận cơ hội mới là nhu cầu hoàn toàn chính đáng. Tôi ủng hộ và ngưỡng mộ các bạn.

- Cảm ơn chị đã chia sẻ!

