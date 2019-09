Khánh My hướng dẫn cách giữ hình thể đẹp 0 Người mẫu nói có chế độ ăn uống, chăm sóc da và giữ dáng khoa học để hình thể ốm mà vẫn săn chắc, sexy.

Khánh My cho biết cơ thể cô khá gầy nhưng săn chắc và luôn cố tập luyện mỗi ngày để giữ được thể trạng này. "Đa số người ốm thì khó nhìn đầy đặn, hơi béo lại tự ti vòng 2 hoặc nhiều mặt khác. Các bạn đừng lo, ốm đẹp, béo dễ thương, quan trọng nhất vẫn là sức khỏe. Không nên vì giảm cân, muốn đẹp rồi nhịn ăn uống", người đẹp nói.

Theo quan điểm của Khánh My, gầy hay béo đa phần là do tạng người và gen. Có một số người không ăn mà thở thôi cũng mập và trường hợp khác có ăn nhiều thế nào vẫn không thể lên cân, thậm chí ngày càng gầy đi. Do đó, người mẫu khuyên phái nữ kiên trì tập luyện. Đây là cách duy nhất giúp sức khỏe và body thay đổi.

Cô bắt đầu tập yoga và gym khoảng 5-6 năm trở lại đây. Nhìn lại hình ảnh mình 5-7 năm trước, người đẹp nhận thấy ba vòng của mình thay đổi khá nhiều. Gym khiến cơ thể Khánh My thay đổi nhanh chóng, nhất là vòng ba (nhờ squat). Còn yoga giúp cô khỏe đẹp từ trong ra ngoài, giảm stress, bớt nóng giận, tâm nhẹ nhàng ngủ ngon và sâu hơn.

Khánh My tập thể thao thường xuyên để giữ ba vòng đẹp.

"Nhiều bạn hay hỏi tôi làm sao để đùi bớt to hay vì sao tay, chân, eo tôi lại nhỏ nhưng các vòng khác lại to. Xin thưa xưa giờ tạng người tôi như vậy. May mắn chân tay không bị thô, còn vòng hai và ba muốn đẹp phải tập rất nhiều", cô nói.

Theo Khánh My, tay chân to thì tập cho săn chắc, tuy nhiên muốn nhỏ sẽ rất khó vì đó là tạng người. Cô khuyên phái nữ tuyệt đối không nên đi hút mỡ hay sửa sắc đẹp. Cô cho biết thích nét đẹp tự nhiên hơn, ngoài tập luyện, chị em có thể đi chăm sóc da thường xuyên. "Người ta nói nhất dáng, nhì da, chăm hai thứ đó đẹp lên là khác liền nhưng phải cần thời gian, chứ không phải muốn là đẹp liền. Nếu muốn nhanh thì phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng về lâu dài dễ bị xuống cấp vì cái gì cũng có giá của nó", cô nói.

Người đẹp thường chia sẻ khoảnh khắc tập luyện trong phòng gym, yoga trên trang cá nhân.

Người mẫu có chế độ ăn uống khoa học, chia thành nhiều bữa trong ngày mà không kiêng khem bất cứ món gì, ăn thoải mái theo sở thích. Theo cô, ăn một buổi quá nhiều thứ dễ bị mập và tránh ăn đêm nhiều vì khiến eo bị tích mỡ. Cô cũng uống nhiều nước lọc và nước trái cây.

Cách chăm sóc da của Khánh My khá đơn giản. Mỗi ngày cô thoa serum và dưỡng ẩm (hai thứ rất quan trọng cho da), rồi xịt khoáng để cung cấp độ ẩm. Cô còn chống lão hoá để da sáng mịn và đi spa ít nhất một tuần một lần.

"Nhiều người hỏi My sao ngày càng trẻ. Có lẽ do tôi sống đơn giản, yêu đời, không ghen ghét ai, không thức quá khuya, không thuốc lá và bia rượu", cô nói thêm.

Khánh My sinh năm 1991 tại Kiên Giang. Cô từng là người mẫu, sau chuyển sang đóng phim. Khánh My tham gia nhiều phim như: "Cuối đường băng", "Váy hồng tầng 24", "Mỹ nhân Sài thành", "Ba vợ cưới vợ ba", "Tình xuyên biên giới"... Năm 2016 Khánh My thi "Bước nhảy Hoàn vũ" và giành ngôi Á quân. Diễn viên từng thử sức với cả lĩnh vực âm nhạc với MV Be Strong. Một năm gần đây, cô tập trung cho công việc kinh doanh.

Người đẹp và diễn viên Tiến Vũ công khai tình yêu vào cuối năm ngoái. Cặp sao có chung quan điểm sống, sở thích. Họ sánh đôi từ phòng tập gym đến các chuyến du lịch trong và ngoài nước.

Thi Quân