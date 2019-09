Cuộc cách mạng làm đẹp với mascara của Maybelline 0 Không phải là son, phấn nền hay kem dưỡng, Maybelline bắt đầu cuộc chơi ngành làm đẹp bằng dòng sản phẩm dành cho lông mi đầu tiên trên thế giới.

Mascara là một loại mỹ phẩm giúp làm đen, dày và cong hàng mi, khiến đôi mắt trông to hơn, thêm phần gợi cảm, quyến rũ. Từ "mascara" bắt đầu được sử dụng trong tiếng Anh từ thế kỷ thứ 19 nhưng ít ai biết tiền thân của mascara xuất hiện từ 4000 năm trước Công nguyên. Khi đó, phụ nữ Ai Cập cổ đại dùng hỗn hợp gồm galen, malachit, than hay bồ hóng, mật ong, nước... để làm đậm màu vùng mắt, lông mi và lông mày, và cũng là cách để bảo vệ đôi mắt khỏi bụi và vi khuẩn trong gió cát. Hình ảnh đôi mắt đậm, đen và được kéo dài còn trở thành biểu tượng trong tín ngưỡng của họ.

Nhưng phát minh mascara nổi tiếng nhất thế giới lại khởi nguồn từ một cơn ghen tình. Năm 1913, nhà hóa học trẻ tuổi Tom Lyle Williams biết chuyện em gái mình - Mabel vô cùng đau khổ vì người đàn ông mình yêu để ý tới một người khác. Mabel Williams đã khóc rất nhiều, hai hàng mi luôn ướt đẫm. Cô cũng nghĩ tới việc phải làm mình đẹp hơn để giành lại người yêu. Mabel sử dụng thạch xăng dầu trên lông mi và lông mày. Nhìn cảnh tượng đó, Williams quyết định giúp em gái tăng sức quyến rũ bằng cách thêm trộn tro than vào vaseline, làm tối màu lông mi và lông mày của cô. Các sản phẩm đã phát huy tác dụng. Maybel đã khiến người đàn ông của mình trở về. Năm 1915, Mabel làm đám cưới với người mình yêu còn Williams kết hợp với Parke-Davis, một nhà sản xuất thuốc bán buôn tạo ra mỹ phẩm mắt hiện đại đầu tiên được sản xuất để sử dụng hàng ngày, được gọi là Lash-Brow-Ine. Chúng đóng gói trong các hộp nhôm nhỏ, được bán khi đặt hàng qua thư với hai kích cỡ. Williams gọi Lash-Brow-Ine là chất kích thích tăng trưởng lông mày và lông mi.

Lash-Brow-Ine được để trong những hộp nhôm vào năm 1917

Năm 1917, một lần nữa với sự hỗ trợ của Parke-Davis, phòng thí nghiệm Maybell bắt đầu sản xuất và bán một sản phẩm làm đẹp lông mi và lông mày. Phiên bản cao cấp hơn của Lash-Brow-Ine có hai màu, đen (chứa đèn đen) và nâu (chứa oxit sắt) và được bán với giá bảy mươi lăm xu trong một hộp nhỏ có in hình cô gái Maybell trên đầu. Hộp bao gồm một chiếc bánh hình chữ nhật của sản phẩm được đóng dấu tên Maybelline, một chiếc bàn chải lông nhỏ và một chiếc gương được gắn vào bên trong nắp.

Công cụ làm đẹp lông mi Maybelline được đóng gói trong hộp được sản xuất bởi Aurora, Illinois. Bàn chải được sản xuất bởi Autograph Brush của thành phố New York. Hình thức sản phẩm gần giống với mỹ phẩm mắt Pháp trước đó.

Năm 1924, doanh nghiệp đang phát triển được chuyển đến trụ sở lớn hơn tại 5900 North Ridge Avenue, Chicago. Trụ sở mới cũng đi kèm với một tên doanh nghiệp mới. Phòng thí nghiệm Maybell đổi tên thành Maybelline vào năm 1923 (được ghép từ tên Mabel và vaseline). Đây cũng là nền tảng cho sự ra đời của "người khổng lồ" trong ngành công nghiệp làm đẹp toàn cầu, Maybelline sau này.

Tăng trưởng và phát triển của công ty tiếp tục không suy giảm trong phần còn lại của thập kỷ. Một loại mascara lỏng không thấm nước, được áp dụng với cọ sơn tích hợp vào nắp, đã được giới thiệu vào năm 1925 và Maybelline đã được quảng bá, ở cả dạng lỏng và chống nước, có màu đen và nâu. Quảng cáo tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong sự thành công của công ty. Maybelline chi hơn một triệu USD cho quảng cáo trong khoảng thời gian từ 1915 đến 1929 với nhiều nữ diễn viên nổi tiếng thời bấy giờ như Phyllis Haver, Ethel Clayton, Viola Dana và Natalie Moorhead.

Vào những năm 1934, Maybelline bảo vệ chất lượng sản phẩm của mình với các dấu chấp thuận vệ sinh tốt. Bao bì sản phẩm cũng được nâng cấp với vỏ vanity kim loại vàng. Năm 1936, một loại mascara kem mới ra mắt trong túi dây kéo xinh xắn. Đây cũng là giai đoạn Maybelline mở rộng sang Canada và châu Âu. Còn tại quê nhà, thương hiệu vẫn có khoảng 75% thị trường mascara vào năm 1947.

Magic Mascara là sản phẩm đầu tiên của Maybelline sử dụng cọ xoắn ốc.

Trải qua quãng thời kỳ biến đổi không ngừng, năm 1959, sản phẩm mascara tự động đầu tiên của Maybelline dùng cọ xoắn ốc ra đời tên là Magic Mascara. Magic Mascara có các màu Velvet Black, Royal blue, Jade Green và Sable Brown. Tiếp đó, năm 1960, thương hiệu giới thiệu Maybelline Magic Mascara, Solid Mascara và Cream Mascara (mỗi loại có 4 màu). Mascara dạng rắn và kem dường như biến mất khỏi dòng sản phẩm của Maybelline. Năm 1964 Maybelline Ultra-Lash Mascara có màu đen nhung, nâu sable và xanh midnight. Hình dáng chiếc bàn chải lông mi cũng thay đổi. Dòng sản phẩm giúp đánh dấu tên tuổi Maybelline trên thị trường mỹ phẩm lúc bấy giờ với sản phẩm dành cho lông mi.

Năm 1967, Williams bán Maybelline cho Plough. Năm 1971, Maybelline thành danh trên thị trường làm đẹp với sản phẩm mascara chống thấm nước Great Lash. Bộ kéo dài lông mi mang tính biểu tượng của thương hiệu với ống màu hồng và màu xanh lá cây trở thành một trong những sản phẩm bán chạy nhất mọi thời đại của Maybelline đến mức cứ sau 2,5 giây lại có một sản phẩm được bán ra. Sau 47 năm, đây vẫn là sản phẩm bán chạy nhất thương hiệu.

Sau khi mua lại Maybelline với giá 758 triệu USD vào năm 1996, L'Oreal bắt đầu cuộc chuyển nhượng thương hiệu hoàn toàn, bao gồm cả việc di chuyển trụ sở từ Memphis, Tennessee đến New York City. Sau đó, thương hiệu cũng đổi tên thành Mabelline New York, ngày càng lớn mạnh, phạm vi và danh tiếng cũng vượt ra khỏi ranh giới Mỹ. Các sản phẩm của Maybelline mang hình tượng trẻ trung và mạnh mẽ của New York, bất chấp đó là sản phẩm từ một công ty Pháp.

Bên cạnh những sản phẩm tập trung làm đẹp cho mắt như khi xưa, Maybelline còn lấn sân sang kem nền, má, môi... và gặt hái những thành công nhất định. Trong đó có thể thấy những sản phẩm đình đám và thành công của thương hiệu đều liên quan đến đôi mắt. Với nhiều tín đồ làm đẹp, mascara Maybelline luôn luôn chiếm vị trí ưu tiên.

Mascara là sản phẩm mang lại nguồn thu chính của Maybelline New York trong nhiều năm qua.

Gia nhập thị trường mỹ phẩm Việt Nam năm 2007, Maybelline tiếp tục chinh phục phái đẹp Việt với những dòng mascara ấn tượng. Một trong những sản phẩm in đậm trong trí nhớ người tiêu dùng là cây mascara màu vàng nổi bật với những dòng chữ in to bản màu tím (Mascara Magnum). Với định vị thương hiệu bình dân, hướng tới khách hàng là phụ nữ độ tuổi từ 16 - 25, mức giá cho một chiếc mascara của Maybelline chỉ từ 100.000 - 150.000 đồng, phù hợp đông đảo tầng lớp, giúp việc làm đẹp trở nên gần gũi và đơn giản hơn.

An Nhiên