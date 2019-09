'Bà Tưng' Huyền Anh ăn chay trường giữ da đẹp 0 Hot girl quê Nghệ An chọn chế độ ăn chay dài ngày, hạn chế tinh bột để giữ dáng và da mịn màng trẻ trung hơn.

Huyền Anh quan niệm cơ thể phụ như một cây hoa, cần có chế độ chăm sóc mỗi ngày mới xanh tốt và tạo ra vẻ đẹp. Để cơ thể luôn đẹp từ bên trong, hot girl 26 tuổi chú trọng ăn uống đi đôi với tập luyện và giữ tinh thần thoải mái. Huyền Anh chọn ăn chay trường giảm bớt lượng protetin động vật, tăng các đạm thực vật và chất xơ thúc đẩy sự trao đổi chất trong cơ thể cao hơn. Theo cô, điều này là một cách thải độc cho cơ thể. Người đẹp cũng nhận định giảm tinh bột là giảm lượng đường nạp vào hàng ngày làm giảm sự lão hóa da.

Người đẹp xuất hiện tại sự kiện 'Ngoisao Beauty Expo 2019' ngày 3/9.

Ngoài ăn uống, Huyền Anh dành mỗi tháng hai lần đi spa để chăm sóc da và thư giãn cơ thể. Vì tính chất công việc thường xuyên trang điểm nên người đẹp quan tâm đặc biệt tới da mặt. Cô chia sẻ có thể tự làm sạch và dưỡng da hàng ngày tại nhà, nhưng tới spa có đủ các loại máy mới, sản phẩm đặc trị sẽ giúp bổ sung tinh chất giúp làn da khỏe mạnh nhiều hơn.

Hot girl sinh năm 1993 cũng khẳng định chưa sử dụng thẩm mỹ can thiệp vào da. Cô yêu thích được tự chăm sóc cơ thể và làn da mình bằng những phương pháp tự nhiên. "Tôi nghĩ một vẻ đẹp hoàn mĩ là vẻ đẹp hài hòa", Huyền Anh chia sẻ.

Huyền Anh chọn đầm vàng xốp kết hợp với lớp trang điểm tông cam.

Huyền Anh cho biết 6 năm đã phải trải qua 4 ca phẫu thuật mũi, lần đầu vào năm 2013 còn lần gần đây nhất tháng 7 vừa qua. Cả 3 lần phẫu thuật trước, miếng sụn cấy vào mũi đều không được mài giũa cẩn thận, có đầu nhọn, suýt đâm thủng da. Phẫu thuật lần thứ 4, mũi của Huyền Anh trong tình trạng sụn bị lệch, biến dạng và gần chọc đến mắt. Ca chỉnh sửa kéo dài 5 tiếng thay vì 2 tiếng như những lần trước đây. Trước khi lên bàn mổ cô cũng trao đổi với bác sĩ rằng chỉ muốn chiếc mũi trở về 'nguyên bản', không còn ý định chỉnh sửa cho giống người này, người kia.

Hiện tại tình trạng mũi của người mẫu ảnh đã đi vào ổn định dù bác sĩ đưa ra nhận định phải 3-6 tháng mới ổn định 100%, nhưng cô khẳng định thấy khỏe và tự tin hơn trước. Người đẹp cho rằng biến chứng mũi của mình do ban thân chưa chuẩn bị tốt, cũng như cơ địa khó thích nghi, không phải do tay nghề của bác sĩ kém hay thẩm mỹ rẻ tiền. "Sau khi phẫu thuật, mũi của bạn chỉ đạt tới 50%, vì còn phải trải qua một tuần hậu phẫu kèm kiểm tra của bác sĩ mới chắc chắn mình không gặp phải biến cố gì", hot girl nói.

Sau những lần phẫu thuật, người đẹp đưa ra lời khuyên dành cho những ai chuẩn bị can thiệp dao kéo trên khuôn mặt, nên chọn địa chỉ, bác sĩ uy tín và nhận tư vấn cụ thể với khuôn mặt hay cơ thể của mình. Hot girl 9X cũng đề cao yếu tố chăm sóc bản thân sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, nên thực hiện đúng những chỉ định và yêu cầu của bác sĩ, dành thời gian dài để phục hồi cơ thể mới đảm bảo tránh được biến chứng ngoài ý muốn. Về quan điểm với thẩm mỹ sắc đẹp, người mẫu ảnh gốc Nghệ An hướng tới, chỉ sửa những khuyết điểm cần thiết, không nên can thiệp quá nhiều.

Khuôn mũi cao, sống thẳng sau 4 lần phẫu thuật của hot girl.

'Bà Tưng' tên thật là Lê Thị Huyền Anh sinh năm 1993 tại Nghệ An. Cô nổi tiếng trên mạng xã hội với những hình ảnh và phát ngôn gây sốc. Thời gian gần đây người đẹp thay đổi, ít chia sẻ quan điểm, hoạt động nghệ thuật với hai ca khúc ballad "Chẳng lẽ không được yêu em", và "Giá như". Năm 2016 cô ra mắt sách "Lạc giữa thanh xuân". Hiện cô dành thời gian học về làm đẹp và hoạt động nghệ thuật như đóng quảng cáo, tham gia một số MV

Nhật Hạ