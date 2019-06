Vua đầu bếp Australia bật mí 3 chiêu nấu ăn đơn giản mà hiệu quả

Adam Liaw là một đầu bếp, nhà văn và người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng. Năm 2010, anh giành giải Vua Đầu bếp Australia. Chiến thắng của anh giành được lượng khán giả lớn nhất trong lịch sử truyền hình nước này, chỉ sau các chương trình thể thao. Anh còn là Đại sứ thiện chí cho ẩm thực Nhật Bản, Đại sứ Dinh dưỡng của tổ chức UNICEF tại Australia.

Ngoài các công việc làm đại diện, Adam Liaw còn tham gia viết 6 cuốn sách nấu ăn, phụ trách các chuyên mục ẩm thực trên nhiều tờ báo nổi tiếng như Fairfax, tạp chí Sunday Life và The Guardian. Với vai trò MC truyền hình, Adam sản xuất show Destination Flavour, được chiếu khắp Australia, New Zealand, Nhật Bản, Scandinavia và Singapore, giành giải thưởng AACTA cho chương trình truyền hình về cuộc sống hay nhất.

Là người gốc Hoa sinh ra tại Penang (Malaysia), một trong những thành phố ẩm thực ngon nhất châu Á, sau đó lớn lên ở Sydney (Australia), Adam Liaw hiểu cả hai phong cách ẩm thực Á - Âu. Mỗi năm, Adam viết 600-700 công thức mới. Trang cá nhân của anh có 300.000 người theo dõi trên các mạng xã hội. Các món ăn của anh mang dấu ấn của những chuyến đi chu du thế giới nhưng vẫn gần gũi với các gia đình hiện đại.

Nổi tiếng trong nghề nhưng Adam chưa bao giờ cảm thấy cần thiết phải nấu những món phức tạp. Triết lý nấu ăn của anh là đơn giản. Một trong những món Adam thích nhất là cơm gà Hải Nam, món ăn mang nhiều kỷ niệm thời thơ ấu khi bà anh thường nấu ở nhà. Món ăn chế biến rất đơn giản, chỉ gồm ức gà và cơm là đã có thể có một món ăn ngon. Với Adam, các kỹ năng nấu ăn cũng cần phải lưu ý đến những chi tiết cơ bản nhất. Trong lần giao lưu mới đây tại Hà Nội, anh đã tiết lộ bí quyết nấu ăn này cho công chúng, gồm cả kỹ năng dùng chảo, cách làm bít tết và mỳ spaghetti ngon.

Món mì spaghetti bít tết do chính tay Adam Liaw trình diễn trong chương trình Taste of Australia tại Hà Nội.

Chảo luôn luôn phải nóng

Nhiều người tự hỏi rằng tại sao món ăn họ làm không ngon, hay bị dính chảo, đồ ăn chín không đều. Bí quyết đơn giản nhưng không phải ai cũng biết chính là phải đun chảo thật nóng trước khi cho dầu vào, thông thường là khoảng 10 phút trước khi nấu. Một số khác lại có sở thích dùng chảo chống dính nhưng Adam không cho rằng đây là cách hay. Khi cho dầu ăn vào chảo chống dính, dầu sẽ chạy lung tung khiến đồ ăn chín không đều. Chảo thông thường sẽ có một lớp màng dầu đều hơn. Tuy nhiên, riêng khi nấu món trứng bạn thì bạn cần cho luôn vào chảo chứ không đợi nóng.

Bít tết phải 'nghỉ' trước khi cắt

Bít tết là món ăn cơ bản đặc trưng của ẩm thực phương Tây nhưng để làm được ngon thì rất khó, mỗi đầu bếp lại có những quan điểm riêng. Với Adam, không có công thức nào cố định khi làm bít tết bởi có rất nhiều yếu tố quyết định như loại thịt, độ dày mỏng, loại chảo, dầu ăn khác nhau. Do đó, việc lật thịt bao nhiêu lần, nấu thịt bao lâu trong chảo đều cần phải cảm nhận trực tiếp. Quy tắc bàn tay khá phổ biến khi làm bít tết nhưng Adam không áp dụng bởi kết cấu bàn tay mỗi người đều khác nhau, không thể dùng làm quy chuẩn.

Bạn cần ướp muối và tiêu trước khi chiên. Adam có mẹo nhỏ là rắc muối tiêu từng mặt, lật xong mới cho mặt còn lại. Một cách khác là ướp thịt qua đêm thì sẽ ngon hơn. Muối sẽ hút ẩm trên miếng thịt nhưng sau đó sẽ ngấm trở lại vào sâu bên trong khiến thịt đậm đà hơn. Do đó, bạn phải ướp đủ lâu. Thời gian kiêng kỵ là ướp từ 10 đến 40 phút vì thời điểm này, thịt đã bị hút ẩm nhưng chưa đủ để thấm ngược nên miếng thịt sẽ bị khô.

Sau khi nấu xong, bạn nhất thiết phải cho thịt "nghỉ" trước khi cắt ra. Nếu cắt sớm, bạn sẽ thấy phần nước đỏ chảy ra ngoài, làm thịt bị khô. Thời gian nghỉ giúp độ ẩm phân bố đều khắp miếng thịt. Việc nghỉ này cũng không làm thịt bị nguội đi nhiều, còn nếu muốn nóng thì có thể cho lên chảo đảo thật nhanh.

Đảo mì spaghetti với sốt trước khi cho ra đĩa

Bạn có thể thắc mắc rằng, vì sao mì mình làm ở nhà lại không ngon như ngoài hàng. Có thể bởi bạn làm theo cách cơ bản là luộc mì, làm sốt, sau đó đổ sốt lên trên. Cách làm này khiến mì không đẫm gia vị. Adam bật mí rằng các nhà hàng Italy đều cho mì vào đảo chung với sốt trước khi cho ra đĩa, sau đó mới rưới sốt lên sau cùng. Hương vị sợi mỳ ngon sẽ hơn hẳn. Adam làm nước sốt gồm bơ, tỏi, nước thịt, nước xương, kem, đôi khi là rượu vang cho thêm vị chua, nếu không bạn có thể vắt chút chanh.

Adam Liaw chia sẻ: "Ẩm thực Việt Nam rất tuyệt vời, luôn nằm trong top 5 nền ẩm thực mà người Australia yêu thích. Ở Australia, hầu như mọi người đều biết phát âm từ "phở", cũng rất dễ dàng tìm quán phở ở Sydney hay Melbourne. Một trong những điểm đặc biệt nhất của ẩm thực Việt Nam là sự cân bằng về vị, tương tự ẩm thực Trung Quốc. Tôi thích nhất là món bún chả và nem bởi hương vị hài hòa. Kỹ thuật nấu hai món này cũng rất phù hợp với sở trường và thân thuộc với nguồn gốc châu Á trong tôi. Ẩm thực Việt Nam mang tính đa văn hóa nhưng người Việt đã biết biến món ăn nước ngoài thành món ăn địa phương, ví dụ như bánh mì".

Ở mỗi quốc gia đi qua, Adam cố gắng hiểu về văn hóa, phong cách sống của con người nơi đó, để có thể giới thiệu văn hóa, ẩm thực Australia theo cách gần gũi nhất với địa phương. Hành trình đi tới các quốc gia Đông Nam Á lần này là dịp Vua đầu bếp quảng bá hình ảnh của xứ sở chuột túi thông qua ẩm thực. "Ẩm thực của Australia ảnh hưởng nhiều quốc gia như Trung Quốc, Malaysia hay Anh. Tôi muốn giới thiệu các món ăn mà người dân đất nước tôi thích ăn, thay vì các món đặc sản như thịt kangaroo", anh cho biết. Adam Liaw đang có mặt tại Hà Nội để giao lưu với công chúng và các học viên chuyên ngành nấu ăn thuộc khuôn khổ sự kiện Taste of Australia và ASEAN Now do Đại sứ quán Australia tổ chức.