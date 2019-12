Vì sao trong thang máy thường có gương? 0 Gương tạo cảm giác rộng, giảm chứng sợ không gian hẹp, đồng thời cho người bên trong thoải mái.

Mỗi ngày, khoảng 325 triệu người dùng thang máy di chuyển lên xuống trong các tòa nhà trên khắp thế giới. Rất nhiều người thường xuyên selfie qua gương trong thang mà không hề để ý rằng, việc lắp những tấm gương này không chỉ vì lý do thẩm mỹ mà còn có nhiều nguyên nhân khác.

Kì Duyên, Lệ Hằng chụp ảnh "tự sướng" trong thang máy.

Tránh phàn nàn

Chiếc thang máy vận hành bằng hơi nước đầu tiên xuất hiện ở New York đã tạo một cú hích, tuy nhiên không ít người sử dụng luôn than phiền rằng nó di chuyển quá chậm. Điều này khiến các công ty sản xuất thang máy đau đầu trong thời gian dài. Họ tốn nhiều công sức, tiền bạc để cải tiến tốc độ lẫn độ an toàn của thang máy, nhưng những lời chê bai vẫn không giảm. Sau nhiều thay đổi không có tác dụng, một kỹ sư đặt ra câu hỏi, liệu thang máy có thực sự di chuyển chậm hay không? Ông nghĩ rằng tốc độ thang máy rất ổn, chỉ là mọi người đang phát điên. Ông không biết làm thế nào để tất cả mọi người đều hài lòng. Do đó, thay vì tập trung phát triển máy móc và vấn đề kỹ thuật, những công ty sản xuất thang máy đổi hướng nghiên cứu sang các hành khách. Cuối cùng họ nhận ra, đa phần mọi người thường cảm thấy buồn chán khi ở trong chiếc thang máy hẹp, không có gì làm ngoài việc nhìn chằm chằm vào tường gây cảm giác thời gian di chuyển quá dài. Vì thế, ý tưởng lắp gương trong thang máy được đưa ra nhằm đánh lạc hướng hành khách. Họ có thể soi gương, chụp ảnh, thậm chí tự nói chuyện với chính mình khi đi một mình... rồi những lời than phiền đã giảm xuống đáng kể.

Giảm chứng sợ độ cao và không gian hẹp

Đây là một sự sợ hãi bất bình thường, dai dẳng đối với những không gian đóng kín, hoặc sợ bị nhốt lại trong không gian giới hạn như thang máy, hầm... Do đó, những tấm gương sẽ làm cho bạn cảm thấy không gian xung quanh rộng hơn. Còn những người mắc chứng sợ độ cao sẽ bận soi mình trong gương, không còn quá lo lắng khi thang di chuyển lên trên.

Lý do an ninh

Hầu hết các thang máy đều có gắn camera theo dõi nhưng sẽ có những góc chết. Và nếu chuẩn bị bước vào một chiếc thang máy có bốn phía đều là gương, bạn sẽ quan sát được mọi thứ đang diễn ra bên trong, đề phòng kẻ xấu.

Quảng cáo miễn phí

Thang máy là một trong những điểm selfie ưa thích của nhiều người, nhất là lúc không phải đi chung với người lạ. Nắm được nhu cầu này, nhiều điểm du lịch, khách sạn chăm chút không gian bên trong khá đẹp, lắp gương soi... khiến hành khách không nhịn nổi phải chụp ảnh check-in. Chính điều này đã giúp hãng thang máy lẫn nơi đang sở hữu nó được quảng cáo miễn phí. Một số chiếc thang máy nổi tiếng như thang máy ngoài trời cao nhất thế giới ở Trương Gia Giới, thang máy ở tòa nhà Taipei 101... đều được nhiều người nhắc đến.

Vi Yến (tổng hợp)