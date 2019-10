Tắm cùng voi ở trang trại gần Bangkok

Cách Bangkok chừng 2 tiếng đi xe ô tô, Kanchanaburi là tỉnh lớn nhất miền trung Thái Lan, không nổi tiếng trên bản đồ du lịch nhưng lại là điểm đến thú vị dành cho người yêu thiên nhiên, lịch sử. Người ta nghe địa danh này nhiều hơn vì nó được nhắc đến qua phim điện ảnh Cầu sông Kwai (The Bridge on the River Kwai) đoạt 7 giải Oscar năm 1957.