Tại sao khách sạn Metropole thường xuyên được đón VIP

Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội (hay còn gọi là khách sạn Metropole) được lựa chọn làm nơi gặp gỡ và phục vụ bữa tối cho Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un ở hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra tại Hà Nội. Bữa ăn kéo dài 90 phút ngay trong khách sạn, thu hút sự quan tâm của báo chí quốc tế.

Đây không phải lần đầu tiên mà khách sạn hơn 100 năm tuổi ở trung tâm Hà Nội được lựa chọn làm tiếp đón các yếu nhân. Trước đây, rất nhiều chính khách và diễn viên nổi tiếng thế giới đều từng nghỉ lại tại đây, trong đó có cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, Hoàng tử Anh William, diễn viên Angelina Jolie và Brad Pitt... Chính Tổng thống Trump cũng từng chọn Metropole trong chuyến thăm Việt Nam năm 2017.

Theo Reuters, một trong những nguyên nhân khách sạn nằm trên phố Ngô Quyền (Hà Nội) được chọn là bởi sự kín đáo và truyền thống bảo mật của khách sạn. Một cựu giám đốc marketing của khách sạn tiết lộ: "Khi các siêu sao đến đây, đã có nhà báo đề nghị số tiền 2.000 - 5.000 USD trở lên cho nhân viên để chụp ảnh nhưng việc này chưa bao giờ xảy ra. Điều đó cho thấy chúng tôi có truyền thống giữ bí mật cũng như biết cách đối xử với khách VIP".

Căn hầm trú bom nằm bên cạnh bể bơi của khách sạn.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Tổng giám đốc khách sạn đã gửi một bức thư tới với các vị khách đang lưu trú để thông báo về biện pháp an ninh đặc biệt nghiêm ngặt trong những ngày tới. Tất cả các lối vào khách sạn đều bị chặn lại trong thời gian diễn ra hội nghị. Một trạm kiểm soát đặc biệt đặt ở lối vào duy nhất để kiểm tra, chiếu máy quét với khách và hành lý ra vào. Mọi vị khách ra vào khách sạn thời gian này đều phải mang theo hộ chiếu.

Toàn bộ nhân viên khách sạn, bao gồm đội ngũ nhân viên truyền thông và cả những người không đảm nhận các vị trí tiếp xúc với khách, đều cắt đứt liên lạc bằng email với bên ngoài để đảm bảo thông tin không bị lọt ra ngoài. Trong khuôn viên khách sạn, nhân viên an ninh kiểm tra rất kỹ, thậm chí là từng chậu cây đặt dọc bể bơi. Các con phố gần đó cũng cấm phương tiện lưu thông, cảnh sát bố trí dày đặc. Các phóng viên cũng phải đứng ở khoảng cách xa phía sau rào chắn.

Ngoài ra, theo nhiều chuyên gia, một lý do khác cũng được cân nhắc đó là khách sạn Metropole có một hầm trú bom được xây dựng từ thời kỳ chiến tranh. Từ năm 1960-1972, đây là nơi trú ẩn của khách nghỉ và nhân viên trong khách sạn trong những đợt ném bom của Mỹ. Một số nhân vật nổi tiếng như nữ diễn viên Jane Fonda, ca sĩ Joan Baez, các nhà ngoại giao quốc tế từng trú ẩn tại đây.

Tại sao khách sạn Metropole thường được chọn để đón các VIP Bên trong căn hầm trú ẩn của khách sạn Metropole (Nguồn: ITN)

Hầm rộng khoảng 40 m2, bao gồm 6 phòng với 2 lối vào, một lối bên dưới hồ bơi và thông thẳng ra trung tâm của khách sạn. Sau chiến tranh, căn hầm bị đóng cửa và chỉ được phát hiện cách đây vài năm khi khách sạn tiến hành tu sửa. Tour khám phá và tìm hiểu về lịch sử của căn hầm được mở cửa nhưng chỉ dành cho khách thuê phòng hoặc nhà nghiên cứu. Mỗi ngày có hai chuyến lúc 17h và 18h.

Tuy nhiên, theo quan điểm an ninh, khách sạn này không phải là địa điểm lý tưởng để tổ chức các hoạt động quan trọng. "Chắc chắn là rất khó để bảo vệ các nhà lãnh đạo vì thiếu không gian. Trong công tác bảo vệ, không gian là một lợi thế. Metropole nằm ngay tại trung tâm của những con phố đông đúc, vì vậy, rất khó để đảm bảo an ninh", thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng viện chiến lược Bộ Công an, nói với Reuters.

Theo Reuters