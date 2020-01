Suối Tiên ưu đãi lớn dịp Tết Canh Tý

Từ ngày 25/1 đến 2/2/2020 (mùng 1 đến mùng 9 Tết Nguyên đán), du khách khi mua vé cổng người lớn sẽ nhận thẻ cào may mắn có cơ hội trúng vàng 9999. Cơ cấu giải thưởng bao gồm: 100 giải nhất, mỗi giải hai chỉ vàng 9999; 200 giải nhì, mỗi giải một chỉ vàng 9999; 700 giải ba, mỗi giải một cặp vé cổng và một tập combo 15 trò chơi cho người lớn; 1,000 giải tư, mỗi giải một bao lì xì may mắn. Trong ảnh, chị Ai Tetsuka - du khách Nhật may mắn trúng hai chỉ vàng 9999.