Sân bay Narita thành khách sạn thùng giấy mùa dịch 0 Người đến Nhật trong thời điểm Covid-19 phải cách ly tại khách sạn được chỉ định, nếu khách sạn hết chỗ, họ phải nghỉ trên những chiếc thùng các tông trong khu vực lấy hành lý của sân bay Narita.

Ngày 3/4, Chính phủ Nhật Bản ra thông báo sẽ không chấp nhận nhập cảnh đối với người có thị thực thông thường như du lịch, thăm thân, công tác... từ nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam vì Covid-19. Chỉ những công dân Nhật Bản, người nước ngoài có tư cách lưu trú đã xuất cảnh khỏi Nhật Bản trước ngày 2/4 mới có thể tái nhập cảnh. Những ngày này, lượng người trở về nước tăng, cộng với quy trình kiểm tra sức khỏe nghiêm ngặt, sảnh chờ sân bay Narita (Chiba) bất đắc dĩ trở thành khách sạn bằng thùng giấy các tông dành cho người bị cách ly.

Giường ngủ bằng thùng các tông ở sân bay Narita. Ảnh NHK

Ngay từ trên máy bay, người nhập cảnh phải điền vào ba tờ đơn gồm phiếu điều tra sức khỏe; giấy khai báo lịch sử dịch tễ, cam kết cách ly tại nhà hoặc khách sạn trong 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không được sử dụng phương tiện giao thông công cộng dù có kết quả âm tính; phiếu thông tin liên lạc cần thiết.

Sau khi xuống máy bay, bạn phải xếp hàng lấy mẫu thử để xét nghiệm PCR. Thời gian lấy mẫu chỉ mất tầm 10 phút, nhưng thời gian xếp hàng chờ đến lượt có khi mất cả chục tiếng đồng hồ. Ngoại trừ đi vệ sinh, bạn không được tự do đi lại trong sân bay để tránh lây nhiễm chéo.

Thông thường, sau 6 tiếng đồng hồ là có kết quả xét nghiệm PCR. Thế nhưng do quá đông người nên hiện phương pháp xét nghiệm này tốn ít nhất 1-2 ngày mới xong. Và trong suốt thời gian chờ kết quả, người vừa nhập cảnh phải lưu trú tại khách sạn gần sân bay do Chính phủ chỉ định. Chi phí ăn ở, đi lại trong thời gian này do nhà nước chi trả. Tuy nhiên, trường hợp khách sạn bị quá tải, bạn phải tạm nghỉ tại sân bay vài ngày, trên những chiếc thùng các tông dựng tạm bợ ngay khu vực chờ lấy hành lý ở ga đến.

Chỗ ngủ dành cho một người. Ảnh Kazuki Kuwayama

Mỗi hành khách được chia khoảng nhỏ, bao gồm chỗ nằm vừa một giường đơn, có đệm, chăn, gối và một ô đủ để xe đẩy hành lý, cũng là nơi đặt vali cá nhân của bạn. Các giường dựng cách nhau ít nhất 2 m, ngăn cách bởi tấm vách các tông. Bạn sử dụng nhà vệ sinh trong sân bay, thức ăn được cung cấp mỗi ngày.

Trên Twitter, không ít người nước ngoài lần đầu trải nghiệm "khách sạn thùng giấy" cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng đối với người Nhật thì ngủ trong thùng các tông kiểu này không mấy xa lạ, bởi nó thường được sử dụng để cung cấp chỗ ở tạm thời tại các trung tâm công cộng cho người dân khi thảm họa xảy ra. Nó cũng được bán với giá 120 USD/chiếc giường (khoảng 2,7 triệu đồng) nếu bạn cần một chỗ ngủ.

Thế nhưng, không ít người cho rằng cách làm này chưa thực sự ổn khi đối phó với tình hình dịch vì các vách ngăn không cao, không đảm bảo an toàn lẫn vệ sinh, dễ gây lây nhiễm. Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến khuyên mọi người nên thông cảm cho điều kiện quá tải tại sân bay, điều cần thiết nhất là phải tự bảo vệ bản thân thật tốt. Hiện, theo thông báo của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, tạm ngưng cấp tất cả các loại thị thực, ngoại trừ các trường hợp ngoại giao, công vụ và nhân đạo.

Giường ngủ trong thùng các tông. Ảnh Twitter

Diệp Tử