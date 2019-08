Resort Việt Nam đứng thứ 6 trong top 100 khu nghỉ tốt nhất thế giới

Tạp chí du lịch Travel & Leisure vừa công bố danh sách 100 khách sạn tốt nhất thế giới. Việt Nam góp mặt với 3 cái tên là JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa (đứng thứ 6 với 98,56 điểm), InterContinental Đà Nẵng Sun Peninsula Resort (đứng thứ 77 với 95,66 điểm) và Park Hyatt Sài Gòn (đứng thứ 88 với 95,46 điểm).

Trong đó, lần đầu tiên một khách sạn Việt Nam có thứ hạng cao, nằm trong top 10, vượt mặt những đối thủ quan trọng đến từ các địa danh du lịch nổi tiếng như Maldives, Bali... Khu nghỉ tốt nhất thế giới năm nay thuộc về The Leela Palace Udaipur, Ấn Độ nằm bên hồ Pichola, là nơi lý tưởng cho tuần trăng mật hoặc lễ kỷ niệm đặc biệt.

JW Marriott Phú Quốc đứng thứ 6 thế giới, thứ 2 châu Á và đứng đầu Đông Nam Á, do độc giả Travel & Leisure bình chọn.

Trang này bình luận: "Hàng năm, chúng tôi đề nghị độc giả đánh giá về trải nghiệm du lịch trên toàn cầu. Sự lựa chọn rất phong phú từ các khách sạn, khu nghĩ dưỡng, trong thành phố hay trên các hòn đảo... Một lần nữa, châu Á lại trở thành khu vực có nhiều khách sạn nhất được độc giả vinh danh, với 22 điểm đến. Belmond La Résidence Phou Vao ở Lào đứng thứ 91 tuyệt đẹp nằm giữa những khu rừng trên mây. Cung điện đặc biệt của thành phố Leela New Delhi - Ấn Độ đứng thứ 31 nằm giữa trung tâm thành phố nhộn nhịp. Và thứ 6 thuộc về JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa có màu sắc rực rỡ, cách Bãi Khem vài bước chân".

The World’s Best là giải thưởng thường niên uy tín bậc nhất trong ngành du lịch khách sạn thế giới được lấy ý kiến bình chọn khách quan của du khách, dựa theo các tiêu chí: dịch vụ cao cấp, môi trường xung quanh nổi bật và tiện nghi sang trọng. Danh sách năm nay có sự góp mặt của các khách sạn, khu nghỉ dưỡng của 33 quốc gia từ khắp các châu lục.

Năm ngoái, InterContinental Đà Nẵng cũng từng lọt vào danh sách 100 khách sạn tốt nhất thế giới.

Cũng nằm trong khuôn khổ bình chọn, Travel & Leisure đưa ra danh sách top 15 của khu vực châu Á và top 10 của Đông Nam Á. Du lịch Việt Nam cũng góp mặt với nhiều khu nghỉ đứng vị trí cao. Ở bảng xếp hạng châu Á, JW Marriott Phú Quốc đứng thứ 2 còn InterContinental Đà Nẵng Sun Peninsula đứng thứ 15.

Ở bảng xếp hạng Đông Nam Á, khu nghỉ ở Bãi Khem đứng đầu danh sách, đánh bại các tên tuổi đình đám ở Thái Lan, Philippines.... Ngoài InterContinental Đà Nẵng đứng thứ 6 thì có thêm một tên tuổi khác là Four Seasons Resort the Nam Hai ở Hội An, xếp thứ 12 với 92,33 điểm.