Quán bánh canh cua gần 40 năm tuổi vẫn 'hot' ở Sài Gòn

Nằm ngay quận 1, quán bánh canh trên đường Trần Khắc Chân là điểm ăn xế quen thuộc của nhiều người dân Sài thành gần 40 năm nay. Ban đầu, quán ở chợ Bà Chiểu rồi chuyển về địa chỉ mới khoảng hơn 8 năm. Thế nhưng, nơi này hiếm khi nào vơi khách, đặc biệt là vào giờ ăn tối, khách buộc phải ngồi ghép bàn.

Quán bánh canh cua gần 40 năm vẫn đông khách ở Sài Gòn

Nguyên liệu chính làm nên thương hiệu của quán là cua. Đầu bếp phải chế biến cua thật kỹ, sau khi làm sạch thì hấp chín, ướp thịt cua với các loại gia vị như muối, tiêu... thêm đầu hành lá băm nhuyễn để khử mùi tanh. Cua trước khi mang lên cho khách đã được xào sơ qua cho săn lại, vừa ăn.

Nước lèo sền sệt được hầm từ xương ống và xương đùi cùng nhiều loại củ và nấm rơm nhai sực sực. Nước chia thành nhiều nồi cho dễ canh lửa cũng như thành phần nguyên liệu. Nồi nước luôn được giữ nóng bằng bếp than kê bên hông quán. Bánh canh sợi to, được làm từ bột lọc nhưng kết hợp với bột gạo nên không quá dai, khá dễ ăn. Khi ăn, thực khách vắt thêm lát chanh, cho ớt xay the the là vừa miệng. Tô bánh canh đầy đủ có giá 43.000 đồng kèm quẩy vừa đủ một người lớn ăn cho no.

Vi Yến