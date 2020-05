Phan Như Thảo làm đủ món ngon chiều chồng con

Chồng và con cũng là những "giám khảo" đầu tiên của các tác phẩm do Phan Như Thảo làm ra. "Anh An khó tính, thường anh ấy sẽ chê ngay nếu thấy không ngon. Có những món bánh khó, Thảo phải nghiên cứu trước cả vài tuần rồi làm vài lần anh ấy mới duyệt", người đẹp chia sẻ. Loại bánh mà Phan Như Thảo tự tin rằng mình làm ngon nhất là fruitcake (bánh trái cây): "Không bao giờ anh An chịu ăn fruitcake mua ở ngoài, dù mua ở đâu đi nữa. Vợ làm vẫn là ngon nhất".