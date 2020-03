Phạm Hương gọi cầu Cổng Vàng là 'cầu Đỏ' 0 MỹHoa hậu Phạm Hương vừa đi câu cua cùng gia đình dưới chân cầu Golden Gate, biểu tượng ở San Francisco và gọi đây là 'cầu Đỏ'.

Hoa hậu Phạm Hương vừa có buổi câu cua dưới chân cầu Golden Gate (Cổng Vàng) bắc qua eo biển Cổng Vàng ở San Francisco, Mỹ. Cây cầu là một trong những biểu tượng nổi tiếng thế giới, đồng thời được Hiệp hội kỹ sư dân dụng Mỹ công nhận là một trong những kỳ quan thế giới hiện đại. Tuy nhiên, hoa hậu lại gọi đây là "cầu Đỏ" dựa trên màu sắc của nó khi nhìn từ xa, dễ gây nhầm lẫn.

Thực chất màu của nó được gọi là màu cam đỏ, có tên quốc tế là International Orange (màu cam quốc tế), do kiến trúc sư Irving Morning lựa chọn. Tông màu cam quốc tế của cầu sáng hơn một chút so với tông màu cam quốc tế chuẩn thường được các nhà thầu xây dựng sử dụng nhằm khiến nó có thể nổi bật giữa điều kiện thời tiết thường xuyên bị sương mù bao phủ, giúp tàu thuyền, xe cộ có thể nhìn rõ cầu. Khánh thành năm 1937, đến nay cầu Cổng Vàng là điểm du lịch khá hot ở Mỹ, xuất hiện rất nhiều trên phim ảnh và thường xuyên được báo chí nhắc đến. Tạp chí du lịch Frommer cho rằng, cầu Cổng Vàng là một trong những cây cầu đẹp và được chụp ảnh nhiều nhất trên thế giới.

Phạm Hương hướng dẫn câu cua ở Mỹ Phạm Hương hướng dẫn cách câu cua ở Mỹ.

Câu cua dưới chân cầu Cổng Vàng là hoạt động dã ngoại khá được ưa chuộng tại đây. Câu cua khá đơn giản, bạn chuẩn bị một bẫy cua bằng lồng sắt, mồi nhử (thường là thịt gà sống), rồi thả xuống biển, đợi một lát là có thể kéo lên thu hoạch. Trong thời gian chờ, bạn đi loanh quanh ngắm cảnh, trò chuyện. Ngày hè, không ít người tổ chức tiệc BBQ, xem cá heo bơi lội tung tăng gần bờ và thưởng thức bia ướp lạnh.

Tuy nhiên, đi câu ở đây, bạn phải để ý luật về Cá và Động vật hoang dã California (California Department of Fish and Wildlife). Tất cả những con cua nhỏ hơn 5,75 inch (khoảng 14,6 cm) đều phải thả lại biển để không làm mất cân bằng hệ sinh thái. Đồng thời, nếu câu trúng cua dungeness (cua biển Bắc Mỹ), bạn nên lưu ý vì loài này không được đánh bắt tự do nếu chưa có phép, đặc biệt là khi đi câu trái mùa. Nếu không rành, bạn có thể hỏi ban quản lý hoặc hướng dẫn viên cho chắc ăn, tránh phạm luật.

Diệp Tử