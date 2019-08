Những sự cố trên máy bay bạn nên biết để không gặp rắc rối 0 Nhiều câu chuyện 'dở khóc dở cười' như mở cửa thoát hiểm, hút thuốc lá, gây gổ... khi di chuyển bằng đường hàng không có thể là kinh nghiệm cho bạn.

Một phụ nữ đã hành hung bạn trai của mình trên chuyến bay của hãng American Airlines. Đoạn video đã được lan truyền trên mạng xã hội. Lý do của sự việc là anh này mải mê nhìn theo một phụ nữ khác. Kết quả là cặp tình nhân này đã bị hãng hàng không "trục xuất" khỏi máy bay.

Một tiếp viên hàng không của American Airlines cho biết một người đàn ông say xỉn đã đấm vào ngực cô trên chuyến bay từ Pittsburgh (bang Pennsylvania) đến Dallas (bang Texas), Mỹ. Sau sự việc trên, hãng thông báo chuyến bay này đã được chuyển hướng đến bang Oklahoma. Phi hành đoàn đã phải dùng băng keo để giữ người đàn ông này cho đến khi máy bay hạ cánh.

Trên chuyến bay từ Manchester (Anh) đến Islamabad, Pakistan, một hành khách đã mở cửa thoát hiểm ngay trước giờ cất cánh vì nhầm tưởng là nhà vệ sinh. Sai lầm trầm trọng này khiến chuyến bay bị hoãn lại 7 tiếng đồng hồ gây ảnh hưởng đến 40 hành khách khác. Rất may tất cả hành khách đều an toàn.

Một chuyến bay của hãng AirAsia tới Trung Quốc đã phải quay trở lại Bangkok (Thái Lan) khi một hành khách nữ ném bát mì ăn liền đang nóng vào mặt tiếp viên. Nguyên nhân được cho là đôi nam nữ đi du lịch chung với một nhóm bạn và họ phát hiện phải ngồi cách xa nhau do thứ tự xếp chỗ ngồi theo bảng chữ cái. Người phụ nữ sau đó yêu cầu nước nóng để ăn mì và bị cáo buộc đã hất nước nóng vào mặt tiếp viên. Tiếp viên sau đó đã được sơ cứu trong khi máy bay đổi hướng. Khi trở về Bangkok, người phụ nữ và ba người khác đã được cảnh sát hộ tống ra khỏi máy bay, nhưng đã được hòa giải mà không bị buộc tội.

Một người đàn ông trên chuyến bay từ London (Anh) đến Pisa (Italy) đã cố mở cửa máy bay khiến những hành khách khác đã phải ghìm anh ta lại cho đến khi máy bay hạ cánh. Phi công sau đó đã yêu cầu cảnh sát làm rõ vụ việc cố tình gây rối này. Theo phi công thì bạn không thể mở cửa máy bay khi đang bay vì áp suất cabin, nhưng việc cố ý này cần bị cảnh cáo khẩn cấp vì đã khiến những hành khách khác hoảng sợ.

Một hành khách nữ 66 tuổi của hãng hàng không Thiên Tân đã ném tiền xu vào máy bay với mong muốn nó sẽ là lá bùa may mắn giúp chuyến bay an toàn. Sự việc được cho là mê tín dị đoan. Sau đó người này đã bị giam giữ và chuyến bay bị trễ 2 tiếng vì hành khách phải chuyển sang một chiếc máy bay khác. Những đồng xu rất có thể sẽ bị hút vào động cơ máy bay gây ra những tai nạn.

Một người đàn ông 30 tuổi đã hút thuốc lá điện tử ngay tại chỗ ngồi rồi nhả khói vào túi trong suốt chuyến bay của hãng Spirit Airlines. Tiếp viên hàng không đã phát hiện và nhắc nhở, sau đó anh này đi vào phòng tắm và bật chuông báo khói. Sự việc khiến phi công phải hạ cánh khẩn cấp để tắt chuông. Người đàn ông sau đó không bị bắt giữ nhưng bị cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của Spirit Airlines.

Một người phụ nữ trên chuyến bay của hãng Spirit Airlines đi từ Newark, New Jersey (Mỹ) đến Orlando, Florida (Mỹ) đã la hét thô tục, lắc mông với tiếp viên hàng không và những hành khách xung quanh. Nguyên nhân được cho là do người phụ nữ có vẻ đã say xỉn và không chịu tắt điện thoại di động trước khi máy bay cất cánh.

Vào năm 2012, một người đàn ông 36 tuổi đã trèo qua bàn làm thủ tục tại sân bay Fiumicino, Rome (Italy) và ngủ thiếp đi trên băng chuyền hành lý. Anh này được cho là có dấu hiệu say xỉn và sau đó được cảnh sát đưa đến bệnh viện kiểm tra do tiếp xúc với máy scan hành lý. Anh này sau đó phải đối mặt với cáo buộc hình sự.

Một người đàn ông lẻn vào một chiếc máy bay trống sau khi ăn cắp đồ ăn tại nhà hàng ở sân bay Birmingham, Alabama (Mỹ). Một quản lý khách sạn 22 tuổi đã mất việc sau khi để vụ việc này xảy ra. Người đàn ông đã quá say đến nỗi anh ta không thể nhớ mình đã đến sân bay thế nào và không hề đặt vé máy bay.

Thùy Dương (theo Insider)