Những hương vị bánh Trung thu mới lạ cho mùa trăng rằm 0 Bánh Trung thu cho người ăn chay của Kinh Đô, bánh vị gà quay bào ngư trứng của Hải Hà Kotobuki... mang cho thực khách những trải nghiệm thú vị.

Chưa đầy một tháng nữa là đến rằm Trung thu, năm nay, ngoài những thương hiệu bánh quen thuộc được bày bán khắp đường phố, bạn có thể dễ dàng tìm mua tại các quán cafe, cửa hàng trà sữa, bánh ngọt hay nhà hàng bán đồ ăn Quảng Châu. Những chiếc bánh handmade với nhiều hương vị độc đáo, thiết kế bao bì sáng tạo là gợi ý cho mùa trăng năm nay.

Soya Garden - hộp bánh cổ tích

Sản phẩm bánh Trung thu 2019 của Soya Garden có kiểu dáng hộp nghệ thuật sáng tạo, mang hơi hướng cổ tích. Với cấu trúc độc đáo của một cây đậu khổng lồ xếp hình bậc thang, hành trình vươn tới mặt trăng của những chú linh vật hạt đậu vàng hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm thú vị khi mở hộp bánh. Với thông điệp "chạm tới cung trăng", nhà sản xuất mong muốn mang đến cho khách hàng những khoảnh khắc hiếm hoi trở về tuổi thơ và những ước mơ bay bổng thuở thiếu thời.

Hộp bánh Trung thu "Chạm tới cung trăng" của Soya Garden lấp lánh sắc màu cổ tích.

Ngoài ra, tiếp nối thành công của concept bánh Trung thu "xanh" từng thu hút thực khách năm 2018, năm nay, Soya Garden tiếp tục phát triển sản phẩm theo hướng sử dụng phương thức sản xuất thủ công, truyền thống nhưng kết hợp với những nguyên liệu tự nhiên, hiện đại, mới lạ. Bánh Trung thu Soya Garden có nguyên liệu chủ đạo từ đậu nành, ít ngọt, kết hợp cùng những vị nhân từ hạt cao cấp, giàu dinh dưỡng và ngon miệng, phù hợp với những bạn trẻ đang theo đuổi lối sống lành mạnh.

Một hộp bánh Soya Garden bao gồm 3 vị bánh nướng: Macca trứng muối, Hoa bưởi mứt cam trứng muối, Hibicus Long nhãn trứng muối. Mỗi hộp bánh còn được tặng kèm thêm một gói bột Beancurd Soya Garden thanh mát - món tráng miệng của Singapore. Sản phẩm bánh Trung thu sẽ có mặt trên toàn hệ thống cửa hàng của Soya Garden từ ngày 24/8.

San Fu Lou - tinh hoa nghệ thuật cắt giấy

San Lu Lou được biết đến là một góc ẩm thực Quảng Đông thu nhỏ giữa lòng thành phố. San Lu Lou ghi điểm với khách hàng mùa trăng năm nay bằng bộ bánh Trung thu với thiết kế đột phá, cùng bốn hương vị bánh tuyệt hảo, mang đậm nét Á Đông. Áp dụng nghệ thuật cắt xếp giấy nhiều tầng, kiểu cách, phân lớp họa tiết cầu kỳ, trang trọng, độc đáo, bộ bánh Trung thu mang chủ đề "Moonlight Treasure" (Báu vật mùa trăng) của San Fu Lou sẽ là món quà tặng ấm áp cho mùa Tết đoàn viên năm nay.

Hộp bánh Trung thu San Fu Lou gồm 4 vị: thập cẩm, trứng muối; sen dứa, trứng muối; đậu xanh, trứng muối; Tiramisu.

Hộp bánh Trung thu với nghệ thuật xếp cắt giấy nhiều tầng tinh xảo, đậm nét Á Đông.

Dòng bánh dành cho người ăn chay, ăn kiêng của Kinh Đô

Với mong muốn mở rộng tệp khách hàng mục tiêu, cụ thể là những người có thói quen ăn kiêng, ăn chay, mùa Trung thu năm nay, Kinh Đô bổ sung thêm vào danh mục sản phẩm dòng bánh dành riêng cho đối tượng này. Bánh được đặt trong bao bì màu xanh mát mắt, thiết kế nhẹ nhàng, tinh tế, sử dụng 100% nguyên liệu thực vật tự nhiên cao cấp. Bánh được thay thế 70% đường tinh luyện bằng đường ăn kiêng Maltitol và Isomalt. Bánh Trung thu Xanh Kinh Đô thanh tao thuần khiết, hứa hẹn sẽ là lựa chọn phù hợp cho những người muốn thưởng thức bánh Trung thu nhưng đang ăn chay, ăn kiêng.

Hình ảnh bánh nướng đậu xanh hạnh nhân của Kinh Đô.

Bánh Trung thu Hải Hà Kotobuki vị gà quay bào ngư trứng

Loạt sản phẩm bánh Trung thu của Hải Hà Kotobuki phù hợp để dành tặng cho đồng nghiệp, bạn bè, đối tác... với thiết kế bao bì theo hướng cổ điển trong khung dáng vuông vức. Những chiếc bánh được chứa trong hộp Trung thu cao cấp với các hương vị hảo hạng như bào ngư, vi cá, trà xanh, dâu tây... Chúng đều được đặt tên ý nghĩa như: Thu An Khang, Thu An Thịnh, Thu An Phú... Nhà sản xuất mong muốn đem đến những điều tốt đẹp nhất tới người tiêu dùng. Nổi bật trong số đó là bánh Trung thu vị gà quay bào ngư trứng mang đến cho người dùng trải nghiệm mới lạ, tinh tế.

