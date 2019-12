Những điểm nhấn trong lễ hội âm nhạc 'Yamaha Ravolution'

Trải qua 6 phiên bản chỉ trong vòng 3 năm, Yamaha Ravolution Music Festival 2019 trở thành "món ăn tinh thần" của những bạn trẻ yêu nhạc. Đây còn là cột mốc đánh dấu sự phát triển, sứ mệnh mở ra những chân trời mới của đại tiệc âm nhạc "Ravolution" trong tương lai. Ban tổ chức Anternation JSC cùng một trong những hãng xe máy hàng đầu Nhật Bản - Yamaha Motor Việt Nam, vừa tổ chức đại tiệc sinh nhật mừng "Yamaha Ravolution Music Festival" tròn 3 tuổi vào ngày 8/12 với những dấu ấn đặc sắc.

Khoảnh khắc nhìn lại những năm tháng của một trong những sự kiện âm nhạc điện tử hàng đầu Việt Nam suốt 3 năm qua.

Dàn DJ nổi tiếng thế giới

Sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ hàng đầu khiến không gian âm nhạc "nóng lên" mỗi khi sân khấu sáng đèn. Với sự thay đổi chiếc lược mới lạ, Coone - nghệ sĩ đầu tiên mang thể loại Hardstyle lên sân khấu chính của Ravolution, đã làm các bạn trẻ yêu dòng nhạc này có một đêm sôi động với màn biểu diễn của anh. Khi những tiếng "kick" dồn dập trong Superman, The Elite, Face Of A Champion... tất cả khán giả đều như "bùng nổ".

Mọi thứ xung quanh dần dịu lại khi âm nhạc của Aly & Fila cất lên. Khán giả có cơ hội đắm mình trong thế giới laser kỳ ảo với We Control The Sunlight, Perfect Love... của bộ đôi đã đưa Ai Cập lên bản đồ nhạc Trance thế giới.

Coone - cây cổ thụ trong làng Hardstyle thế giới dùng tiếng "kick" để xoay chuyển mọi giác quan người nghe.

Bên cạnh đó, với phong cách chơi nhạc dẫn dắt người nghe đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Oliver Heldens (đứng thứ 7 trong Top 100 DJ Mag) trình diễn những bản hit qua nhiều năm tháng của anh như Gecko, Space Sheep, Koala, Wombass... làm thoả mãn khán giả trẻ Việt Nam.

Kết thúc đại tiệc sinh nhật 3 năm là DJ người Hà Lan - Don Diablo (đứng thứ 6 trong Top 100 DJ Mag). Anh mang set nhạc thuần Future House đi sâu vào từng lớp cảm xúc của người nghe qua các giai điệu độc lạ, giúp gắn kết khán giả bằng mọi giác quan như On My Mind, Congratulations, The Same Way... "Ông hoàng" Future House còn tạo bất ngờ cho khán giả khi chơi một bản nhạc Việt Nam - Tình đơn phương.

Sân khấu Ravolution qua mỗi kỳ luôn thể hiện được đầu tư hoành tráng, thiết kế tỉ mỉ, thể hiện được sự chuyên nghiệp.

Hiệu ứng âm thanh, ánh sáng kỳ ảo

Khán giả có cơ hội đắm mình trong không gian kỳ ảo của những màn hiệu ứng âm thanh, ánh sáng laser. Với thiết kế sân khấu cao và lớn, người hâm mộ như lạc vào vùng đất của những trải nghiệm hiệu ứng đỉnh cao - điều mà trước giờ đại tiệc âm nhạc "Ravolution" chú trọng đầu tư kỹ lưỡng đến từng chi tiết.

Sân khấu phụ - màn đổi vị giác âm nhạc thú vị tại đại tiệc sinh nhật Ravolution 3 tuổi.

Bên cạnh đó, với quan điểm "đã chơi là phải lớn", Yamaha Ravolution Music Festival 2019 là năm đầu tiên, khán giả có cơ hội thưởng thức âm nhạc tại sân khấu phụ - Playground Stage (Space Session). Đây là "thiên đường underground" khi các dòng nhạc Techno, Techhouse, Deephouse, Trap, Dubstep... cùng nhau hội ngộ, quy tụ dàn DJ nổi tiếng trong nước.



(Nguồn: Yamaha)