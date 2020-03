Huyền My du lịch biển hai tháng ba lần

Cách đây vài ngày, Á hậu Huyền My có chuyến nghỉ dưỡng tại Quảng Bình. Cô gọi đây là chuyến du lịch tránh dịch lần thứ 3 của mình vì từ đầu năm đến giờ, Huyền My đã vi vu đến 3 vùng biển như Đồng Hới, Quy Nhơn và Phuket (Thái Lan) do trống lịch làm việc vì ảnh hưởng của Covid-19.