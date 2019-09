Huyền Baby du lịch Anh

Cựu diễn viên thưởng thức trà chiều kiểu Anh tại The Langham - một trong những khách sạn lớn và sang nhất ở London theo phong cách truyền thống. Nơi này thường xuyên đón tiếp Hoàng gia Anh và các chính khách quốc tế, đồng thời là bối cảnh của nhiều phim nổi tiếng như GoldenEye (thuộc series phim Điệp viên 007) của tài tử Pierce Brosnan hay Garfield: A Tail of Two Kitties...