Honda mang khinh khí cầu tới đại nhạc hội tại Việt Nam

Nằm trong nỗ lực hiện thực hóa tuyên bố 2030 của Honda Việt Nam "Mang lại "cuộc sống tự do, an toàn và thoải mái", nhân rộng niềm vui cho tất cả mọi người - Dẫn đầu sự phát triển lành mạnh của "xã hội di chuyển" và theo đuổi sứ mệnh nâng cao chất lượng cuộc sống", hãng đã liên tục nghiên cứu cải tiến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm, đột phá công nghệ bên cạnh tổ chức nhiều sự kiện hấp dẫn tri ân tới khách hàng. Thông qua sự đầu tư nghiêm túc về sản phẩm cũng như đa dạng hóa các hoạt động tri ân, Honda Việt Nam hi vọng sẽ mang tới những trải nghiệm thực sự tuyệt vời, qua đó mang lại sự hài lòng cao nhất tới khách hàng.