Hội An lên trang chủ Google vì đứng top điểm đến hấp dẫn nhất thế giới

Ngày 16/7, người dùng Google tại Việt Nam bất ngờ khi thấy biểu tượng chùa Cầu (Hội An) xuất hiện ở ngay trang chủ. Đây là lần đầu tiên trang tìm kiếm lớn nhất thế giới vinh danh khu phố cổ Hội An. Đồng thời, hôm nay cũng là ngày 14/6 âm lịch - ngày diễn ra lễ hội hoa đăng. Hình ảnh xuất hiện trên Google cũng tái hiện đêm trăng rằm với nhiều màu sắc tươi vui.

Một trong những lý do khiến "gã khổng lồ" Google lựa chọn hình ảnh này là mới đây, Hội An đã giành được danh hiệu "thành phố du lịch tốt nhất thế giới". Đây là hoạt động bầu chọn thường niên do tạp chí du lịch uy tín thế giới Travel + Leisure tổ chức. Giải thưởng này diễn ra trong suốt 24 năm, dựa trên việc thu thập ý kiến của du khách từ khắp nơi trên thế giới, cân nhắc rất nhiều tiêu chí. Mỗi năm đều vinh danh thành phố có số điểm cao nhất. Năm nay, Hội An bứt phá từ vị trí thứ 8 năm ngoái lên vị trí quán quân.

"Nằm ở miền Trung Việt Nam, bên bờ biển Đông, Hội An là một thành phố quyến rũ, cổ kính, kiến trúc riêng biệt và truyền cảm hứng tích cực cho bất kỳ du khách nào khi tới đây. Hội An cũng là một trong những thành phố có ẩm thực đường phố tuyệt nhất thế giới. Quan trọng hơn cả, phố cổ là nơi sinh sống của những người dân thân thiện, sẵn sàng chia sẻ những điều tốt nhất cho du khách", trang Travel + Leisure bình luận.

Về chỗ ở, du khách đánh giá cao sự phong phú của những người làm du lịch thành phố, bởi có khá nhiều lựa chọn từ resort, khách sạn, hostel và homestay. Resort thường nằm ven biển, cách trung tâm phố cổ không xa. Các biệt thự biệt lập, có hồ bơi riêng tư - nơi bạn vừa có thể tắm mát lại ngắm được cảnh biển.

Độc giả Travel + Leisure khuyên du khách nên đi dạo bộ hoặc thuê vespa đi lòng vòng để thưởng thức ẩm thực ở một số nhà hàng nổi tiếng như Hải Đảo với món bánh xèo hay Bông Hồng Trắng với món bánh vạc. Khách nước ngoài rất hứng thú khi tham gia các lớp học nấu ăn món Việt ngay trong khách sạn, resort của mình. Họ được dẫn vào chợ để mua sắm, xem khung cảnh náo nhiệt, sau đó mang về bếp để đầu bếp hướng dẫn cách chế biến.

Bức ảnh của blogger du lịch gốc Việt Sarah Trần chụp trong một lần về thăm quê.

Nổi tiếng với nghề dệt may, đô thị cổ này còn là nơi tuyệt vời để đặt những bộ vest, váy theo thiết kế riêng. Khách nước ngoài đặc biệt yêu thích những bộ áo dài truyền thống được làm từ chất liệu thân thiện môi trường. Họ có thể đặt hàng và lấy sau một ngày, rất tiện khi đi du lịch.

"Hãy đánh tan cái nóng oi ả ở Hội An bằng một ly cà phê đá truyền thống ở tiệm trà Reaching Out, ngay gần sông Thu Bồn. Được thiết kế dành riêng cho những ai yêu thích không gian yên tĩnh nên không khí ở quán luôn nhẹ nhàng, im lặng. Phục vụ ở đây đa phần là người khiếm thính, do đó bạn có cơ hội giao tiếp theo phương thức mới: cử chỉ tay chân và những nụ cười ấm áp", trang này chia sẻ.

Cuối cùng, đừng quên rằng Hội An còn có cả những bãi biển hoang sơ. Sau một ngày vui chơi, mua sắm, hãy dành phút giây thư giãn bên bãi biển An Bàng cát trắng tuyệt đẹp, thưởng thức một ly cocktail và ngắm hoàng hôn dần buông. "Biết đâu, bạn sẽ cân nhắc đóng gói hành lý và chuyển hẳn tới thành phố này sinh sống thì sao", một độc giả "cảnh báo".

Theo Travel + Leisure