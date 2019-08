Hoa hậu Pia Wurtzbach thử bánh mì Phượng Hội An

Reaching Out Tea House không phải là điểm đến quá mới mẻ ở phố Hội. Mới đây, địa chỉ này cũng xuất hiện trong danh sách tư vấn ăn gì, chơi đâu ở Hội An trên tờ Travel + Leisure. Quán nằm tại địa chỉ: 131 Trần Phú, phường Minh An, Hội An; mở cửa: 8h30 - 21h. Tiệm trà nằm bên sông Thu Bồn, được bài trí tinh tế, thuần Việt với mái ngói, tường xanh, bàn ghế gỗ, hướng tới sự tĩnh lặng cho những ai muốn thưởng trà. Đặc biệt, người phục vụ ở quán đều là người khiếm thính, khách order hay thanh toán đều ghi ra giấy và đặt miếng gỗ lên trên để ra hiệu.