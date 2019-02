Hoa hậu Ngọc Hân được 'tỏ tình' từ đầu đến cuối chợ vàng Dubai

Do từng tới đây nên cô khá thông thạo địa bàn và tự tin giới thiệu cho mọi người về khu chợ đặc biệt này. Ngọc Hân diện trang phục áo dài cờ đỏ sao vàng nổi bật do chính tay cô thiết kế, có in tên đầy đủ các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Hoa hậu tâm sự: "Ngay sau khi được thông báo về chuyến đi một tiếng, Hân đã nhanh chóng lên ý tưởng, thiết kế, đưa đi xưởng in vải và hoàn thành bộ áo dài này. Đây là lần thứ 2 Ngọc Hân đến với khu chợ này nhưng lần này rất thú vị vì mình mặc một bộ trang phục nổi bật nên được chú ý, xin chụp ảnh cùng". Từ đầu tới cuối khu chợ, nàng hậu liên tục được những anh chàng Trung Đông nói "xin chào", khen "xinh gái" và "tỏ tình: Anh yêu em" bằng tiếng Việt lơ lớ.