Hành khách nên ra Nội Bài sớm, tránh tắc đường vì đón U22 0 Chiều nay, 300 vận động viên, bao gồm tuyển U22, sẽ về đến Nội Bài. Hành khách được khuyến cáo làm thủ tục sớm hơn ngày thường.

Fanpage chính thức của hãng hàng không quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines - vừa đưa ra thông báo với những ngày khách có chuyến bay dự kiến trong chiều 11/12. Theo đó, để đảm bảo kế hoạch bay được thực hiện thuận lợi, hành khách có chuyến bay có giờ khởi hành từ 15h đến 21h hôm nay nên chủ động sắp xếp thời gian ra sân bay Nội Bài (Hà Nội) sớm hơn thường lệ.

Vietnam Airlines khuyến cáo hành khách làm thủ tục ở sân bay Nội Bài sớm hơn thường lệ vào chiều nay.

Ngoài ra, hãng cũng khuyến khích hành khách sử dụng các hình thức làm thủ tục trực tuyến trên trang web và điện thoại di động để tiết kiệm thời gian. Thao tác check in online khá đơn giản, nhanh chóng. Nếu chỉ có hành lý xách tay, sau khi làm thủ tục qua mạng, bạn có thể đi thẳng vào cửa kiểm tra an ninh mà không cần phải đi qua quầy check in. Còn nếu có hành lý ký gửi, bạn vẫn có thể check in từ ở nhà, sau đó đến sân bay chỉ cần gửi hành lý. Thủ tục rút gọn hơn so với check in bình thường tại quầy.

Theo kế hoạch, chiều nay, khoảng 300 vận động viên, bao gồm cả cầu thủ, ban huấn luyện đội tuyển bóng đá nam và nữ Việt Nam vừa giành huy chương vàng SEA Games 30 sẽ về đến Nội Bài. Chuyến bay dự kiến cất cánh từ 16h (giờ Manila) và hạ cánh ở Nội Bài lúc 18h( giờ Hà Nội).

Dù hôm nay là ngày làm việc trong tuần, tình trạng tắc nghẽn vẫn có thể xảy ra do người hâm mộ tập trung để đón đoàn vận động viên Việt Nam chiến thắng trở về. Tháng 1/2018, đoàn xe đưa các cầu thủ U23 Việt Nam đã "tắc cứng" giữa đường vì người hâm mộ đứng dọc hai bên đường từ sân bay Nội Bài về đến trung tâm Hà Nội. Đoàn xe đã mất hơn 6 giờ để di chuyển quãng đường hơn 30 km. Những lần sau, xe chở các vận động viên được sắp xếp đi lối riêng để tránh gây ra tắc nghẽn.

Thông thường, hành khách đến sân bay trước từ 3 giờ với chuyến bay quốc tế và 2 giờ với chuyến bay nội địa. Trong những ngày đặc biệt, tùy theo tình trạng giao thông và quãng đường di chuyển, bạn nên khởi hành trước ít nhất 4 giờ để đảm bảo đến sân bay kịp thời.

Đoàn cổ động viên đón đội tuyển U23 Việt Nam vào tháng 1/2018. Ảnh: Tuấn Hưng

Ngay sau khi tuyển U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games, Vietjet Air và Bamboo Airways thông báo, sẽ tặng một năm bay miễn phí cho các cầu thủ, ban huấn luyện của đội. Ngoài ra, người thân các tuyển thủ cũng được tặng các chuyến bay khứ hồi trên toàn bộ mạng bay quốc tế và nội địa. Trước đó, Vietjet Air cũng có chính sách tương tự với đội bóng đá nữ Việt Nam vì thành tích đạt HC vàng..