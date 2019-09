Hãng hàng không cung cấp rau sạch

Nông trại rộng khoảng 4.000 m2 nhưng có sản lượng gấp khoảng 390 lần so với những trang trại có cùng diện tích. Ngoài việc sử dụng các khay chồng lên nhau giúp tiết kiệm diện tích, lý do chính của sản lượng đáng kinh ngạc này là do công nghệ aeroponics. Theo đó, người ta sử dụng hệ thống tưới nước sương mù giúp cây có thể sống trong môi trường không có đất, không có thuốc trừ sâu...