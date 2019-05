Đồng Nai - điểm 'chill' của Phương Anh Đào trong video ca nhạc mới

Cảnh cuối MV Bài này chill phết của Đen Vâu và Min mới ra mắt cách đây vài ngày đẹp như thơ, quay tại hồ Trị An, Đồng Nai - một trong những điểm check-in được ưa chuộng trên bản đồ phượt phía Nam. Đây là gợi ý thú vị dành cho người không có nhiều thời gian, muốn tìm một nơi để xả stress sau tuần làm việc căng thẳng. Trong clip, Phương Anh Đào cùng nhóm bạn tự lái xe dã ngoại khiến các phượt thủ cảm thấy ngứa chân ngay lập tức.

Cách TP HCM khoảng 50 km, Trị An là hồ nước nhân tạo trên sông Đồng Nai dùng để trữ nước cho nhà máy thủy điện Trị An, thuộc các huyện Vĩnh Cửu, Định Quán, Thống Nhất và Trảng Bom, diện tích tầm 323 km2. Phía thượng nguồn có Vườn quốc gia Cát Tiên nên không khí trong lành, mát mẻ. Đây không phải là địa điểm mới mẻ với các phượt thủ, nhưng vẫn chưa hút nhiều du khách.

Từ Sài Gòn, bạn di chuyển theo quốc lộ 1A hướng về Đồng Nai, đến ngã ba Trị An, gặp biển báo "Chiến khu Đ". Đi qua barie của kiểm lâm cửa rừng là con đường chạy dài hun hút, mấp mô lên xuống theo địa hình. Hai bên đường là rừng cây tự nhiên tựa như bối cảnh phim Fast & Furious 8, khi Brian O’Connor (Paul Walker thủ vai), lái xe về phía hoàng hôn trên nền nhạc See You Again. Cung đường này thường xuyên vắng vẻ, bạn có thể dừng xe chụp ảnh thoải mái.

Đến hồ Trị An, một bên mặt nước trong veo, một bên là bãi cỏ trải dài và rừng tràm. Trong video, nhóm bạn của Phương Anh Đào dừng xe chụp ảnh ở đây. Cỏ lau cao ngang thắt lưng, mọc sát lề đường, chỉ cần ngắt vài bó cỏ là có thể "sống ảo". Ngày nghỉ cuối tuần thì không chỉ du khách mà đông người địa phương đến hồ câu cá, thả diều... trong tuần thì vắng hơn. Đi sâu vào bên trong, bạn có cơ hội khám phá thiên nhiên hoang dã, từng đàn chim bay về tổ vào buổi chiều, cảnh thanh bình... khiến lòng nhẹ nhõm hơn hẳn.

Vì du lịch chưa phát triển nên ở đây chỉ có dịch vụ lưu trú nhỏ cùng vài hàng quán lề đường cho bạn dừng chân nghỉ mệt. Tháng 5, 6 là thời điểm đẹp để đến Trị An dù trời nắng và thời tiết oi bức. Bù lại, cảnh mùa hè xanh mướt sẽ làm bạn hài lòng. Nhớ xem dự báo thời tiết, hạn chế đi khi trời mưa. Còn nếu không dự định ở lại qua đêm thì tốt nhất bạn nên về sớm tránh rủi ro vì ở quê trời tối nhanh và không có nhiều đèn đường.

Ngoài khu vực đắp đập bằng bê tông còn có bãi bồi tự nhiên, thích hợp để nhóm bạn picnic. Đường đi không khó, chỉ cần theo chỉ dẫn của Google maps là đến nên bạn có thể lái xe máy ngon lành. Qua khỏi đường quốc lộ thì đường sá dễ đi hơn do thưa xe. Nếu cắm trại qua đêm, bạn phải chuẩn bị đầy đủ lều, đồ ăn... Sáng sớm, khi màn sương chưa tan, còn vờn trên mặt hồ, ngắm bình minh từ trong lều chắc chắn sẽ là trải nghiệm hay ho dành cho bạn.

