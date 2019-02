Đoan Trường du lịch Ai Cập sau vụ đánh bom làm 3 du khách Việt tử nạn

"Tôi tin vào số phận của mỗi con người và tin rằng công ty du lịch hai nước cũng như cơ quan an ninh nước bạn đã kiểm soát an ninh chặt chẽ để đảm bảo an toàn cho du khách sau sự cố. Quả thực, khi chúng tôi tới Cairo, đoàn được an ninh sân bay và cảnh sát đưa ra ngoài theo lối đi riêng, lên thẳng xe buýt mà không phải xếp hàng, chờ đợi như các du khách khác. Trước mỗi điểm chúng tôi đến, cảnh sát Ai Cập phải đi tiền trạm, xác định mọi thứ an toàn tuyệt đối thì đoàn mới đặt chân tới. Thậm chí, phía Ai Cập còn cử cả một xe cảnh sát đi sau hộ tống đoàn và một nhân viên an ninh ngồi chung xe với đoàn suốt hành trình. Ở những điểm nóng như quần thể kim tự tháp Giza, lực lượng an ninh được bố trí dày đặc, kiểm soát chặt chẽ mọi phương tiện ra vào. Hành lý của du khách phải ký gửi ở một nơi cách điểm tham quan khá xa", Đoan Trường kể. Sau khi an toàn về tới TP HCM, nam ca sĩ được bạn bè gọi đùa là "anh hùng du lịch". "Chuyến đi Ai Cập khiến tôi có cảm giác hơi mất tự do, không thể đi lại lang thang, trải nghiệm cảnh đẹp và quay phim chụp ảnh, mua sắm tự do như các lần du lịch trước. Tuy nhiên tôi thấy an toàn và yên tâm khi được chăm sóc đặc biệt đến vậy. Năm 2019 tôi dự định sẽ đến các quốc gia được xem là 'điểm nóng' như Israel, Jordan, Bắc Triều Tiên, Li Băng.... Bởi với tôi: 'Cuộc đời là những chuyến đi", Đoan Trường tâm sự. Anh đã sắm một bộ trang phục dân tộc dành cho nam giới Ai Cập, gọi là Kandura, để mặc dạo chơi ở nơi này (ảnh).