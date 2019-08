Dàn sao nam hội ngộ trong đêm tiệc 'Romano Gentleman Night'

Ali Hoàng Dương, đầu bếp Sĩ Toàn, Quán quân The Face 2017 - Tú Hảo, người mẫu Fung La, diễn viên Liên Bỉnh Phát và VJ Dustin Nguyễn (từ trái sang phải) cùng tham dự đêm tiệc "Gentleman Night" do nhãn hàng Romano tổ chức vào ngày 28/7, tại quán bar Drinking and Healing, TP HCM.