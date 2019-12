Cháy lớn ở làng du lịch nổi tiếng Hallstatt 0 Đám cháy lớn đã làm hư hại một phần thị trấn Hallstatt. Du khách được khuyến cáo không nên đến đây trong thời gian này.

Đám cháy bùng phát lúc 3h30 giờ địa phương hôm 30/11, từ một túp lều bằng gỗ, sau đó đã lan sang một nhà kho và hai khu nhà của người dân trong làng Hallstatt (Áo). Ít nhất 4 căn nhà bị hư hại nặng nề, nguyên nhân vẫn đang được điều tra. 8 xe và 109 lính cứu hoả có mặt mới có thể dập tắt được đám cháy. Tin tức này đã lập tức gây xôn xao trong cộng đồng du lịch thế giới.

Ít nhất 4 căn nhà hư hại nặng nề sau đám cháy. Ảnh: APA

"Làng Hallstatt được xây dựng với mật độ dày đặc. Do đó, các ngôi nhà liền kề đám cháy cũng bị hư hại nặng nề", một lính cứu hỏa tình nguyện nói với tờ Kronen Zeitung. May mắn, người dân sống trong ngôi làng đã được sơ tán an toàn nhưng một lính cứu hoả bị thương nặng trong quá trình khống chế đám cháy.

Thị trưởng thị trấn Hallstatt cảnh báo khách du lịch không nên tới ngôi làng vào thời gian này cho tới khi tình trạng an toàn được thiết lập trở lại. Cảnh sát và nhà chức trách đang tiến hành dọn dẹp và điều tra nguyên nhân vụ việc. Con đường duy nhất dẫn vào làng hiện bị phong toả, cấm cả xe cộ lẫn người đi bộ.

Khung cảnh bình yên, đẹp như tranh vẽ của làng Hallstatt. Ảnh: Lê Vũ Hà

Hallstatt vốn là một thị trấn khai thác muối có tuổi đời hàng nghìn năm, được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1997. Đây là địa điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Áo, mỗi năm có khoảng một triệu du khách ghé thăm, đặc biệt là khách từ châu Á. Thị trấn được ca ngợi bởi vẻ đẹp bình yên của những ngôi nhà bằng gỗ đầy sắc màu, nằm bên dòng nước, phía sau là dãy núi ẩn hiện trong mây. Ngôi làng hiện có chưa tới 800 cư dân sinh sống thường xuyên, chủ yếu là những người làm du lịch.

Hallstatt bắt đầu nổi tiếng ở châu Á sau khi bộ phim truyền hình Hàn Quốc Điệu vasle mùa xuân được quay tại đây vào năm 2006. Bộ phim nằm trong serie phim bốn mùa kinh điển của xứ sở kim chi gồm Bản tình ca mùa đông, Trái tim mùa thu, Hương mùa hè và Điệu valse mùa xuân.

Nguyên Chi (Theo DW)