Các điểm đến để chiêm ngưỡng những máy bán hàng tự động độc đáo

Những chiếc máy tự động bán đồ ăn nhẹ hay nước ngọt đã quá quen thuộc, thế nhưng bạn có biết ở một số nơi máy tự động còn bán cả vàng, quần áo, cua biển sống, thậm chí cả xe hơi? Dưới đây là những điểm đến để các bạn "mục sở thị" những chiếc máy bán hàng này.

Máy bán vàng ở Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất

Được phát triển bởi Công ty Ex Oriente Lux của Đức, máy bán vàng tự động Gold To Go đặt tại Abu Dhabi, Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất, trong khuôn viên khách sạn Emirates Palace. Máy bán vàng cũng có bán cả đồng xu tiền Australia, Canada và Nam Phi. Một chiếc máy bán vàng tương tự cũng được lắp đặt tại một trung tâm mua sắm ở Florida, Mỹ.

Máy bán khoai tây chiên

Những người yêu thích món khoai tây chiên có thể mua chúng tại những máy bán hàng tự động. Công ty Trung Quốc Beyondte Technology Co., Limited, đã phát hành thiết bị vào năm 2013, phân phối máy bán hàng tự động tại các quốc gia như Bỉ và Chile. Vào năm 2015, công ty của Australia có tên Hot Chips cũng cho ra mắt chiếc máy bán khoai tây chiên tự động.

Máy bán ôtô đã qua sử dụng ở Mỹ

Carvana, một công ty khởi nghiệp công nghệ có trụ sở tại Arizona, bán ôtô đã qua sử dụng trực tuyến và thông qua các máy bán hàng tự động, những chiếc máy cao ngang ngửa các tòa nhà văn phòng. Các máy chủ yếu được lắp đặt ở miền nam nước Mỹ nhưng Carvana gần đây đã mở rộng sang bang Philadelphia, Pennsylvania và Washington DC.

Máy bán bánh mì ở Pháp

Một người thợ làm bánh tên Jean-Louis Hecht đã phát minh ra máy bán bánh mì 24 giờ. Máy được ra mắt vào năm 2011 đúng dịp nghỉ lễ của Pháp khi mà hầu hết những của hàng bánh mì đóng cửa.

Máy bán thức ăn nhanh ở Hà Lan

FEBO, một công ty Hà Lan vận hành các nhà hàng máy bán hàng tự động chuyên phục vụ đồ ăn nhanh với bánh mì kẹp thịt, croquettes (một loại bánh) và xúc xích chiên. Mặc dù khách hàng phải tự phục vụ, nhưng tất cả đồ ăn đều được chế biến tươi ngon như ở nhà hàng.

Máy bán pizza tự động tại Italy

Nếu muốn mua pizza trong một khoảng thời gian ngắn thì Let's Pizza - máy bán hàng tự động sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời. Được phát minh bởi Claudio Torghele, một cựu giám đốc công ty sản xuất mì ống, với khả năng nhào bột trong 40 giây, Let’s Pizza sẽ giúp thực khách đói bụng thỏa mãn cơn thèm pizza ngay tức thì.

Máy bán cupcake ở Mỹ

Được phát minh bởi Sprinkles, một tiệm bánh có trụ sở tại Beverly Hills, California, Mỹ, những chiếc máy bán bánh cupcake giống như bạn đang đi rút tiền tại cây ATM vậy. Tuy nhiên thứ bạn "rút" ra là bánh ngọt chứ không phải là tiền. Máy bán cupcake cũng có mặt tại các bang như Scottsdale, Arizona, Austin, Texas và Chicago, Illinois.

Máy bán cua bể sống tại Trung Quốc

Nếu thèm hải sản tươi sống mà không muốn ra chợ, hãy đến Trung Quốc và mua chúng ở những máy bán hàng tự động. Được đặt trên đường phố và trong ga tàu điện ngầm, những chiếc máy bán cua có nhiệt độ thích hợp để giữ độ tươi ngon. Hình dáng máy bán được thiết kế đặc biệt trông giống hang động cũng giúp bảo quản cua. Mỗi con cua có giá khoảng 3 USD, được kèm theo giấm và trà gừng.

Máy bán sữa tươi tự động ở châu Âu

Sữa tươi phổ biến ở châu Âu hơn ở Bắc Mỹ, nơi có các quy định và lệnh cấm chặt chẽ với việc bán hàng. Nếu muốn mua sữa tươi trực tiếp từ bò, hãy tìm đến máy bán sữa tươi nguyên chất ở các quốc gia như Pháp, Thụy Sĩ và Slovenia. Tuy nhiên, khách hàng cũng cần lưu ý rằng sữa chưa tiệt trùng có thể mang mầm bệnh.

Máy bán hàng tự động bán tất cả mọi thứ

Theo thống kê cứ 23 người thì có một chiếc máy bán hàng tự động tại Nhật Bản. Với 126 triệu người thì tính ra đất nước này có tới hàng tấn máy móc. Bạn có thể tìm thấy vô số các mặt hàng ở máy bán hàng tự động như kẹo, nước ngọt, mì ramen, rượu sake, bia, thậm chí cả đồ lót, bia và ô.

Máy bán các kiệt tác nghệ thuật thu nhỏ ở Mỹ

Art-o-Mat là máy bán hàng tự động được phát minh bởi nghệ sĩ người Mỹ Clark Whittington. Whittington lấy cảm hứng biến những máy bán thuốc lá cũ thành các thiết bị phân phối các tác phẩm nghệ thuật nguyên bản ở kích cỡ nhỏ. Chiếc máy Art-o-Mats có mặt ở Mỹ, Canada, Áo và Australia.

Thùy Dương (theo Insider)