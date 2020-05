Biểu tượng du lịch ở Tokyo thắp đèn động viên nhân viên y tế

Bắt đầu từ 19h mỗi ngày, dòng chữ "Toghether we can all win" (Tạm dịch: Hợp sức lại, chúng ta có thể chiến thắng), chạy trên tháp Tokyo Skytree như tiếp thêm sức mạnh để mọi người cùng vượt qua thời điểm khó khăn. Chiến dịch này sẽ được thực hiện cho tới ngày 6/5.