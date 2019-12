Bảo Thy đón Giáng sinh ở Singapore

Vợ chồng cô chọn ở khách sạn 5 sao So Sofitel Singapore bên bờ vịnh Marina, nơi tập trung đủ loại khách sạn hạng sang ở Singapore. Từ đây, bạn có thể dễ dàng đi bộ đến Garden by the Bay ngắm cảnh đêm, mua sắm tại khu phức hợp sang chảnh Marina Bay, hay chỉ mất 7 phút đi taxi đến Clake Quay "quẩy" đến sáng.