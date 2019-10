Bánh tráng trộn khô bò 0 Bánh tráng trộn là món ăn quen thuộc, gợi nhớ về thời học sinh của nhiều người. Bạn có thể tự làm ở nhà để đảm bảo vệ sinh.

Nguyên liệu:

- Bánh tráng

- Khô bò

- Me, rau răm

- Hành phi

- Đậu phộng rang

- Trứng cút

- Xoài xanh.

Cách làm:

- Bánh tráng cắt nhỏ.

- Khô bò xé nhỏ.

- Làm nước sốt me: me vắt nhỏ cho ít nước vào lọc lấy nước me, cho vào nước me 1-2 thìa canh đường, 1 thìa cà phê sate, ít tương ớt. Cho lên bếp nấu vài phút cho đường tan và hơi sệt lại là được.

- Trứng cút luộc chín, xoài bào sợi, rau răm cắt nhỏ.

- Cho bánh tráng vào thau lớn, khô bò, xoài, hành phi, đậu phộng, rau răm, cho nước me vừa đủ vào trộn đều. Khi ăn cho thêm trứng cút vào cùng.

Ngô Tuyết Phượng