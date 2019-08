Ba ngày 'quẩy' ở Việt Nam của người đẹp top 10 hoa hậu Hong Kong

Từng đi nhiều quốc gia trên thế giới, Thái Gia Hân có niềm đam mê to lớn với ẩm thực khắp nơi. Đến Hội An, cô nàng không bỏ lỡ cơ hội thưởng thức bánh mì đặc sản. Thay vì xếp hàng ở bánh mì Phượng, nhóm bạn Hong Kong quyết định tìm tới Madam Khanh - The Banh Mi Queen - cũng là một địa chỉ "có số má" ở Hội An. Gia Hân từng ăn bánh mì Việt Nam ở Hong Kong nhưng vẫn rất ấn tượng với kích thước to lớn của chiếc bánh. Cô ăn rất hào hứng và khen ngon liên tục.