Ba lý do bạn nên đến Mỹ một lần trong đời 0 Xứ cờ hoa sở hữu nhiều công trình kiến trúc độc đáo, cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và các công viên giải trí đồ sộ.

Mỹ gây ấn tượng bởi nhịp sống hiện đại cùng sự xa hoa, giàu có, nhiều cảnh quan đặc sắc thu hút sự quan tâm của nhiều du khách. Nếu chưa bao giờ đến Mỹ, những lý do dưới đây đủ khiến bạn cảm nhận đất nước này đáng để khám phá.

Công viên giải trí đồ sộ

Mỹ nổi tiếng với nhiều hoạt động và là cái nôi của nhiều công viên chủ đề lớn. Bạn sẽ bị cuốn hút nếu đặt chân đến những công viên ở đây lần đầu. Nổi bật trong số các công viên giải trí lớn tại xứ cờ hoa có Disneyland, là nơi do chính Walt Disney gầy dựng, với 9 vùng đất theo các chủ đề khác nhau như Star Wars: Galaxy's Edge, Adventureland, Fantasyland hay Tomorrowland...

Mỹ nổi tiếng với nhiều hoạt động và là cái nôi của nhiều công viên chủ đề lớn. Ảnh: Klook Vietnam.

Đến Universal Studios Hollywood ở Los Angeles, bạn sẽ trải nghiệm những bộ phim "bom tấn" mình yêu thích và gặp những nhật vật huyền thoại trong các phim điện ảnh Hollywood với khoảng cách rất gần. Trải nghiệm Fast & Furious - Supercharged, đêm chung kết Studio Tour hay màn đấu của chính Kong trong King Kong 360 3D, được tạo ra bởi đạo diễn nổi tiếng Peter Jackson là trải nghiệm khó quên cho bạn.

Nhiều khu giải trí độc đáo tại Mỹ sẽ mang lại trải nghiệm khó quên. Ảnh: Klook Vietnam.

Ngoài ra, Potterheads ở khắp mọi nơi sẽ thực hiện chuyến đi đến thế giới phù thủy của Harry Potter. Đây là nơi bạn có thể khám phá Hogwarts và thậm chí đi mua sắm tại Hogsmeade như một sinh viên Hogwarts thật sự. Tất cả những thế giới thú vị và hấp dẫn này đang chờ bạn tại Universal Studios Hollywood.

Công trình vĩ đại

Với nền công nghệ hiện đại, tiên tiến và khả năng kỹ thuật cao, Mỹ đã xây dựng thành công nhiều công trình khiến cho khắp thế giới thán phục với kiến trúc độc đáo và sự tồn tại bền vững.

Đập Hoover - một phần của bảy kỳ quan thế giới công nghiệp. Ảnh: Klook Vietnam.

Nhắc đến công trình của Mỹ, không thể không nhắc đến đập Hoover đã xuất hiện trong MV nổi tiếng với hơn 20 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu tiên. Đập là một phần của bảy kỳ quan thế giới công nghiệp. Đập đã được xây dựng từ năm 1931-1935 để kiểm soát lũ lụt từ sông Colorado, cung cấp nước tưới, và sản xuất thủy điện. Có nhiều lựa chọn để bạn tham quan bằng tour trong ngày, tour kèm dịch vụ trực thăng tùy thuộc vào sở thích của bạn trên các kênh đặt dịch vụ du lịch uy tín như Klook.

Điểm nổi tiếng khác là Tây Grand Canyon West, nơi bạn sẽ đi Skywalk bằng cách bước ra lên một nền kính trải dài trên chính hẻm núi với độ cao khoảng 600m, bên dưới và phía bên kia của hẻm núi 3 dặm.

Cảnh sắc hùng vĩ

Mỹ không chỉ có cảnh sắc hiện đại mà còn sở hữu những điểm ngắm nhìn thiên nhiên hùng vĩ. Phải kể đến đầu tiên chính là New York. Nơi đây có nhiều cặp đôi chọn làm điểm cầu hôn - đánh dấu sự kiện quan trọng của cuộc đời.

New York có rất nhiều điểm tham quan như: Tòa nhà Empire State; bảo tàng Intrepid Sea, Air, and Space; tượng nữ thần Tự Do hay cầu Brooklyn... Bạn có thể hoàn toàn du lịch tự túc Mỹ, và thoải mái khám phá các điểm đến nổi tiếng này ở New York với xe buýt hop-on-hop-off tiện lợi, nhưng giá chưa đến 700.000 đồng cho một chiếc vé đến 50 điểm dừng trong 24 giờ.

Xe buýt hop-on-hop-off tiện lợi, nhưng giá chưa đến 700.000 đồng cho một chiếc vé đến 50 điểm dừng. Ảnh: Klook Vietnam.

Ngoài ra, Mỹ còn có Grand Canyon - một trong những vùng đất nổi tiếng nhất thế giới. Vùng đất và tour du lịch trên không ở vành đai phía Nam của hẻm núi sẽ đem đến cho bạn cách nhìn toàn cảnh đẹp và một trong những trải nghiệm hẻm núi khó quên.

Mỹ là đất nước mà bạn hoàn toàn có thể tự tin du lịch tự túc, khi hiện nay đã có nhiều ứng dụng du lịch hay, tin cậy như Klook để đặt các dịch vụ.

Thư Kỳ