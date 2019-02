5 điểm du xuân, vãn cảnh chùa linh thiêng ở miền Bắc

Yên Tử - Quảng Ninh

Chùa Đồng uy nghi, cheo leo trên đỉnh núi 1.000 m. Ảnh: Chudu24

Cụm di tích Yên Tử nằm ở núi Yên Tử, thuộc dãy núi Đông Triều (Quảng Ninh). Nơi đây là điểm xuất hành đầu năm quen thuộc của nhiều người dân phía Bắc với ngôi chùa đồng linh thiêng ở độ cao 1.000 m so với mực nước biển. Trước đây, khách vãn cảnh chùa và các Phật tử phải leo bộ nhưng giờ đây du khách có thể đi cáp treo lên ngôi chùa Đồng ở đỉnh núi. Xung quanh núi Yên Tử còn có nhiều danh thắng để thưởng lãm như chùa Giải Oan, suối Giải Oan, Thiền viện Trúc Lâm, đền Trình, tháp Huệ Quang, chùa Hoa Yên, tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông. Từ Hà Nội đến chân núi Yên Tử mất khá nhiều thời gian, bạn cần xuất phát từ khá sớm, tốt nhất là nên đi một ngày một đêm cho thư thả.

Chùa Hương - Hà Nội

Lễ hội chùa Hương có lẽ là một trong những lễ hội đầu xuân đông đúc nhất ở Việt Nam. Ở khu vực phía bắc, nhắc tới du xuân là phải nhắc tới đi lễ chùa Hương. Đây còn là lễ hội tổ chức trong thời gian rất dài, gần 3 tháng từ mùng 6 tháng Giêng đến tháng 3 âm lịch, đỉnh cao của lễ hội là từ rằm tháng giêng đến 18 tháng 2 âm lịch. Hàng chục nghìn du khách thập phương đổ về đây mỗi ngày lễ hội khiến xảy ra tình trạng quá tải, các dịch vụ phí cao. Chùa và động Hương Tích cách trung tâm Hà Nội 65 km, thuộc địa phận xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, bên sông Đáy. Đường vào chùa Hương non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình. Du khách ngồi thuyền dọc theo suối Yến mộng mơ, bốn bề là hoa lá đâm chồi nảy lộc, tới điểm đến cuối cùng là chùa Hương Tích.

Đường vào suối Yến - chùa Hương mộng mơ. Ảnh: HV Nhiếp ảnh Ánh sáng

Bái Đính - Ninh Bình

Cùng với chùa Hương và Yên Tử, chùa Bái Đính nằm trong cụm 3 di tích tâm linh đồ sộ và nổi tiếng bậc nhất ở khu vực phía Bắc. Chùa thuộc địa phận tỉnh Ninh Bình, được trùng tu tôn tạo khoảng chục năm gần đây, trên nền ngôi chùa cổ. Quần thể chùa Bái Đính hiện có diện tích 1700 ha bao gồm khu chùa Bái Đính cổ, khu chùa Bái Đính mới và các khu vực như: công viên văn hoá và học viện Phật giáo, khu đón tiếp và công viên cảnh quan, đường giao thông và bãi đỗ xe, khu hồ Đàm Thị, hồ phóng sinh...

Công trình nắm giữ nhiều kỷ lục châu Á và Việt Nam như chùa có tượng Phật bằng đồng dát vàng lớn nhất châu Á, chùa có hành lang La Hán dài nhất châu Á... Ngoài ra, từ Bái Đính di chuyển tới cụm địa danh du lịch khác của Ninh Bình như Tràng An, Hoa Lư, Tam Cốc, Bích Động cũng rất gần. Miền đất này còn rất nổi tiếng với các món đặc sản thơm ngon.

Chùa Bái Đính (Ninh Bình) có nhiều góc ảnh sống ảo. Ảnh: Hà Trúc

Đền Trần - Nam Định

Đền Trần là một quần thể đền thờ tại phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, sát quốc lộ 10, là nơi thờ các vua Trần cùng các quan lại có công phù tá nhà Trần. Đền Trần được xây dựng từ năm 1695, trên nền Thái miếu cũ của nhà Trần đã bị quân Minh phá hủy vào thế kỷ 15. Đền Trần bao gồm 3 công trình kiến trúc chính là đền Thiên Trường (hay đền Thượng), đền Cố Trạch (hay đền Hạ) và đền Trùng Hoa. Trước khi vào đền, du khách phải đi qua hệ thống cổng ngũ môn.

Lễ khai ấn đền Trần diễn ra giữa đêm 14 và mở đầu cho ngày 15 tháng Giêng. Đây là một phong tục cổ xưa rằng sau những ngày nghỉ Tết, triều đình khai ấn làm việc trở lại. Lễ hội ngày nay thu hút những người đang học hành đang mưu cầu quan lộ. Ngoài ý nghĩa này, lễ khai ấn còn có phần hội với nhiều hoạt động sinh hoạt văn hóa phong phú như đấu vật, múa rồng, múa sư tử, chọi gà, ném vòng cổ chai, chơi đu, chơi cờ thẻ...

Đền ông Hoàng Mười - Nghệ An

Đền Ông Hoàng Mười nằm ở xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, còn có tên là đền Xuân Am, được xây dựng từ thời Hậu Lê. Trải qua thời gian, đền đã bị xuống cấp, sau đó được tôn tạo, trùng tu vào năm 1995 trên nền ngôi đền cũ. Công trình ngày nay bao gồm nhà hạ điện, thượng điện, tả vu, hữu vu, đài Cửa Trùng, điện Cô Chín và khu mộ ông Hoàng Mười. Ngoài lễ rước sắc vào 14/3 âm lịch và lễ giỗ ông Hoàng Mười vào dịp 10/10 âm lịch thì ngay từ sáng mùng 1, người dân thập phương đã đổ về ngôi đền cổ để khấn vái, cầu mong năm mới bình an, tài lộc. Đền ông Hoàng Mười nằm trong cụm di tích du lịch ven sông Lam gồm đền Quang Trung, núi Quyết, Phượng Hoàng Trung Đô... được nhiều du khách quan tâm dịp đầu xuân.