11 điểm chụp ảnh ở Hong Kong chỉ dân sống ảo mới biết

Chung cư Montane Mansion

Kể từ khi xuất hiện liên tiếp trong hai bộ phim bom tấn Hollywood: Transformers 4 - Age of Extinction và Ghost in the Shell (Vỏ bọc ma), khu chung cư Montane Mansion, Yick Fat trở thành địa điểm rất hot trên Instagram. Không khó để bắt gặp những chung cư cao ngất trời ở Hong Kong vì mật độ dân số quá khủng. Nhưng với kiến trúc 3 phía đều là nhà cao ngút trời thì không nơi nào ở Hong Kong lại có góc ảnh độc đáo tới vậy.