Đôi vợ chồng lang thang làm nên kho tri thức khổng lồ cho dân 'phượt'

Ghế công viên thành nơi kết nối hai tâm hồn phiêu lưu để cho ra đời nhà xuất bản du lịch lớn nhất toàn cầu, Lonely Planet.

Maureen Wheeler tại thành phố Isfahan, Iran, năm 1972 trên hành trình phiêu lưu đất Á. Ảnh: Wheeler.

Trong nhiều tuần liền, gia đình Wheeler có thể không bắt gặp nổi một gương mặt Tây phương quen thuộc, nhưng rồi bất chợt tìm thấy ở chốn nào đó sau nhiều ngày. Đó là dịp họ dành cả buổi chiều chỉ để trao đổi thông tin như nơi này không tốt, nơi kia nên trải nghiệm.

Tony Wheeler luôn giữ một cuốn nhật ký và siêng năng ghi chép, những thứ đại loại như: từng ở đâu, chi phí bao nhiêu, ngày hôm ấy di chuyển quãng đường dài bằng nào... Ngày ấy, thông tin còn khó tiếp cận, đó là nguồn tri thức quý giá có thể biến thành tài sản kinh doanh về sau của cặp vợ chồng phiêu lưu.

Để có được những nhặt nhạnh trong hoàn cảnh không hề dư dật, hai người chấp nhận giá rẻ nhất cho mọi nhu cầu, như đi tàu hỏa hạng bét hay bằng mọi cách xin quá giang.

Sách Lonely Planet đầu tiên chưa đến 2 USD

Ngày đặt chân được đến Australia, nhà Wheeler chỉ còn vài xu dính túi. Chiếc máy ảnh, vật giá trị duy nhất, lập tức được cầm cố để có 25 USD. Thời điểm đó, 15 USD đủ trang trải chỗ trọ cho họ trong một tuần.

Maureen sớm xin được việc tại một quán cà phê. Tại đây, cô gái Anh bán cả sandwich và cuối ngày được phép mang hàng ế về làm đồ ăn cho hai vợ chồng.

Nhà Wheeler đi vòng quanh Đông Nam Á trên xe máy Yamaha năm 1974. Ảnh: Wheeler.

Mất một thời gian như vậy, hai người tìm được việc làm ổn định hơn. Kỳ nghỉ dự tính một năm đã kéo dài thành hành trình ba năm.

Tony có công việc marketing tại một hãng dược, còn Maureen thành trợ lý cá nhân trong công ty rượu vang. Họ bắt đầu gặp gỡ nhiều người và đến đâu, những câu hỏi như "anh đã đến nơi nào?", "cô làm sao đến đó được?"... luôn dành cho họ trong cuộc trò chuyện. Mọi người thực sự quan tâm đến kiểu du lịch mà đôi vợ chồng ngoại quốc này đã thực hiện.

Nhiều lần như vậy tái diễn khiến nhà Wheeler nảy ra suy nghĩ rằng thay vì cứ chỉ kể bằng miệng hay viết ra hết lần này đến khác, họ có thể tập hợp thông tin thành sách và bán. Maureen mượn được máy chữ từ văn phòng làm việc về nhà mỗi tối và bắt tay miệt mài.

Tên hãng phát hành của đôi vợ chồng phượt gia ra đời sau khi Tony nghe nhầm ca từ "lovely planet" (hành tinh đáng yêu) của một bài hát du ký thành "lonely planet" (hành tinh đơn độc).

Thời điểm hoàn thành bản gốc đầu tiên năm 1973, Lonely Planet không đủ điều kiện nhân bản ở hãng in lớn. Nhà Wheeler tìm đến một người có chiếc máy in tại gia và tự tay đóng thủ công từng cuốn sách.

Một hiệu sách ở Sydney lần đầu đồng ý mua 50 cuốn cẩm nang du lịch Across Asia on the Cheap của họ với đơn giá vô cùng bèo bọt: 1,8 USD cho 96 trang giấy, cả kho kinh nghiệm về lục địa Á sau bao tháng ngày ròng rã.