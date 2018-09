CEO Wefit từng định bỏ học giữa chừng để khởi nghiệp

Từ chối nhiều cơ hội làm việc tại Mỹ, Nguyễn Khôi về nước thực hiện đam mê đưa công nghệ vào cải thiện chất lượng đời sống.

27 tuổi, Nguyễn Khôi là một trong những doanh nhân trẻ được Forbes vinh danh trong danh sách 30 nhân vật nổi bật dưới 30 tuổi; một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017 do Thủ tướng chính phủ trao tặng; Top 3 khởi nghiệp tiềm năng năm 2016 tại chương trình Start up Festival do VTV tổ chức…

Nguyễn Khôi là cái tên nổi bật trong cộng đồng startup công nghệ Việt Nam. Anh là người sáng lập kiêm CEO của Wefit, ứng dụng tập luyện fitness (thể dục) tại hàng trăm địa điểm.

"Tôi không có định nghĩa cụ thể về thành công, vì nếu cho rằng mình thành công, ngay lập tức bản thân sẽ không còn động lực để thúc đẩy và cố gắng", Nguyễn Khôi nói.