Wedding Fair

“Darling, I’m yours”

"Anh không ngại việc tự tay tổ chức lễ cưới, anh chỉ cần một cô gái tình nguyện cùng anh làm điều đó thôi".

Lễ cưới - điểm mốc quan trọng trong chặng đường tình yêu của lứa đôi, là giây phút thiêng liêng minh chứng cho một tình yêu nay đã đến lúc thăng hoa lên một cung bậc mới. Kể từ thời khắc này, tổ ấm hôn nhân viên mãn được hai người tỉ mẩn xây nên bằng những viên gạch thấu cảm, chân thành, trách nhiệm và tấm lòng chung thuỷ sắt son. Với ý nghĩa thiêng liêng ấy, đám cưới theo phong cách DIY - Do it yourself sẽ là lựa chọn hoàn hảo nhất, một đám cưới do chính cô dâu và chú rể lên kế hoạch chuẩn bị và thực hiện, ngập tràn màu sắc tình yêu, bỏ qua những khuôn mẫu của một lễ cưới truyền thống hàng trăm khách mời. Lễ cưới DIY sẽ thực sự là ngày hạnh phúc của riêng cô dâu và chú rể, thời khắc mà hai nửa hạnh phúc khẽ thì thầm với nhau rằng “Darling, I’m Yours” trong không gian ngập tràn cảm xúc và lời chúc phúc chân thành của những người thân thương nhất, sẽ là khoảnh khắc khiến đôi mình khắc cốt ghi tâm đến tận mãi mãi về sau.