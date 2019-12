Tuổi Tý năm Canh Tý 0 Canh Tý là năm bổn mệnh của người tuổi Tý (năm tuổi), do xung khắc với Thái Tuế nên đây là năm mà cuộc sống của tuổi Tý nhiều thăng, trầm.

Chiếm vị trí số một - vị trí nổi bật nhất trong bảng 12 con giáp, các chú chuột là biểu trưng của tính cách hài hước, khả năng sáng tạo cũng như sự hiếu kỳ. Kỹ năng quan sát nhạy bén kết hợp với bản tính nhanh nhẹn giúp những sinh vật nhỏ bé này khả năng suy luận, phân tích nhân cách cũng như hành vi, tình huống xung quanh một cách tinh tế.

Nhìn chung, cá nhân tuổi Tý luôn tràn ngập năng lượng, thích giao tiếp và đầy sức hút. Tuy nhiên kèm theo đó, họ có xu hướng trở thành những kẻ ưa công kích. Với bản tính bướng bỉnh, họ kiên trì giữ vững lập trường và kiên quyết không thuận theo những quan điểm trái ngược. Bằng vốn hiểu biết của mình, họ sẵn lòng đưa ra lời khuyên cho mọi người, trong khi không bao giờ muốn sẻ chia nỗi phiền lo của mình với bất cứ ai. Dù vậy, là những cá nhân sống chân thành và vui vẻ, họ hưởng thụ cuộc sống từng khoảnh khắc và bền bỉ, lạc quan trong mọi tình huống của cuộc sống.

Tuổi Tý sinh các năm 1960 1972 1984 1996

Tổng quan tuổi Tý năm Canh Tý

Canh Tý là năm bổn mệnh của người tuổi Tý (năm tuổi), do xung khắc với Thái Tuế nên đây là năm mà cuộc sống của tuổi Tý nhiều thăng, trầm. Trong năm, bạn đối diện với nhiều khó khăn, đòi hỏi bản thân cần phải vô cùng thận trọng trong mọi vấn đề. Đây là năm của sự thử thách khắc nghiệt, bao gồm cả công việc, sự nghiệp, sức khỏe.

Tuy vậy, ba tháng đầu năm là thời điểm tốt cho những thay đổi trong đời sống. Đây là năm mà bạn cảm thấy tự do hơn, sẵn sàng bắt nhịp với những điều mới mẻ của cuộc sống. Bạn dành nhiều thời gian hơn cho việc tận hưởng thay vì trói buộc mình vào những khuôn khổ.

Để giảm thiểu những tác động của các vì sao xấu, tốt nhất bạn nên mặc nhiều đồ tươi sáng, có thể đeo vòng tay mã não đỏ, dây đỏ... có biểu tượng tuổi Tý để giảm tác động xấu do phạm Thái Tuế, cũng như cầu an cho cả gia đình.

Về sự nghiệp: 3/5 sao

Dưới tác động xấu của bản mệnh niên, vận may của bạn không ổn định, sự nghiệp không có dấu hiệu cải thiện. Thay vào đó, bạn buộc phải đối mặt với nhiều khó khăn, trở ngại. Nếu là người làm công ăn lương, bạn sẽ không đạt được hiệu suất cao trong công việc, thậm chí công việc trở nên không ổn định, dễ biến động. Lý do cho điều này có thể liên quan đến việc năng lực của bạn không đủ đáp ứng. Bạn có thể đổ nhiều sức lực nhưng chỉ nhận lại phần nào kết quả, hoặc ai đó gây khó khăn, khiến bạn không thể nào hoàn thành được trách nhiệm được giao. Để giải quyết vấn đề này, tốt nhất là cải thiện kỹ năng cá nhân.

Nếu bạn là người quản lý (quản lý doanh nghiệp, hay là sếp của công ty), đây là năm bạn đương đầu với nhiều thử thách trong vị trí của mình. Nếu may mắn, bạn có thể được thăng tiến, dưới sự chiếu rọi của hai vì sao Sui Jia và Jiang Xing. Tuy vậy, tác động xấu của sao Sui Sha khiến bạn trở nên kiêu ngạo với quyền lực sẵn có trong tay và dễ cư xử thiếu tôn trọng với cấp dưới, dẫn đến gây tổn thương cho người khác, và bắt đầu tạo cơ hội cho những kẻ "dậu đổ, bìm leo". Tốt nhất, tuổi Tý nên khéo léo giành được sự ủng hộ của mọi người bằng cách ứng xử lịch thiệp, đúng mực, nếu muốn sự nghiệp thuận lợi.

Với công việc hiện tại, đừng ngại đặt ra câu hỏi: Bạn có thực sự yêu thích công việc này không, bạn có đủ sống với đồng lương đó hay không, bạn có hạnh phúc với việc đó không? Nếu tất cả câu trả lời là không, thì có lẽ nên tìm một công việc mới.

Về tiền tài: 3/5 sao

May mắn tiền bạc của tuổi Tý dường như không nhiều lắm. Đối với những người làm công ăn lương, bạn có thể sẽ khó kiếm được nhiều tiền do sự nghiệp không tiến triển, thậm chí cần phải học cách tiết kiệm và cân bằng thu nhập với chi tiêu. Với những người có chức vụ cao, hai ngôi sao may mắn là Sui Jia và Jin Kui sẽ hỗ trợ bạn, giúp bạn kiếm thêm thu nhập, nhưng những sao xấu như Sui Sha và Chen Fu sẽ cản trở, khiến vận may trở nên kém hơn, những đầu tư tài chính thường đi kèm với rủi ro không lường trước.

Tuổi Tý thường hào phóng, thậm chí bỏ tiền ra mua niềm vui từ người khác. Thế nhưng việc này có thể khiến bạn rỗng túi. Hãy cố gắng tiết kiệm, nếu không bạn sẽ có những khoản nợ khổng lồ.

Về chuyện tình cảm: 2/5 sao

Năm tuổi không đem lại nhiều may mắn tình cảm cho tuổi Tý. Người độc thân có thể được nhiều người để mắt tới, nhưng rốt cuộc "lắm mối tối nằm không", có lẽ bạn không tìm được đối tượng phù hợp với mình. Trong khi đó, người đã kết hôn hoặc đang có người yêu lại phải đối diện với những thời điểm mối quan hệ không ổn định, thậm chí dễ dẫn tới thay đổi. Tác động của ngôi sao xấu Xian Chi có thể khiến hai người xa cách, thiếu giao tiếp, trở nên coi nhẹ nhau, cuối cùng là xung đột và chia rẽ. Do đó, để cải thiện vấn đề, cách tốt nhất là dành nhiều thời gian hơn cho nhau, thể hiện sự quan tâm tới nhau và lắng nghe nhau nhiều hơn để xử lý khủng hoảng.

Năm này, dường như đời sống cảm xúc của bạn mạnh mẽ hơn, bạn dễ hành động bộc phát. Tuy nhiên, cần phải bộc lộ bản thân thực chất, thay vì cố gắng "làm màu", rồi cuối cùng mối quan hệ tan vỡ chỉ vì sự thiếu chân thành.

Về sức khỏe: 2/5 sao

Năm Canh Tý này, sức khỏe là vấn đề được quan tâm nhiều nhất với người tuổi Tý. Ngoài việc đụng độ với Thái Tuế, bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi một số vì sao xấu, ví dụ như Xue Ren và Jian Feng, khiến cho tính khí bạn nóng nảy hơn, dễ đụng độ với người khác, gây ra xung đột "sứt đầu mẻ trán". Bạn cũng có thể không thận trọng khi đi lại, gây tai nạn giao thông. Bạn mang tâm trạng căng thẳng ngoài đường, nơi công sở về nhà, gây hại cho tinh thần, sức khỏe của bản thân. Để hóa giải điều này, tốt nhất là bạn cần phải học cách thư giãn, ổn định tâm trạng, giữ thái độ lạc quan trong mọi tình huống. Nên đeo vòng mã não xanh lá cây có ký hiệu tuổi Tý để kích cầu sức khỏe.

Tổng quan 12 tháng của tuổi Tý:

Tháng giêng: Nên suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào.

Tháng hai: Thời điểm "vàng" lập kế hoạch cho tương lai.

Tháng ba: Bắt tay vào thực hiện các kế hoạch.

Tháng tư: Nhẫn nại, kiên trì. Tuyệt đối không nóng vội.

Tháng 5: Một vài quyết định quan trọng về tài chính sẽ cần phải được đưa ra.

Tháng 6: Hết sức thận trọng, đừng để vướng vào rắc rối.

Tháng 7: Dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, bạn bè.

Tháng 8: Người bạn tin tưởng có thể phản bội bạn.

Tháng 9: Tháng cho những ngã rẽ mang tính toàn diện.

Tháng 10: Tháng bao gồm những quyết định không dễ dàng chút nào.

Tháng 11: Tháng của sự tự tin và nhiều điều tốt đẹp.

Tháng 12: Mọi thứ sẽ diễn ra đúng như cách mà bạn muốn.

Thùy Linh