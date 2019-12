Tuổi Thân năm Canh Tý 0 Một năm bừng sáng trên 'mọi mặt trận' của người tuổi Thân.

Nằm ở vị trí số 9 trong bảng 12 con giáp, các cá nhân tuổi Khỉ là đại diện tiêu biểu của tính cách hiếu kỳ, sự tinh nghịch và lanh lợi. So với các "láng giềng" khác, Khỉ là chuyên gia trong các trò nghịch ngợm và khiến người khác phải đau đầu, thậm chí là tổn thương - dù mục đích ban đầu của họ không hề xấu chút nào. Được đánh giá cao bởi sự thông minh, sáng tạo, nhưng trong một số thời điểm cần thiết, họ lại gặp vấn đề trong việc thể hiện năng lực của mình, khiến người khác phải bối rối. Nhìn chung, họ là những cá nhân yêu thích môi trường sôi động, nhiều thách thức thay vì sự tẻ nhạt.

Người tuổi Thân sinh vào buổi sáng thường lịch thiệp, khéo léo và được yêu mến. Họ không thích "số lượng" bằng "chất lượng" và thường chú trọng tới cảm xúc cá nhân hơn là yêu cầu, mong muốn từ những người xung quanh. Đôi khi, họ sẵn sàng bỏ qua cơ hội, chỉ bởi bản thân không hào hứng và thích thú.

Ngược lại, tuổi Thân sinh vào buổi trưa, chiều nổi bật bởi sự nhanh nhẹn, thông minh, tầm nhìn rộng. Họ thích thử sức với công việc mới mẻ và thường đạt được kết quả tốt. Phụ nữ tuổi này thường là người mẹ độc lập, tận tâm và tính tình dễ chịu.

Tuổi Thân sinh vào chiều tối thành thật, thẳng thắn và đầy nhiệt huyết, họ sẵn lòng xắn tay áo lên giúp đỡ người khác nếu được đề nghị. Sống có trách nhiệm, họ sẽ hoàn thành mọi công việc của mình mà không cần ai nhắc nhở. Người tuổi này thành đạt ở độ tuổi chín là tuổi trung niên, cuộc sống của họ cũng rất trôi chảy.

Tuổi Thân sinh các năm 1968 1980 1992 2004

Tổng quan tuổi Thân năm Canh Tý:

Tuổi Thân và tuổi Tý năm trong cùng một nhóm gồm ba đồng minh tam hợp (San He), thế nên những người sinh năm Thân có thể trông đợi một năm Canh Tý suôn sẻ, bằng phẳng. Đây là năm mà bạn có được công việc thuận lợi, tài lộc dồi dào. Bên cạnh đó, bạn có sức khỏe tốt, không có bất cứ nỗi lo nào về bệnh tật. Nói một cách đơn giản thì tuổi Thân được ban phước lành ở mọi địa hạt, ngoại trừ trong đời sống tình cảm. Để có thêm may mắn, bạn có thể đeo vòng tay tam hợp trong năm này.

Về sự nghiệp: 5/5 sao

So với năm trước, dường như Canh Tý là năm mà sự nghiệp của người tuổi Thân được cải thiện. Mọi vấn đề trong công việc đều đem lại cho bạn sự hài lòng bởi sự phát triển tích cực của nó. Trong năm nay, người làm kinh doanh tuổi Thân có cơ hội bước những bước khởi đầu tích cực và tìm thấy vị thế của mình trong lĩnh vực bạn tham gia, bất chấp sự có mặt của nhiều đối thủ, nhờ chính vào đầu óc nhanh nhạy. Thêm vào đó, bạn có được sự ủng hộ nhiệt tình từ đồng nghiệp, bạn bè để công việc hanh thông hơn. Với những người làm công ăn lương tuổi Thân, bạn gặp may mắn trong sự nghiệp. Công việc được thực hiện hiệu quả, giúp bạn đạt thành tích xuất sắc và có được sự ghi nhận của cấp trên.

Đối với những đối tượng đang tìm kiếm công việc, đây sẽ là một năm bản lề, dù bước đầu, bạn rơi vào tâm lý hoang mang, gặp khó chịu do môi trường mới mang lại. Do đó, bạn có thể không đạt được trạng thái làm việc tốt nhất. Lời khuyên cho bạn chính là cần phải cân nhắc thật kỹ trước khi nhảy việc, hãy tham khảo ý kiến của người đi trước và chọn việc phù hợp với mình. Để cải thiện vận may sự nghiệp, bạn nên đeo vòng tay ngọc lưu ly (Lapis Lazuli) có dấu hiệu tuổi Khỉ.

Về tài chính: 5/5 sao

Sự chúc phúc lành của Thần Tài và các vì sao may mắn sẽ đem lại cho tuổi Thân một năm tài lộc dồi dào trong Canh Tý này. Cả về thu nhập từ công việc chính, lẫn những may mắn bất ngờ về tiền bạc cũng đem lại cho bạn năm bội thu. Có lẽ xuất phát từ nguyên nhân khách quan nào đó (bạn được thăng chức, thay đổi vị trí làm), đồng lương của bạn cũng sẽ được cải thiện, cho bạn thu nhập đáng mong muốn. Ngoài ra, lời khuyên mà bạn nhận được từ những người lớn tuổi hơn mình cùng những cố gắng học hỏi sẽ giúp bạn có được nguồn thu tăng cường. Việc đầu tư và quản lý tài chính đúng cách cũng có thể mang lại thành quả giá trị. Tuy nhiên, con người ai cũng có lúc này, lúc khác, nên suy nghĩ về những thời điểm khó khăn mà chi tiêu cho chừng mực, tránh tối đa việc hoang phí. Dù bạn kiếm được bao nhiêu đi nữa nhưng nếu phung phí, bạn sẽ chẳng giữ được gì trong túi.

Với nữ, nên đeo vòng tay Citrine màu vàng với tỳ hưu, giúp mang lại phong thủy tốt và củng cố nguồn tài nguyên. Còn với nam giới, nên đeo vòng mắt hổ với tỳ hưu.

Về tình cảm: 3/5 sao

Các mối quan hệ yêu đương có thể là khía cạnh ít may mắn nhất của người tuổi Thân trong năm Canh Tý này. Đặc biệt, với những người đang yêu, đã kết hôn, bạn có thể gặp một số rắc rối. Với người độc thân, với sự bận rộn cùng các tính cách có phần cứng nhắc, khuôn khổ của bạn, sẽ khó để phát triển mối quan hệ. Đây là năm bạn thiếu đi nhiệt huyết đeo đuổi các mối quan hệ do có quá nhiều mối bận tâm khác.

Đối với người đã có gia đình, đây là năm mà bạn bận đến mức không còn thời gian cho người yêu thương, khiến mối quan hệ suy yếu, bạn đời/người yêu của bạn không hài lòng. Để cải thiện địa hạt này, bạn nên đeo vòng tay thạch anh tím dấu hiệu Thân, phần nào giúp giải quyết khủng hoảng hôn nhân, tình yêu.

Về sức khỏe:

Không có yếu tố bất thường nào nghiêm trọng với sức khỏe của tuổi Thân trong năm này. Tuy nhiên, công việc bận rộn quá mức có thể gây ra một số bệnh vặt, đòi hỏi bạn nên chú ý một chút tới sức khỏe. Nên xen kẽ giữa công việc và nghỉ ngơi, đừng gò ép bản thân làm việc quá mức. Bạn có thể đeo vòng mã não xanh, ký hiệu tuổi mình để có thêm sức khỏe.

Tổng quan 12 tháng của tuổi Thân:

Tháng giêng: Thời điểm khắc phục các vấn đề từ các tháng trước tồn đọng.

Tháng hai: Dành thời gian cho việc học hỏi, cải thiện các kỹ năng mới, thay vì vội vã, hấp tấp xúc tiến các kế hoạch lớn.

Tháng ba: một tháng của cơ hội và may mắn liên quan đến sự nghiệp hoặc chuyện tình cảm. Hãy tận dụng tối đa nó.

Tháng tư: thời gian mà bạn nên cẩn thận với những điều khó có thể lường trước được. Cần chuẩn bị đối mặt với thách thức.

Tháng năm: Hãy chuẩn bị tinh thần cho những điều mà bạn đang lo lắng, dù có thể nó không thực sự cần thiết. Chủ động vẫn là hơn.

Tháng sáu: Một tháng của những thay đổi tích cực. Tiếp tục làm việc chăm chỉ, và rồi mọi thứ sẽ trở nên tốt thôi.

Tháng bảy: Hãy chủ động đeo đuổi mục tiêu.

Tháng tám: Có thể bạn sẽ có một chút buồn với những điều mà người ta nói về bạn. Nhưng đừng lo lắng về những chuyện nhỏ nhặt như vậy.

Tháng chín: Một tháng của hạnh phúc lẫn thách thức. Nhưng bạn không phải người dễ dừng lại và đầu hàng!

Tháng mười: Tháng của tình yêu, đây là cơ hội cải thiện các mối quan hệ tình cảm: gia đình, người thân...

Tháng mười một: Tháng của tình yêu, sự nghiệp, tài chính, mọi thứ đều tốt, và bạn có thể yên tâm mà thư giãn.

Tháng mười hai: Sự nhầm lẫn, hiểu nhầm có thể xảy ra. Tốt nhất là chậm lại, và thư giãn.

Thùy Linh