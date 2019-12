Tuổi Sửu năm Canh Tý 0 Năm Canh Tý đánh dấu sự thay đổi rất tích cực trong mọi mặt đời sống của người tuổi Sửu, đặc biệt liên quan đến sự nghiệp, tài chính.

Nằm ở vị trí thứ hai trong bảng 12 con giáp, các chú trâu sở hữu tính cách độc lập, mạnh mẽ và quyết tâm. Là những con người kiên nhẫn và luôn đặt ra phương châm sống "chăm chỉ, thận trọng đồng nghĩa với thành công", các chú trâu thường không tin vào vận may, trò đỏ đen hay thắng lợi chớp nhoáng. Đồng nghĩa với điều này, họ không đánh giá cao, thậm chí thiếu tôn trọng những kẻ lười biếng.

Đúng với bản chất vốn có, các chú Trâu sống thật thà, luôn biết cách lắng nghe những người xung quanh bằng một thái độ chân thành, học hỏi. Tuy nhiên, thay vì biến mình thành kẻ chỉ biết cung cúc nghe lời, họ thường đưa ra quyết định từ chính kiến của bản thân. Trong đời sống, họ là người hiền lành, thân thiện và có mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh.

Tuổi Sửu đạt năng suất làm việc cao nhất khi làm việc nhóm, đặc biệt liên quan đến các công việc đặc thù, mang tính chi tiết. Công việc phù hợp với tính cách tuổi này thường là bác sĩ, luật sư, giáo viên.

Gia đình chính là nơi mà các chú Trâu tìm kiếm sự thoải mái, thông qua các hoạt động giản đơn như xem tivi, đọc sách, chơi với con cái... Họ thích bầu không khí nông thôn, chăm sóc vườn tược thay vì những cuộc vui ồn ào ngoài xã hội.

Tuổi Sửu sinh các năm 1961 1973 1985 1997 2009

Tổng quan tuổi Sửu năm Canh Tý

Canh Tý cũng được đánh giá là năm đặt nền móng, làm cơ sở cho những bước tiến dài trong những năm sau này. Mọi thứ thuận lợi, phát triển, nhưng nếu bạn muốn tạo được một đột phá lớn thì có lẽ bạn sẽ phải thất vọng. Cần kiên trì, bền bỉ nhiều hơn.

Trong cuộc sống, một điều cần chú ý là: chỉ khi bạn tự tin vào bản thân, thể hiện mình là người "dám nghĩ dám làm" và có tư duy sáng tạo, may mắn sẽ mỉm cười với bạn. Nhưng ngược lại, nếu bạn không cố gắng thay đổi những gì xảy ra trong cuộc sống của bản thân, dung dưỡng những thói quen không phù hợp, may mắn sẽ tự khắc quay lưng lại với bạn.

Về sự nghiệp: 5/5 sao

So với năm ngoái, năm Canh Tý thực sự là là chuỗi ngày nhiều may mắn, đem lại cho bạn nhiều thành tựu so với năm trước. Nếu 365 ngày trước đó, bạn từng bị đánh giá thấp, bạn từng bị sếp nhìn nhận không cao hay gây thất vọng cho đồng nghiệp, cấp trên vì thành tích làm việc kém, thì năm nay, mọi thứ sẽ thay đổi. Tay nghề được nâng cao, trình độ cải thiện giúp bạn giành được sự công nhận từ cấp trên. Thêm vào đó, mối quan hệ của bạn với đồng nghiệp trở nên tốt hơn trước, bạn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ khi đứng trước khó khăn. Quý nhân phù trợ cũng giúp đỡ bạn trong việc đẩy mạnh, phát triển sự nghiệp, bạn thực sự giống như "hổ mọc cánh". Để cải thiện vận may cho năm này, bạn nên đeo vòng thạch anh xanh, kèm theo biểu tượng tuổi của mình.

Quá khứ - câu chuyện của ngày hôm qua có thể làm bạn không vui? Thế thì Canh Tý chính là năm tuyệt vời cho bạn thay đổi mọi thứ. Bạn có thể giúp cho tương lai của mình lẫn những người xung quanh bạn trở nên tốt hơn. Đừng quên tất cả đều có thể thay đổi. Nếu bạn làm việc chăm chỉ, nếu bạn nỗ lực hơn, mọi thứ sẽ khác đi.

Về tiền tài: 3/5 sao

Người sinh năm Sửu đón nhận nhiều tín hiệu tốt trong địa hạt tiền tài. Thu nhập từ công việc được tăng cao, công việc trôi chảy giúp bạn có cơ hội thăng tiến, tiền bạc cũng vì thế mà tìm đến với bạn trong năm Canh Tý này. Tuy nhiên, bạn nên tránh chi tiêu phóng tay, thiếu tính toán nếu muốn tiết kiệm tiền cho các kế hoạch lớn. Ngoài ra, bạn có thể tính đến việc tăng cường thu nhập qua các kênh làm thêm. 4 tháng đầu năm là thời điểm rất thích hợp cho việc thay đổi tài chính, và nhờ thế, 8 tháng còn lại sẽ trơn tru.

Năm này, bạn nên đầu tư có tính toán thật kỹ thay vì nghe theo lời rủ rê hay hành động bốc đồng quyết định, nếu không nguy cơ mất tiền là lớn.

Về chuyện tình cảm: 4/5 sao

So với năm trước, năm Canh Tý này, bạn sẽ gặp nhiều may mắn hơn trong chuyện tình cảm. Người độc thân nhận được nhiều tín hiệu quan tâm của người khác phái. Tuy nhiên, nếu bạn giữ thái độ thờ ơ, không thiết tha, chẳng ai có can đảm bước vào. Cần phải học cách mở lòng nếu bạn đã thực sự muốn bắt đầu một mối quan hệ mói.

Với những người đã lập gia đình hoặc đã có một đối tác, năm ngoái, hai người đã trải qua giai đoạn căng thẳng, cãi vã nhiều lần về những điều vụn vặt. Tin vui là năm nay, hai người sẽ tìm thấy tiếng nói chung, căng thẳng sẽ được xoa dịu dần dần.

Nhìn chung, đời sống tình cảm năm này có thể đánh dấu bởi sự tạo dựng hoặc phá vỡ, một năm mà tình yêu có thể nảy nở từ chính các mối quan hệ xã hội. Bạn, hoặc chính đối tác của bạn cần sự thay đổi, và điều này có thể làm mọi thứ tốt hơn, hoặc tệ hơn.

Về sức khỏe: 3/5 sao

Liên quan đến sức khỏe, người tuổi Sửu sẽ cần phải chú ý tới các vấn đề về huyết áp, đường máu, do thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh. Bạn nên tập thể dục nhiều hơn, tránh dung nạp quá nhiều đồ ngọt. Bạn cũng nên chú ý tới khía cạnh tâm lý. Năm Canh Tý này, bạn có thể gặp phải những vấn đề không vui về tình cảm, khiến bản thân nghĩ ngợi, căng thẳng. Nên gặp gỡ bạn bè, chia sẻ với họ những gánh nặng tinh thần, bạn sẽ cảm thấy được xoa dịu và dễ chịu hơn. Việc cố gắng giữ mọi thứ trong lòng sẽ làm bạn mệt mỏi và tổn thương hơn mà thôi.

Tổng quan 12 tháng của tuổi Sửu:

Tháng 1: Sự tổng hòa của niềm hạnh phúc cũng như các vấn đề tiềm tàng.

Tháng 2: Tháng tốt lành cho tiền bạc, các nguồn thu nhập mới.

Tháng 3: Tháng của những niềm vui bất tận, nhưng chớ quên những trách nhiệm của mình.

Tháng tư: Bao gồm các cơ hội và cả những kỳ vọng.

Tháng năm: Thời điểm lên kế hoạch cho việc tiết kiệm cho tương lai.

Tháng sáu: Thời điểm để học cách hợp tác với đồng nghiệp, bạn bè.

Tháng bảy: Tháng hoàn hảo chó các mối quan hệ cá nhân cũng như công việc.

Tháng tám: Các kế hoạch bắt đầu đóng vai trò quan trọng trong việc phát huy hiệu quả.

Tháng chín: Giai đoạn của những bất ngờ xảy đến trong cuộc sống.

Tháng mười: Tháng mà bạn trở nên mạnh mẽ, vững vàng bạn không để bản thân bị ảnh hưởng bởi những rắc rối trong cuộc sống.

Tháng mười một: Tháng may mắn cho tài chính, sự nghiệp, đời sống tình cảm.

Tháng mười hai: Tháng mà bạn nên thả lỏng, lấy lại tinh thần.

Thùy Linh