Vị trí số 8 trong bảng 12 con giáp dành cho tuổi Dê (hay Cừu theo quan niệm người Trung Quốc).

Thông minh, độc lập và điềm đạm, các cá nhân tuổi này luôn thích một mình suy nghĩ, cân nhắc mọi việc trước khi đưa ra quyết định. Với bản tính kín đáo sẵn có, họ sống khép kín và chỉ thực sự hài lòng trong chính ngôi nhà của mình.

Không giống như các con giáp khác, Dê bày tỏ mình một cách riêng biệt, có thể không bằng lời nói, mà thông qua âm nhạc, hội họa, nấu nướng... Họ cũng thể hiện phong cách riêng trong đời sống sinh hoạt, ăn mặc, decor nhà cửa... và khiến người khác phải chú ý.

Người tuổi Mùi nổi tiếng linh hoạt, cuốn hút. Phần lớn họ có vóc dáng mảnh mai (kể cả nam lẫn nữ), đặc biệt phụ nữ tuổi này gợi cảm và nữ tính. Tuy nhiên, mỗi người sinh vào giờ khác nhau lại có tính cách khác biệt.

Tuổi Mùi sinh vào buổi sáng khá thụ động, bảo thủ, thiếu tự tin. Tuy nhiên, điểm mạnh là họ đáng để tin cậy, bởi họ không quyết định thứ gì vội vàng, hấp tấp, dù bị ai đó thúc giục. Phụ nữ hướng tới gia đình, yêu thích nấu ăn, cắm hoa, decor nhà cửa và thường quan tâm tới những việc nhỏ nhặt.

Tuổi Mùi sinh vào buổi trưa, chiều hay nóng nảy, tính cách dễ thay đổi. Họ thường bị phấn khích bởi những thành công nhỏ, nên khi gặp thất bại, họ dễ chán nản. Cuộc sống của họ vì thế bấp bênh. Người tuổi Mùi sinh vào buổi tối trong khi đó là những người chăm chỉ, chịu khó, và vì không xuất sắc ở kỹ năng tương tác xã hội, họ thích thú với công việc ổn định, ít giao tiếp. Phụ nữ tuổi này giỏi quán xuyến gia đình, chăm sóc nhà cửa, con cái.

Tuổi Mùi sinh các năm 1967, 1979, 1991, 2003.

Tổng quan tuổi Mùi năm Canh Tý:

Nhìn chung, đây là năm mà tuổi Mùi có vận may không ổn định, đôi khi mọi thứ tốt đẹp, đôi khi lại trở nên tệ, khiến cho bạn cảm thấy bị động. Ảnh hưởng của một số ngôi sao không may mắn trong năm Canh Tý khiến cho mọi mặt của đời sống, bao gồm sự nghiệp, công việc, sức khỏe có những biến động nhất định. Dưới ảnh hưởng của ngôi sao Bao Bai, sự nghiệp của bạn có thể bị đình trệ trong một số thời điểm nhất định. Sự nghiệp và tài chính phát triển song song, vì thế bạn sẽ cảm thấy vận may tài chính có phần ít hơn so với trước.

Điểm sáng duy nhất trong năm này chính là đời sống tình cảm, sự may mắn, hạnh phúc ở bên bạn, giúp bạn phần nào được an ủi. Bạn có thể đeo vòng đá mã não đỏ để giảm tác động xấu của Thái tuế và cầu may cho cả gia đình trong năm nay.

Về sự nghiệp: 2/5 sao

Ở góc độ xấu, sự nghiệp của người tuổi Mùi có thể đứng trước cuộc khủng hoảng mà bạn không lường trước. Người thuộc tầng lớp lao động sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn là những người làm chủ doanh nghiệp. Nếu bạn là người làm công ăn lương, bạn sẽ khó đạt được hiệu suất công việc tốt, do tác động của ngôi sao Bao Bai. Trong môi trường công sở, xác suất tăng lương, thăng chức thực sự rất mờ mịt. Thêm vào đó, bạn phải hứng chịu những rắc rối khiến bản thân không thể đạt hiệu suất công việc cao và hoàn thành những cam kết đưa ra với cấp trên, thậm chí bị chỉ trích, khiển trách, nếu không thận trọng có thể mất việc.

Đối với người đảm nhận vai trò lãnh đạo, khía cạnh con người là khía cạnh quan trọng nhất trong năm này, và đây cũng có thể là điểm yếu của bạn. Bạn cần phải có sự nỗ lực nhất định để hòa nhập với tập thể, cấp dưới, đừng tỏ ra quá hà khắc, gây mất thiện cảm. Hãy chinh phục đám đông bằng sự tử tế, ân cần.

Ở góc độ tích cực, ngôi sao tốt lành Long De Mang lại cho bạn nhiều lợi ích đáng kể. Chỉ cần bạn làm việc chăm chỉ, bền bỉ và tránh soi mói quá nhiều đến người khác cũng như đối xử tốt với họ thì bạn vẫn có thể cải thiện vận may của mình. Trong năm Canh Tý này, bạn có thể đeo vòng tay ngọc lưu ly có biểu tượng tuổi mình để tăng cường vận may, đặc biệt là cải thiện nhiều may mắn trong sự nghiệp.

Về tài chính: 2/5 sao

Ảnh hưởng của sự nghiệp khiến cho tuổi Mùi trong năm canh Tý này không có được nhiều may mắn trong địa hạt tài chính. Bạn cảm thấy một vài thời điểm gần như bạn không có cách nào để kiếm tiền, thu nhập của bạn trong năm giảm rất nhiều so với dự kiến ban đầu. Về đầu tư và quản lý tài chính, bạn khó để có thể có được những nguồn thu nhập lớn do thiếu kiên nhẫn và lòng tham lợi nhuận nhỏ. Đồng thời với đó, mong muốn cá nhân của bạn sẽ dẫn đến sự chi tiêu quá lớn, trong khi năng lực tiết kiệm và sự chịu khó lại hạn chế, dẫn đến việc bạn chi nhiều hơn thu.

Để có thể có thêm được vận may trong địa hạt tài chính, trước tiên bạn cần phải học cách quản lý tài chính, chi tiêu tiết kiệm và hợp lý, đồng thời thiết lập một khái niệm chính xác hơn về tiền bạc. Thứ hai, bạn cần phải làm việc chăm chỉ để kiếm tiền và cải thiện thu nhập cá nhân. Đối với nữ, nên đeo vòng tay Citrine vàng với tỳ hưu, giúp khơi thông phong thủy, thu hút nguồn tài nguyên. Nam giới có thể đeo vòng mắt hổ và tì hưu.

Về tình cảm: 4/5 sao

Ngôi sao tốt lành Zi Wei chịu trách nhiệm trong các mối quan hệ tình cảm sẽ mang đến cho bạn nhiều may mắn ở địa hạt này. Đây là năm mà mọi mối quan hệ của bạn sẽ trở nên sâu sắc và mạnh mẽ hơn, bạn và người thương cảm thấy yêu thương, tin cậy nhau nhiều hơn. Dường như đây là năm mà qua khó khăn mới hiểu được lòng nhau, khi cả hai cùng nhau chịu đựng những thử thách được mang lại do ảnh hưởng của Thái Tuế.

Những người độc thân sẽ được những người khác giới quan tâm nhiều hơn, từ đó bạn có thể gặp đúng người, đúng thời điểm để bắt đầu một mối quan hệ tốt. Với những người đã kết hôn, năm này liên quan đến việc mang thai, sinh con, đem lại cho bạn sự hài lòng sâu sắc. Bạn nên đeo vòng tay thạch anh hồng có ký hiệu tuổi mình để thu hút những điều tốt đẹp đến với bản thân hoặc giải quyết những khủng hoảng trong tình yêu, hôn nhân khi nó tìm đến.

Về sức khỏe: 3/5 sao

Sức khỏe của tuổi Mùi ở tình trạng chung và không có nhiều sự dao động, gây hại cho bạn. Tuy nhiên, khoảng thời gian mà công việc thật khó khăn sẽ đem đến cho bạn tinh thần không tốt, sức khỏe và thể chất cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Nên cố gắng điều chỉnh suy nghĩ của mình, giữ thái độ tích cực và lạc quan, giảm thiểu gánh nặng tinh thần để thư giãn. Bạn có thể đeo vòng tay mã não màu xanh có dấu hiệu tuổi mình để giữ sức khỏe tốt hơn.

Tổng quan 12 tháng của tuổi Mùi:

Tháng giêng: Đây là tháng khởi động một cách hết sức tích cực, cuộc sống của bạn là sự tổng hòa của niềm vui, hạnh phúc, tiếng cười.

Tháng hai: Mọi thứ diễn ra thuận lợi như mong đợi của bạn, mang lại cho bạn những may mắn về tài chính, tiền bạc.

Tháng ba: Thách thức là một phần trong đời sống của bạn, đòi hỏi bạn phải nỗ lực vượt qua.

Tháng tư: Mọi việc tốt hay xấu hoàn toàn phụ thuộc vào cách giải quyết vấn đề của bạn. Nếu bạn biết tiết kiệm cho những ngày khó khăn, mọi việc sẽ ổn. Nhưng nếu chi tiêu bừa bãi, hoang phí, bạn sẽ gặp khó khăn vô cùng trong thời gian tới.

Tháng năm: Tháng của đời sống tình cảm, các mối quan hệ lãng mạn. Với những người đang độc thân thì đây là giai đoạn tuyệt vời cho việc đưa mối quan hệ lên một nấc thang mới.

Tháng sáu: Tháng gặp may mắn về tiền bạc, bạn có thể có được một món tiền bất ngờ nào đấy.

Tháng bảy: Tuyệt đối cẩn trọng, tránh để tác động bởi những người không có thiện chí.

Tháng tám: Tháng tốt đẹp để xây dựng các mối quan hệ mới, gặp gỡ những người bạn mới, qua đó những người độc thân có thể tìm kiếm được người yêu thương.

Tháng chín: Hãy sẵn sàng để nắm bắt các cơ hội liên quan đến đời sống tình cảm, hoặc sự nghiệp.

Tháng mười: Một tháng mang tính khuyến khích, liên quan đến đời sống cá nhân.

Tháng mười một: Nên quan tâm một chút tới sức khỏe, học cách tiết kiệm nữa.

Tháng mười hai: Tháng khép lại một năm, mang lại cho bạn niềm hạnh phúc. Sự ổn định và nỗ lực đem lại cho bạn sự bình tâm.

Thùy Linh