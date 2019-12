Tuổi Hợi năm Canh Tý 0 ​Canh Tý thực sự là một năm tự do của tuổi Hợi, có 365 ngày hoạt động hiệu quả cả việc công và việc tư.

Nằm ở vị trí cuối cùng trong bảng 12 con giáp, tuổi Hợi là biểu trưng cho tính cách rộng lượng, lòng trắc ẩn. Yêu thích cuộc sống và luôn trải nghiệm theo kiểu "tận hưởng", các cá nhân tuổi này sống hết mình, trao gửi cả tâm hồn, tình cảm cho mỗi việc làm, bất kể đó là cho mình hay giúp đỡ những người xung quanh. Đây là ưu điểm, nhưng đôi khi cũng là nhược điểm của họ, bởi sự "cho, nhận" hết mình khiến họ nhiều lúc phải khốn đốn vì bị lợi dụng. Mưu cầu sự thoải mái, yên bình và luôn tìm cách để duy trì điều đó cho cuộc sống của bản thân và mọi người xung quanh, Hợi sẵn sàng "vung tay quá trán" tới những đồng tiền cuối cùng trong túi, miễn là được vui vẻ. Trong cuộc sống đời thường, họ thích những thương hiệu thời trang, mỹ phẩm... tên tuổi và hiếm khi nghĩ đến việc bỏ tiền tiết kiệm.

Nhìn chung, trong 12 con giáp, tuổi Hợi được đánh giá là sống bản năng. Cá nhân tuổi Hợi đôi khi bốc đồng và hành động theo cảm tính, nhưng bù lại họ rất chân thật. Với người mình yêu, tuổi Hợi luôn thể hiện rõ tình cảm chân thành, quấn quýt. Chiều ngược lại, họ ghét sự lừa dối và lợi dụng. Sai lầm cho ai "chọc giận" tuổi Hợi, bởi họ ngay lập tức biến từ sự im lặng sang tức giận, thậm chí sẵn sàng thể hiện bằng hành động gay gắt.

Tuổi Hợi bản tính độc lập, sẵn sàng giúp đỡ mọi người dù hiếm khi chủ động đề nghị trợ giúp. Trong các mối quan hệ, người tuổi Hợi thiếu kỹ năng chia sẻ cảm xúc của mình một cách trọn vẹn, thậm chí có lúc gây ra những ấn tượng sai, sự hiểu nhầm. Tuổi Hợi còn có một số nhược điểm khác là đôi khi lười biếng, hay chịu ảnh hưởng nhiều từ điều tiếng bên ngoài.

Tuổi Hợi sinh ở các cung giờ khác nhau thường có tính cách khác nhau. Người sinh buổi sáng thường hoạt bát, lanh lợi, bề ngoài tỏ ra dũng cảm nhưng kỳ thực lại hấp tấp, thiếu thận trọng. Người tuổi này làm việc không tính toán, kết quả vì thế cũng không như ý. Trong khi đó, người sinh vào buổi chiều thường có ý chí và luôn nắm lấy cơ hội, và nhờ vậy, họ thường gặp may mắn trong cuộc sống. Nhược điểm của họ là dễ mất niềm tin khi đứng trước khó khăn.

Trong khi đó, tuổi Hợi sinh vào tầm tối tỏ ra độc lập, mạnh mẽ và đầy nghị lực, họ thích hợp với vai trò lãnh đạo. Tuy nhiên, vì cái tôi quá cao, đôi khi người tuổi này bỏ qua ý kiến của tập thể và muốn tự quyết theo ý mình.

Tuổi Hợi sinh các năm 1971, 1983, 1995.

Tổng quan tuổi Hợi năm Canh Tý:

Canh Tý thực sự là một năm tự do của tuổi Hợi. Đây là năm với 365 ngày làm việc hiệu quả, bao gồm cả việc công - tư. Bạn cũng vui vẻ, dễ gần hơn với mọi người và sẵn sàng kết nối.

Được ánh sáng của ngôi sao may mắn Jiang Xing chiếu rọi, người tuổi Hợi năm nay gặp được nhiều thuận lợi trong mọi địa hạt của đời sống. Tuy nhiên, đời sống tình cảm của bạn năm nay không được sôi nổi cho lắm, và về cơ bản thì nó phụ thuộc vào việc bạn có gặp đúng người, đúng thời điểm hay không. Sức khỏe cũng là điều mà bạn đáng quan tâm nhất trong năm nay, vì nó là kém nhất.

Về cơ bản tuổi Hợi năm nay thuận lợi nhiều đường, nên cố gắng nắm bắt lấy những gì được trao cho mình.

Về sự nghiệp: 4/5 sao

Đây được cho là một năm đỉnh cao trong sự nghiệp của người tuổi Hợi, do tác động từ những vì sao may mắn và cả nỗ lực cá nhân. Cần chủ động nắm lấy cơ hội của mình, chúng không đến dễ dàng. Nếu muốn, hãy cứ thử những công việc khác nhau, bạn sẽ tìm thấy việc phù hợp một cách bất ngờ. Năm nay cũng thích hợp cho việc khởi nghiệp, tính cách thông minh, nhanh nhẹn của bạn sẽ giúp ích đáng kể. Đương nhiên trong điều kiện không cho phép, bạn có thể "dựa trên vai những người khổng lồ" để thực hiện những mục tiêu của riêng mình. Chỉ cần luôn nhớ công thức: chiến thắng = 1% may mắn và 99% nỗ lực, bạn sẽ thành công. Tận dụng tốt mọi điểm mạnh của mình, bạn mới có thể gặp được may mắn trong sự nghiệp. Để cải thiện hơn nữa vận may sự nghiệp, bạn có thể đeo vòng tay ngọc lưu ly có ký hiệu tuổi mình.

Về tài chính: 4/5 sao

Tuổi Hợi may mắn trong việc kiếm tiền và nhận được nhiều lợi ích trong đầu tư (ví dụ chứng khoán chẳng hạn). Nhưng bạn cũng nên kiểm soát việc chi tiêu, tránh hoang phí, vì nếu không cân bằng được thu chi, sẽ thật khó để giữ được đồng nào trong người.

Năm nay, bạn được nhận thưởng, nhận cảm ơn... vì những việc làm chính đáng, hoặc bạn gặp may bất ngờ với xổ số hoặc nhặt được tiền... Nói dễ hiểu hơn là bạn gặp vận đỏ bất ngờ, được người khác giúp. Để cải thiện tài chính, bạn có thể đeo vòng tay Citrine màu vàng, ký hiệu tuổi Hợi để giúp khơi thông phong thủy, giúp kích cầu tài chính. Đối với nam, có thể đeo vòng mắt hổ ký hiệu tuổi Hợi.

Về chuyện tình cảm: 4/5 sao

Các mối quan hệ yêu đương của tuổi Hợi năm nay cơ bản là tốt đẹp, đem lại cho bạn cảm giác thoải mái, dễ chịu. Ngôi sao tốt lành Tian Xi sẽ giúp Lợn độc thân tìm thấy đối tượng ưng ý, bắt đầu mối quan hệ và được người khác giới quan tâm nhiều hơn. Dù vậy, đừng mù quáng vì tình yêu, quan trọng là bạn cần thời gian riêng cho cuộc sống của mình.

Với người đã kết hôn, nên duy trì hôn nhân tốt đẹp, tránh xa những mối quan hệ tiềm tàng có thể gây tổn hại cho tổ ấm, gây phản bội người yêu thương. Nên đeo vòng tay thạch anh tím dấu hiệu tuổi mình để giải quyết khủng hoảng hôn nhân, nếu có và thu hút những sự tốt lành.

Về sức khỏe: 2/5 sao

Đây là địa hạt kém nhất của người tuổi Hợi năm nay. Sức khỏe không thuận lợi có thể khiến bạn bị ảnh hưởng đáng kể. Nên lạc quan với mọi bệnh tật, cố gắng ăn uống, tập luyện siêng năng thay vì bê trễ. Đừng thức khuya trong thời gian dài, suy nghĩ tiêu cực... sẽ kéo bạn theo chiều hướng xấu. Đeo vòng mã não xanh lá cây sẽ phần nào giúp sức khỏe cải thiện.

Tổng quan 12 tháng của tuổi Hợi:

Tháng giêng: Bạn rơi vào tình huống khó xử, khó quyết trong mọi quyết định của cuộc đời.

Tháng hai: Mọi thứ dần được cải thiện, tâm trí bạn tỉnh táo hơn khi bắt đầu những công việc mang tính xây dựng.

Tháng ba: Tháng lập kế hoạch, nhưng không thích hợp để bắt tay thực hiện.

Tháng tư: Một tháng tổng hòa của những khó khăn, những câu hỏi nghi vấn. Tuy nhiên nếu bạn vượt qua chúng thì mọi việc lại đơn giản mà thôi.

Tháng năm: Giai đoạn bạn cảm thấy mình đánh mất mọi thứ trong dời sống, nhưng mà bạn sẽ sớm tìm lại được chúng thôi.

Tháng sáu: Tháng làm việc chăm chỉ, kiên nhẫn, bạn sẽ thấy kết quả đến chậm hơn là mình trông đợi, nhưng hãy tin vào chính mình.

Tháng bảy: Giai đoạn mà sự siêng năng, nhiệt tình ở đỉnh cao. Khi bạn dốc tâm trí vào công việc, bạn sẽ thực hiện được ước mơ.

Tháng tám: Bạn háo hức thử sức với những điều mới mẻ, như một địa điểm mới, một công việc mới...

Tháng chín: Tháng của sự ổn định, hạnh phúc, mọi thứ đều theo kế hoạch của bạn.

Tháng mười: Tháng không thích hợp cho các mối quan hệ xã hội, nên tập trung vào công việc.

Tháng mười một: Đừng quá tin người.

Tháng mười hai: Tháng của niềm vui, hạnh phúc. Tuy nhiên, đừng quá "hết mình".

Thùy Linh