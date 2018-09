Vận may của bạn tháng thứ nhất (từ 4/2 đến 5/3)

Tháng đầu tiên của năm tốt đẹp với gần như tất cả các con giáp, ngoại trừ tuổi Thân cần phải lưu ý một chút đến vấn đề sức khỏe.

Tuổi Tý

Năm nay, nhìn chung tuổi Tý sẽ phải đương dầu với nhiều xung đột năng lượng, nhưng điều này không có nghĩa là cả năm sẽ toàn điều xấu. Vẫn sẽ có những tháng vận may của bạn lên cao, và đó là lúc bạn cần nỗ lực hết mình. Hãy tăng cường sự hiện diện của hành Kinh quan bạn - mặc đồ màu trắng màu ghi, mang đồ trang sức vàng bạc, bày đồ kim loại tại cung Bắc của ngôi nhà hay phòng ngủ. Năng lượng Thủy (màu đen, tím than hay sự hiện diện của nước) cũng giúp gia tăng sức sống của con giáp Tý. Ngôi sao số #1 mang tới vận may chiến thắng, giúp bạn vượt lên trong các cuộc đua. Đây cũng là lúc tuổi Tý có thể thực hiện thành công những thay đổi lớn của cuộc đời, như đổi chỗ ở hay việc làm. Nếu bạn đã sẵn sàng thì đừng chần chừ thêm nữa.

Tháng này người tuổi Tý có sự quả cảm và sức sáng tạo để thay đổi cách làm việc cho phù hợp nhất. Nếu bạn cảm thấy có điều bất ổn, hãy lùi lại, xem xét toàn bộ sự việc và mạnh dạn điều chỉnh. Ngôi sao #1 cũng giúp khả năng lãnh đạo của bạn gia tăng, tạo nguồn cảm hứng cho các đồng nghiệp và những người xung quanh. Đừng bỏ lỡ cơ hội thể hiện kỹ năng này của mình với cấp trên.

Trong kinh doanh, bạn có thể lắng nghe trực giác, không cần tính toán lập kế hoạch quá cẩn thận trong tháng này. Nếu có ý tưởng hay, hãy mang chúng ra thực hiện. Tính toán kỹ quá có thể khiến đánh giá của bạn bị sai lệch. Những quyết định chớp nhoáng đôi khi lại là những quyết định đúng đắn nhất. Điều này có thể áp dụng cho tuổi Tý làm kinh doanh trong tháng này. Ngôi sao chiến thắng sẽ giúp bạn vượt qua mọi sự cạnh tranh để tiến về phía trước. Có thể thực hiện việc mở rộng kinh doanh hay đa dạng hóa sản phẩm, hãy tận dụng nguồn năng lượng tốt lành của tháng để chớp lấy thời cơ.

Trong quan hệ tình cảm, tuổi Tý sẵn sàng giữ vai trò người cầm lái, đưa ra các quyết định cho cả hai. Nếu còn trong giai đoạn hẹn hò, hãy tỏ rõ ý định của mình cho người kia biết. Tháng này bạn có khả năng lái mọi người làm theo ý bạn. Đừng ngại ngần khi phải bầy tỏ cảm xúc với người kia. Rất nhiều niềm vui đang chờ đón bạn.

Tuổi Sửu

Ngôi sao #8 bay vào cung tử vi của người tuổi Sửu, mang tới vận may thịnh vượng. Sự kết hợp của ngôi sao này với sao #3 của năm còn tạo nên tổ hợp Hà đồ 3/8, với vận may quyền lực, làm gia tăng ảnh hưởng xã hội của bạn, giúp bạn có nhiều cơ hội nắm bắt vị trí lãnh đạo mà mình đã để mắt tới. Tuổi Sửu quan tâm tới sự nghiệp sẽ có cơ hội thăng tiến. Người làm kinh doanh sẽ không theo đuổi xu thế mà thiết lập ra chúng. Tháng này cũng mang tới may mắn cho thanh niên tuổi Sửu, sự tự tin của bạn gia tăng, kết quả học tập được cải thiện. Đây là thời điểm tốt để tham gia vị trí lãnh đạo trong các đoàn thể của sinh viên.

Trong công việc, bạn nhận được sự hỗ trợ của các đồng nghiệp. Mọi việc diễn ra trôi chảy, có thể xuất hiện những cơ hội mới, chẳng hạn ví trí mà bạn để mắt tới nay sẽ được bỏ ngỏ và bạn có rất nhiều cơ hội nắm được nó nếu quyết tâm. Tổ hợp 3/8 làm tăng ảnh hưởng của bạn đối với những người xung quanh, vì vậy đây chính là lúc thể hiện khả năng lãnh đạo của mình và khởi xướng những ý tưởng mới.

Trong kinh doanh, may mắn sẽ đến với những người dũng cảm. Ngôi sao #8 mang tới của cải, trong khi tổ hợp 3/8 mang tới quyền lực và ảnh hưởng. Với người tuổi Sửu, không thể có sự phối hợp nào tốt hơn. Tiền mặt dồi dào hơn thường lệ giúp bạn có thể an tâm tính chuyện đầu tư. Doanh thu và lợi nhuận rất khả quan. Bạn có thể tận dụng tốt nhất vận may của mình bằng cách dũng cảm tiến lên phía trước với những sáng kiến của mình. Không cần suy nghĩ và tính toán quá nhiều. Tháng này vận may sẽ ủng hộ những người kiên định.

Trong tình cảm, tâm trạng của người tuổi Sửu rất vui vẻ vì mọi việc đều diễn ra như ý. Càng vui vẻ bao nhiêu, bạn càng trở nên hấp dẫn bấy nhiêu. Bạn có mọi cơ hội để chiếm được cảm tình của mọi đối tượng, bất kể là trong tình bạn hay tình yêu, nhưng điều này cũng đòi hỏi một chút cố gắng từ phía bạn. Hãy bày tỏ sự quan tâm của mình và đối tượng mà bạn để mắt tới sẽ khó lòng cưỡng lại sự duyên dáng của bạn.

Tuổi Dần

Năm mới bắt đầu hết sức tốt lành cho người tuổi Dần. Ngôi sao Thịnh vượng #8 mang tới cho bạn cơ hội kiếm tiền. Ngôi sao này cũng kết hợp với sao năm #3, làm gia tăng ảnh hưởng của bạn tới những người khác. Tuổi Dần hết sức tự tin và thấy mình đủ khả năng kiểm soát mọi tình thế. Tuy nhiên, đừng vì vậy mà tỏ ra kiêu căng, nếu không bạn sẽ mất một số đồng minh hoặc bỏ lỡ một số cơ hội lớn.

Đây là thời điểm tốt để bắt đầu đặt nền móng cho tương lai. Hãy tận dụng triệt để giai đoạn lên cao trong chu kỳ của bạn, tích cực tham gia các hoạt động và thử nghiệm thật nhiều. Lúc này bạn được phép mạo hiểm và phạm sai lầm. Năng lượng tích cực của tháng sẽ đưa bạn vượt qua khó khăn. Cứ thử và có thể sẽ thất bại, nhưng cuối cùng bạn sẽ thành công.

Tại công sở, người tuổi Dần được nhiều cơ hội tốt chờ đón, trong đó có cơ hội thăng tiến. Đừng nóng lòng chờ đợi phần thưởng cho công việc bạn đã làm. Nếu bạn toàn tâm cho công việc, phần thưởng tự nó sẽ đến. Đây sẽ là một tháng bận rộn nhưng mọi thứ diễn ra rất trôi chảy, thành công nối tiếp thành công. Người làm công tác lãnh đạo nhận được sự ủng hộ nhiệt thành của cấp dưới. Đây là thời điểm tốt để xây dựng mạng lưới đồng minh, vì vậy hãy dành nhiều thời gian để nuôi dưỡng những mối quan hệ này.

Tuổi Dần làm kinh doanh có rất nhiều lựa chọn. Các cơ hội này tự chúng xuất hiện, trên nhiều phương diện khác nhau. Ý tưởng thì rất nhiều, chỉ có điều những việc đó có thể vượt ngoài khả năng của bạn. Tuyển thêm nhân viên có thể là một cách để tăng cường khả năng của công ty nhưng làm vậy đòi hỏi bạn phải bỏ thêm thời gian quản lý nhân sự. Có thể cân nhắc việc hợp tác kinh doanh với một người mà bạn tin tưởng và có cùng chí hướng. Tuy nhiên, năm nay tuổi Dần cần kiểm soát thật tốt công việc. Nếu đối tác kinh doanh của bạn là người thích nắm quyền chỉ huy thì mọi việc có thể tồi đi nhanh chóng. Hãy cẩn thận với điều này.

Một tháng nhiều hứa hẹn cho tuổi Dần tìm kiếm tình yêu. Bạn cảm thấy tự tin và hấp dẫn. Các cuộc hẹn hò mang lại nhiều niềm vui. Nếu đã để mắt tới ai thì đừng ngại bày tỏ, tình cảm của bạn sẽ được đáp trả. Tránh chơi trò ú tim, nếu không người bị tổn thương sẽ chính là bạn.

Tuổi Mão

Năm mới bắt đầu bằng những điều tốt lành cho người tuổi Mão. Sự kết hợp của sao tháng #3 và sao năm #7 tạo nên tổ hợp 10, mang tới vận may hoàn thành công việc. Ngôi sao #3 có thể gây ra hiểu nhầm và cãi cọ, vì vậy bạn cần cố gắng giữ bình tĩnh, tránh nóng giận. Thành công có thể đến trong những tuần tới, vì vậy lúc này bạn nên dồn tâm sức cho các dự án. Hãy tìm cách ở gần những người có khả năng động viên và làm gia tăng sự tự tin của bạn. Tránh xa những người có cái nhìn tiêu cực và có thể dội nước lạnh lên các ý tưởng hay đề xuất của bạn.

Ngôi sao #3 khiến cuộc sống nơi công sở trở nên căng thẳng hơn. Điều này đặc biệt đúng với người tuổi Mão làm việc tại các môi trường có tính cạnh tranh cao. Khủng hoảng có thể xảy ra liên tiếp khi bạn bước vào giai đoạn cuối của dự án. Có thể có nhiều ý kiến phản đối nhưng hãy cố gắng đừng lún sâu vào tranh cãi. Người tuổi Mão biết giữ bình tĩnh sẽ bước ra ngoài với chiến thắng, bất kể khó khăn lớn nhường nào. Khi bạn mất bình tĩnh, các cơ hội tốt lành sẽ tan thành mây khói.

Trên con đường kinh doanh tháng này sẽ xuất hiện nhiều chông gai, nhưng cơ hội mới cũng rất nhiều. Thành công sẽ lớn hay nhỏ là tùy thuộc hoàn toàn vào sự nỗ lực và khả năng nắm bắt cơ hội của bạn. Tuy nhiên, khi theo đuổi mục tiêu lớn, cũng đừng làm điều gì thiếu đạo đức. Tham lam quá mức có thể khiến bạn mất nhiều hơn được.

Đây không phải thời điểm thích hợp để tập trung quá nhiều vào chuyện con tim. Tháng này người tuổi Mão mất đi vẻ dễ thương thường có. Và trong mắt của người lạ, bạn có thể bị xem là kẻ ích kỷ, thiếu chu đáo. Điều này khiến các đối tượng tiềm năng bỏ cuộc. Tránh đi những bước lớn trong tháng này. Hãy để dành các cuộc hẹn hò tay đôi cho tháng sau, khi vận may của bạn được cải thiện. Tuổi Mão đã có gia đình có thể thấy mình thiếu kiên nhẫn với bạn đời, gây hiểu nhầm và cãi cọ. Tốt nhất bạn nên chấp nhận sự khác biệt thay vì quyết tâm dành chiến thắng trong các cuộc tranh luận. Hãy cho qua những bất đồng nhỏ nhặt để tập trung vào các mục tiêu chính của cuộc đời.

Tuổi Thìn

Năm Mậu Tuất khởi đầu tốt đẹp cho người tuổi Thìn. Trong năm nay, sao Thịnh vượng #8 và sao Đại cát hứa hẹn mang lại rất nhiều thành công cho bạn. Đây là lúc lòng dũng cảm và sự tự tin bẩm sinh của con giáp Thìn sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn. Vận may tháng này bắt nguồn từ cả những người mà bạn đã quen biết và những người mới quen. Hãy để mắt tới cơ hội khi chúng xuất hiện. Đừng ngại thách thức, đây là lúc bạn có thể mơ những giấc mơ lớn và tỏ ra thật dũng cảm.

Hãy tận dụng mối quan hệ với những người có thể mở ra các cánh cửa mới cho bạn. Có thể có nhiều liên minh chiến lược được hình thành, mang lại lợi ích cho cả hai bên. Đây cũng là thời điểm tốt cho người tuổi Thìn theo đuổi việc học hành hoặc nâng cao tay nghề. Bạn hấp thu kiến thức mới rất nhanh và khát khao khám phá những điều chưa biết. Khả năng sáng tạo cũng gia tăng đáng kể.

Đây là lúc bạn nên dành thời gian để nuôi dưỡng các mối quan hệ với đồng nghiệp. Thìn là con giáp có tố chất lãnh đảo bẩm sinh. Thành công sẽ đến với tuổi Thìn biết ghi nhận sự đóng góp của những người đi theo bạn và trung thành với họ. Kể cả nếu không thực sự giữ vị trí lãnh đạo trong cơ quan, bạn vẫn có thể trở thành người dẫn đầu bằng cách chia sẻ các ý tưởng và dẫn dắt mọi người.Tháng này bạn có thể bộc lộ rất nhiều khả năng chưa được khai thác, gây nhiều sự chú ý của cấp trên. Nếu thấy chán ngấy công việc hiện tại, thay vì buông xuôi hay nhảy việc, bạn nên tìm cách tạo ra những giá trị mới từ những gì mình đang có. Đây là năm để bạn xây dựng nền tảng cho tương lai, vì vậy hãy có tầm nhìn dài hạn khi đưa ra các quyết định.

Triển vọng thành công của người tuổi Thìn tháng này rất lớn. Hãy theo dõi sát mọi khía cạnh của công việc và để năng lượng tích cực của bạn truyền sang tất cả nhân viên. Giữ liên hệ thường xuyên với tất cả mọi người, thường xuyên trao đổi sẽ giúp nâng cao tinh thần hăng hái và lòng trung thành của cả đội. Hãy cố gắng mở rộng mạng lưới và hâm nóng các mối liên hệ và tình bạn cũ. Quan hệ là thế mạnh lớn nhất của bạn trong tháng này.

Ngôi sao Đào hoa thổi bùng ngọn lửa lãng mạn ở người tuổi Thìn. Với người độc thân, một ai đó đặc biệt có thể bước vào cuộc đời bạn. Người đã trong quan hệ dài lâu có thể tiến xa thêm một bước. Tuy nhiên nguy hiểm sẽ rình chờ người đã có gia đình, khi sao Đào hoa mang tới nguy cơ không chung thủy. Đừng để bạn đời của bạn trượt đi quá xa, nếu không nguy cơ có thể trở thành hiện thực.

Tuổi Tỵ

Sự xuất hiện của ngôi sao Quan hệ #4 giúp tuổi Tỵ trở thành người thân thiện, được bạn bè yêu quý. Tài nói năng của con giáp này trở nên nổi trội, những gì bạn nói có khả năng thuyết phục cao. Mọi người thích gần gũi bạn. Hãy tận dụng tháng này để xây dựng và củng cố các mối quan hệ bạn bè hay đồng minh với những người bạn đánh giá cao.

Đây là thời gian mà làm việc nhóm mang lại hiệu quả cao nhất. Đồng nghiệp có thể giúp bạn rất nhiều, và ngược lại. Tình đồng đội bao trùm không khí nơi làm việc, mọi sự cạnh tranh tan biến. Bất kể trong lĩnh vực nào, thái độ thân thiện của bạn đều được tiếp nhận một cách nồng nhiệt và cuộc sống nơi công sở trở nên hết sức dễ chịu. Sức sáng tạo gia tăng với những người làm việc trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo nghiên cứu và viết lách. Bạn tràn ngập những ý tưởng hay, và càng chia sẻ nhiều bao nhiêu, suy nghĩ của bạn càng trở nên sắc sảo bấy nhiêu.

Tuổi Tỵ làm kinh doanh có thể mong chờ một tháng tốt đẹp. Bạn có nhiều ý tưởng hay để đưa vào thực hiện, có cơ hội khởi động không phải một mà là vài dự án. Làm việc nhóm mang lại nhiều lợi ích trong tháng này, vì vậy hãy nghĩ đến chuyện phối hợp với những người khác. Điều này cho phép bạn theo đuổi nhiều dự án mà không bị dàn trải quá mỏng. Đây là thời điểm tốt để theo đuổi những việc bạn đam mê. Hãy truyền cảm hứng cho công việc đang làm hay biến sở thích thành một dự án kinh doanh. Tháng này tuổi Tỵ không cần đi vào những lối mòn quen thuộc, hãy mạnh đặc chân tới những vùng đất còn chưa được khai phá. Bạn sẽ tìm thấy cơ hội ở nơi ít ngờ nhất.

Một tháng đầy lãng mạn cho tuổi Tỵ, khi ngôi sao Đào hoa mang tới nhiều điều kỳ diệu. Người độc thân tìm kiếm tình yêu sẽ có nhiều người theo đuổi. Bạn có thể muốn đưa ra lời cam kết, nhưng nếu chưa thật chắc chắn thì nên đợi thêm. Một điều rất đặc biệt có thể đang chờ bạn ở ngay đâu đó. Và khi gặp được người ấy, bạn sẽ nhận ra ngay thôi. Tuổi Tỵ có gia đình cần thận trọng vì ảnh hưởng của sao Đào hoa với nguy cơ không chung thủy. Nếu quan hệ vợ chồng bạn không được mặn nồng, cám dỗ có thể xuất hiện.

Tuổi Ngọ

Năm mới khởi đầu hết sức tốt đẹp cho tuổi Ngọ. Sao tháng phóng đại #9 kết hợp với sao năm #4 tạo nên tổ hợp Hà đồ 4/9, mang lại vận may kinh doanh. Vì vậy doanh nhân tuổi Ngọ sẽ gặp rất nhiều thuận lợi trong tháng này, các ý tưởng của bạn có thể được đánh giá rất cao. Ngôi sao #9 cũng tăng thêm sức mạnh cho hành Hỏa của con giáp Ngọ, điều mà bạn sẽ liên tục cần trong năm nay, khi vận may của tuổi Ngọ khá mờ nhạt.

Hãy tận dụng năng lượng tốt lành của tháng bằng cách xác định thật rõ mục tiêu của mình, lập kế hoạch những việc cần làm cùng thời hạn cụ thể để đạt tất cả các mục tiêu đó. Đừng bỏ ngỏ thời điểm hoàn thành các mục tiêu. Khi đặt cho mình thời hạn chính xác, bạn sẽ làm được nhiều hơn. Nếu nắm được cơ hội tháng này, bạn có thể sẽ khai thác được tiếp chuỗi may mắn của vài tháng tiếp theo.

Tuổi Ngọ theo đuổi sự nghiệp sẽ có một tháng yên lành. Mọi người quây quần bên bạn, sẵn sàng hợp tác với bạn. Thái độ vui vẻ tích cực chính là động lực giúp bạn tiến xa trong tháng này. Hãy trân trọng các mối quan hệ tạo dựng được tại nơi làm việc. Các đồng minh này sẽ là chìa khóa đưa bạn tới thành công trong năm nay.

Trong kinh doanh, tổ hợp Hà đồ 4/9 mang lại cho tuổi Ngọ may mắn trong việc xây dựng nền móng cho tương lai. Đây là thời điểm tốt để đầu tư và đặt mục tiêu tương đối dài hạn, kiên định trong đầu tư tiền bạc cho các ý tưởng của mình. Hãy lắng nghe trực giác và dồn tâm huyết cho những việc bạn cảm thấy đúng. Khi có đam mê, tuổi Ngọ thường tìm ra cách để thực hiện điều mình muốn. Và khi vận may mỉm cười, kết quả này có thể rất hoành tráng. Đừng để người khác thuyết phục bạn từ bỏ việc mình muốn làm. Bạn bè và những người thân cận có thể ảnh hưởng tới bạn nhiều hơn bạn nghĩ, vì vậy hãy cân nhắc nên gần với ai.

Một tháng tuyệt vời cho tuổi Ngọ tìm kiếm tình yêu. Niềm vui sống của bạn tạo sức hút kỳ diệu tới những người xung quanh, về phần mình bạn cũng rất vui vì được quan tâm nhiều đến vậy. Có quá nhiều người theo đuổi khiến việc lựa chọn trở nên khó khăn. Mọi việc diễn tiến rất nhanh, có lẽ là quá nhanh đối với một số trong các bạn. Hãy giảm bớt hẹn hò, dành thêm thời gian giao lưu với bạn bè để không bị tụt lại phía sau. Tháng này sự lãng mạn nảy sinh theo cách rất khác thường. Đây là lúc tình yêu có thể đâm chồi từ một tình bạn thuần khiết. Hãy mở lòng và lắng nghe tiếng gọi của con tim.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi bước vào năm Mậu Tuất với mức năng lượng thấp nhưng tinh thần cao, cùng rất nhiều ý tưởng lớn muốn đưa vào thực hiện.

Do tính cách hoàn hảo, tiêu chuẩn bạn đề ra cũng rất cao. Tháng này do mức năng lượng hạn chế, tuổi Mùi không thể tự mình làm hết mọi việc. Bạn bắt đầu xây dựng đồng minh để thực hiện kế hoạch của mình. Nhưng khi từ bỏ quyền kiểm soát, bạn lại tự hỏi liệu những người mình tin tưởng trao nhiệm vụ có đủ khả năng thực hiện chúng hay không? Rất may ngôi sao #6 của năm giúp đem lại cho bạn những cộng sự thắng thắn và tin cậy.

Năng lượng của tháng thuận cho làm việc tập thể. Tinh thần phơi phới nhưng bạn không có đủ thời gian để hoàn thành mọi việc. Chia sẻ công việc với đồng nghiệp sẽ giúp loại bỏ căng thẳng, và khiến bạn gắn bó hơn với những người xung quanh. Tính cách ngoại giao, lời ăn tiếng nói thuận hòa giúp tuổi Mùi hòa hợp tốt với tất cả các nhóm. Càng tiếp xúc gần với mọi người bao nhiêu bạn càng được yêu quý bấy nhiêu, điều này sẽ giúp củng cố vị thế của bạn tại cơ quan trong tương lai. Tháng này cạnh tranh sẽ ít đi và hợp tác sẽ nhiều hơn.

Trong kinh doanh, nhiều cánh cửa mới mở ra cho người tuổi Mùi. Cùng với trí tuệ sắc sảo của người làm kinh doanh, năng lượng của năm sẽ giúp bạn đưa ra những quyết định sáng suốt. Bạn thích mạo hiểm hơn vì tham vọng cũng sẽ tăng sau mỗi thành công. Các chủ doanh nghiệp có đông nhân viên cần chú ý tới việc quản lý nhân sự. Kể cả nếu điều này tiêu tốn nhiều thời gian của bạn, lợi ích thu được sẽ lớn hơn nhiều so với công sức bạn bỏ ra.

Một tháng tốt lành cho chuyện tình yêu. Bạn cảm thấy hết sức lãng mạn, Người đã có gia đình sẽ thấy hạnh phúc hơn người độc thân. Tuổi Mùi còn đang tìm kiếm nửa thứ hai của mình có thể sẽ chăm chỉ tìm kiếm hơn. Đừng ngồi đấy mà chờ, nếu đã có cảm tình với ai đó thì hãy thể hiện tình cảm của mình. Tháng này chuyện tình cảm sẽ diễn tiến tốt đẹp, mang lại cho bạn nhiều niềm vui.

Tuổi Thân

Tháng này tuổi Thân đành phải bằng lòng với ngôi sao Bệnh tật #2. Vận may thành công của bạn năm nay lớn, nên bạn sẽ đứng vững kể cả khi xuất hiện trở ngại nhỏ do vấn đề sức khỏe. Bạn cảm thấy kém năng nổ hơn bình thường, nhưng cái gọi là giảm tốc độ của Thân cũng bằng với khi các con giáp khác rảo bước. Bạn bực bội vì không thể theo đuổi tất cả những gì mình muốn, và hướng tới tìm kiếm các đồng minh chiến lược, điều mà lẽ ra bạn sẽ bỏ qua. Khi các cơ hội thế này xuất hiện, hãy đón nhận chúng một cách nghiêm túc. Năm Mậu Tuất hứa hẹn rất nhiều điều tốt đẹp cho bạn. Nếu lập kế hoạch tốt, thành công sẽ tới.

Tuổi Thân được lợi nhiều khi hợp tác với mọi người trong tháng này. Công việc có thể ngợp đầu nhưng nếu tổ chức tốt thì chẳng có lý gì bạn không thể hoàn thành hết mọi việc. Bạn sẽ nhận ra rằng làm thêm giờ không phải phương án tốt nhất để hoàn thành công việc. Không nhất thiết phải cố gắng làm mọi thứ một mình. Làm việc nhóm sẽ hiệu quả hơn nhiều. Hãy trao đổi với lãnh đạo, đề xuất sáng kiến. Tuổi Thân ở vị trí lãnh đạo cần sử dụng tốt hơn nhân viên của mình. Nỗ lực dành cho công tác tổ chức sẽ được đền bù xứng đáng. Hãy làm việc thông minh, đừng đẩy mình đến chỗ kiệt sức.

Tuổi Thân làm kinh doanh nên dành thời gian này củng cố các thế mạnh của mình, thay vì dàn trải quá mỏng. Trong khi cơ hội theo đuổi những con đường mới có thể xuất hiện, đừng quá nóng vội. Các cơ hội sẽ còn đó nếu bạn cho phép mình có đủ thời gian suy nghĩ. Đi chậm mà chắc sẽ tốt hơn đưa ra quá nhiều quyết định bột phát. Bạn sẽ không đủ khả năng giải quyết tất cả mọi việc, và lúc này, phối hợp với một đối tác tốt có thể là giải pháp có lợi.

Bạn thấy dễ dàng hơn nhiều trong cuộc sống vợ chồng nếu được là người cầm lái. Vợ/chồng bạn cũng sẽ đánh giá cao sự quyết đoán của bạn. Người độc thân có thể thấy thiếu năng lượng để vượt qua những sóng gió của việc hẹn hò. Tháng này bạn sẽ không bỏ hết cả để chạy theo tình yêu. Một câu chuyện lãng mạn có thể mảy nở từ một tình bạn thuần khiết.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu bắt đầu năm mới với tràn đầy sức sống và cảm hứng. Các ý tưởng mới tuôn trào và bạn không đủ kiên nhẫn chờ đưa chúng vào thực hiện. Ngôi sao Bạo lực #7 bay vào cung tử vi của tuổi Dậu. Khi đứng đơn lẻ, sao tháng #7 và sao năm Bệnh tật #2 được coi là những ngôi sao nguy hiểm, nhưng kết hợp với nhau trong tháng này chúng tạo nên tổ hợp Hà Đồ 2/7, làm gia tăng vận may tiền của. Một số người tuổi Dậu có thể nhận được những khoản tiền bất ngờ.

Tuy nhiên, bạn cũng không nên chủ quan, ngôi sao #7 thường mang tới mất mát tiền bạc và nguy cơ phản bội. Tránh phô trường thành công của mình và đừng quá tin người trong tháng này. Hãy khiêm tốn nếu không muốn gánh chịu rắc rối từ những kẻ đố kỵ. Đóng chặt cửa ngõ đề phòng trộm cướp. Tránh ra ngoài muộn hay lui tới những nơi vắng vẻ. Tăng cường mặc đồ màu đen, tím than hay xanh nước biển để giảm thiểu năng lượng mất mát.

Tại công sở, may và rủi đi đôi với nhau. Đồng nghiệp nhìn bạn như đối thủ cạnh tranh thay vì đồng minh, quan hệ giữa bạn và họ do đó cũng thay đổi màu sắc. Trong khi có nhiều cơ hội thăng tiến, tuổi Dậu có thể vấp phải sự đố kỵ từ những người cạnh tranh trực tiếp và có nguy cơ mất chức sau khi được đề bạt. Vị trí mới đòi hỏi bạn phải cố gắng rất nhiều. Bạn có thể tự tin ở khả năng học hỏi của mình nhưng đừng kiêu ngạo. Hãy nhờ hướng dẫn nếu cần. Rất nhiều kẻ đang nhòm ngó, và nếu bạn ngã ngựa, họ sẽ sẵn sàng thế chân bạn. Giữ kín những suy nghĩ của mình và đừng tiết lộ quá nhiều. Khi sao #7 xuất hiện, ngay cả bạn bè cũng có thể trở thành kẻ tấn công, và đôi khi họ không nhìn nhận hành động của mình như một sự phản bội.

Tuy tổ hợp Hà đồ 2/7 mang tới vận may tiền bạc và vận may kinh doanh, vẫn nên cẩn thận vì ngôi sao #7 có thể gây mất mát và lừa đảo. Sẽ có vài cơ hội kiếm tiền, nhưng cũng có nguy cơ mất tiền. Tuổi Dậu có thể tính chuyện đầu tư mới hoặc trái lại là cắt lỗ ở những dự án không mấy hứa hẹn. Lúc này trực giác của bạn rất nhạy bén, hãy tin ở mình hơn những lời bàn ra tán vào của người ngoài. Đừng tin người quá dễ dàng, mọi việc có thể không hoàn toàn như những gì bạn thấy, vì vậy hãy đào sâu hơn trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Cần tự mình theo sát công việc, không giao phó những nhiệm vụ quan trọng cho người khác. Hãy bảo toàn lực lượng, tránh mạo hiểm vào lúc này.

Một tháng hết sức trung bình cho các mối quan hệ tình cảm. Lãng mạn không phải ưu tiên số một của bạn. Tuổi Dậu thích dành thời gian vui vẻ bên bạn bè nhưng lại không đủ kiên nhẫn ngồi hết các cuộc hẹn hò lịch lãm với người mới quen. Tháng này bạn có thể có thêm bạn bè mới nhưng chưa chắc đã tìm được người trong mơ. Kể cả nếu có gặp, bạn cũng khó nhận ra họ. Vận may tình yêu sẽ được cải thiện vào tháng sau. Đừng để bị người thân thúc ép đưa ra kết luận vội vàng và đừng tặc lưỡi chấp nhận những gì bạn chưa thực lòng muốn. Tuổi Hợi độc thân nên ở vậy thêm một thời gian, chờ cho tới khi vận may của bạn tốt hơn.

Tuổi Tuất

Trong năm Tuất, người tuổi Tuất nhận được sự hỗ trợ đáng kể của Thái Tuế. Có sự hậu thuẫn của vị Hoàng đế của năm, thành công nhỏ có thể trở nên lớn hơn và mỗi ngày lại có thêm nhiều niềm vui. Tháng đầu tiên của năm mang tới cho bạn Thiên vận, với sự xuất hiện của 'Quý nhân', vào đúng thời điểm bạn cần. Sự giúp đỡ này có thể đến từ cả những người hết sức xa lạ và không đòi hỏi bất kỳ sự đền đáp nào. Hãy chấp nhận sự hỗ trợ này với lòng biết ơn, và tự hứa với lòng rằng mình sẽ dang rộng tay giúp những người khác khi có dịp. Hãy để năng lượng tốt lành của tháng dẫn đường chỉ lối cho bạn. Tháng này mọi chuyện sẽ hết sức thuận buồm xuôi gió.

Người nhiều tham vọng có thể có những bước tiến lớn trong sự nghiệp hoặc được đề bạt trong tháng này. Một ai đó hết sức tốt bụng bước vào cuộc đời bạn và giúp bạn một cách hiệu quả, chẳng hạn sự nâng đỡ trực tiếp từ lãnh đạo hay những nhận xét tích cực từ người ngoài cơ quan. Uy tín là chìa khóa thành công của bạn, vì vậy đừng làm gì ảnh hưởng đến danh tiếng của mình. Vận may có đó nhưng nó sẽ chỉ mìm cười nếu bạn không làm mọi thứ rối tung lên. Tại công sở bạn nhận được sự hỗ trợ lớn từ đồng nghiệp. Hãy rộng lòng giúp đỡ những người cần giúp, rồi bạn sẽ có thêm nhiều người bạn cho cả cuộc đời. Năm nay, các mối quan hệ bạn bè chính là lợi thế lớn nhất của bạn.

Trong kinh doanh, nhiều cánh cửa sẽ mở ra nếu bạn chọn được đúng người. Hãy dành thời gian để chăm sóc các mối quan hệ và đừng ngại sử dụng sự quen biết hay mối liên hệ sẵn có. Trước khi đưa ra bất kỳ đề nghị gì, hãy dành thời gian cân nhắc thật kỹ. Nếu điều đó có ý nghĩa với bạn thì nó cũng có thể ý nghĩa với các đối tác của bạn. Tháng này vận may mỉm cười với tuổi Tuất, nếu nỗ lực bạn sẽ dễ dàng chiếm được cảm tình của mọi người.

Đây là một tháng tuyệt vời cho chuyện tình cảm. Tuổi Tuất cuối cùng cũng có thể lọt vào mắt của người mà bấy lâu bạn vẫn theo đuổi. nay. Bạn sẽ chẳng thiếu người ngưỡng mộ. Tránh tham gia vào các cuộc tình tay ba, nếu không mọi chuyện có thể kết thúc hết sức tồi tệ cho bạn. Tuổi Tuất đã có gia đình thấy có nhiều tình cảm với vợ/chồng mình hơn trong tháng này. Một kỳ nghỉ ngắn cùng nhau hay một hành động lãng mạn có thể giúp hâm nóng tình cảm của hai bạn.

Tuổi Hợi

Năm mới bắt đầu hết sức thuận lợi cho tuổi Hợi, bạn cảm thấy lạc quan và tràn đầy năng lượng. Vận may Quý nhân phù trợ mang tới những con người tốt bụng, giúp mở ra những cánh cửa lớn và hỗ trợ bạn về tinh thần để có thể đi xa. Sự kết hợp của sao tháng Thiên vận #6 và sao năm #1 tạo nên tổ hợp Hà đồ 1/6, mang tới sự tinh thông và những đánh giá chuẩn xác, đặc biệt có lợi cho học sinh sinh viên tuổi Hợi. Có một bàn tay vô hình chìa ra giúp bạn, các quyết định được đưa ra một cách dễ dàng. Mọi suy nghĩ dường như đều rất sáng tỏ, bạn biết rõ mình muốn gì. Hãy dồn hết tâm huyết vào những việc bạn theo đuổi, đừng để những trở ngại nhỏ khiến bạt nhụt chí.

Trong công việc, mọi thứ đều ổn thỏa. Công sức bỏ ra được đền bù xứng đáng, mọi đóng góp của bạn đều được ghi nhận. Nếu may mắn lọt được vào mắt của cấp trên, bạn có thể tiến rất xa trên con đường sự nghiệp tháng này. Hãy xây dựng mối quan hệ tốt với cả lãnh đạo và đồng nghiệp. Tháng này những nỗ lực xây dựng mạng lưới quan hệ sẽ được đền bù xứng đáng. Bạn cảm thấy thoải mái khi ở đám đông. Nếu thấy khó tìm được tiếng nói chung với người nào đó thì đừng vội mất hy vọng. Hãy tỏ ra chân thành và không gì là bạn không thể đạt được.

Quản lý tốt là chìa khóa thành công trong tháng này. Nếu bạn làm tốt việc khích lệ nhân viên thì thắng lợi đã ở trong tầm tay. Đừng sợ thử nghiệm những ý tưởng mới. Hãy lắng nghe trực giác khi cần đưa ra quyết định quan trọng. Đây là thời điểm thích hợp để biến các ý tưởng lớn thành hành động. Khả năng tập trung cao sẽ giúp bạn hoàn thành được khối lượng công việc đáng kể. Có thể chấp nhận mạo hiểm, tổ hợp Hà Đồ trong cung tử vi hứa hẹn sự thành công lâu dài trong những dự án bạn thực hiện lúc này. Đây cũng là lúc để hóa giải bất đồng, khép lại các dự án dang dở theo cách tốt nhất. Nếu ai đó đã đối xử tệ hoặc chống lại bạn thời gian gần đây, hãy rũ bỏ những phán xét nặng nề và bước về phía trước. Khi tỏ ra quân tử, bạn sẽ được lợi nhiều hơn.

Tháng này tuổi Hợi được nhiều người yêu mến và không thiếu kẻ ngưỡng mộ. Sự lãng mạn tràn ngập cuộc sống của bạn. Nếu ngại thể hiện cảm xúc, bạn có thể bỏ lỡ điều gì đó thực sự tốt. Đôi khi bạn cần mạo hiểm và tiến lên phía trước nếu muốn đi xa trong các mối quan hệ. Cũng cần chú ý đừng để rơi vào những cuộc tình tay ba, nếu không niềm vui sẽ nhanh chóng chuyển thành sự căng thẳng. Đừng chọn bạn đời theo những tiêu chuẩn bề nổi. Hãy mở lòng, tình yêu có thể đến từ những hoàn cảnh bất ngờ nhất.

* Ngày trong bài được tính theo lịch Dương.

Hùng Sơn