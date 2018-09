Tuổi Tỵ năm Ất Mùi

Cơ hội sự nghiệp sẽ gõ cửa nhà bạn trong 2015 này, và nếu bạn có một chiến lược thích hợp, bạn sẽ đạt được thành công.

Người tuổi Tỵ thông minh và có trực giác nhạy bén, nhưng yếu điểm ở họ là sự thiếu nhẫn nại, dễ bị căng thẳng khi chịu áp lực bên ngoài. Phần lớn họ có ngoại hình hấp dẫn, dễ thu hút được những người xung quanh và có nhiều sự mến mộ.

Người tuổi Tỵ sinh vào buổi sáng tính cách thận trọng, khôn ngoan, họ chu đáo trong từng lời ăn tiếng nói. Trong công việc, họ thực tế, rõ ràng, và nhờ vậy, rất được cấp trên tin tưởng. Trong khi đó, tuổi Tỵ sinh vào buổi trưa tính cách tự tin, năng nổ, biết "lúc cương, lúc nhu" và thích ứng nhanh chóng trong mọi môi trường khác nhau. Giữa tập thể, họ nổi trội bởi những điểm mạnh của riêng mình, nhưng đây có thể cũng trở thành vấn đề của họ, khi có sự đố kỵ xuất hiện. Trái ngược với đó, tuổi Tỵ sinh vào buổi chiều tối tính tình kín đáo, thụ động, có phần lười biếng. Đôi khi họ trở nên thờ ơ với thực tại và không đủ mạnh mẽ, tự tin bảo vệ mình.

2015 là một năm với nhiều mục tiêu phấn đấu của các cá nhân tuổi Tỵ. Đây cũng là năm mà nếu bạn dồn quyết tâm vào những kế hoạch đề ra, bạn sẽ thực hiện được chúng. Tuy vậy, điểm yếu lớn của bạn là dễ trở nên hiếu chiến, căng thẳng và để mình rơi vào những mâu thuẫn không mong muốn. Sự kiềm chế, nhẫn nại là những phẩm chất cần phải có trong năm này. Ngoài ra, tuổi Tỵ cần đặc biệt thận trọng khi phê phán người khác, nếu không muốn gây ra những hiểu nhầm.

Bản tính tuổi Tỵ kín đáo, không thích kết giao, và vì thế họ không có nhiều bạn bè. Tuy nhiên, trong 2015 này, nếu bạn chịu khó tìm đến những người có hiểu biết để được tư vấn đường đi nước bước, bạn sẽ vượt qua chướng ngại vật và khẳng định mình. Cũng đừng quên giúp đỡ những người mới, bởi tình cảm chân thành sẽ được đền đáp xứng đáng. Năm này cũng báo hiệu những chuyến đi có thể giúp bạn thay đổi tích cực đời sống, học hỏi thêm nhiều điều thú vị. Với những nỗ lực tuyệt vời, bạn sẽ thấy phần thưởng giá trị được dành cho mình vào dịp cuối năm, thông qua đó bạn nhận ra rằng hơn cả tiền bạc, vật chất, tình cảm mới chính là thứ đáng trân trọng.

Trong năm, bạn mong muốn thay đổi công việc hay tìm kiếm một vị trí thuận lợi hơn, nhưng liền sau đó là sự lưỡng lự và lo sợ thay đổi. Nếu vượt qua được cảm giác này, bạn sẽ sớm nắm bắt được cơ hội của mình. Đừng quá căng thẳng về vấn đề tài chính. Nửa đầu năm là khoảng thời gian khá bận rộn, tuy nhiên sự giúp sức của tập thể sẽ đem lại động lực cho bạn. Nửa năm cuối sẽ là cơ hội cho bạn chậm lại, thả lỏng và đón nhận thành quả của một quá trình nỗ lực.

Về tài chính và sự nghiệp:

Một vài dấu hiệu cho thấy tuổi Tỵ sẽ trở nên mạo hiểm, liều lĩnh và muốn thử sức mình với những vận may tiền bạc, nhưng đừng dồn tất cả những gì bạn có vào "canh bạc" may rủi, bạn sẽ phải thất vọng. Cân nhắc mọi khả năng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, đừng quên lường trước những trắc trở có thể đến.

Cơ hội sự nghiệp sẽ gõ cửa nhà bạn trong 2015 này, và nếu bạn có một chiến lược thích hợp, bạn sẽ đạt được thành công. Tuy nhiên, đây không phải năm tiền tài rủng rỉnh như mong đợi. Mùa thu có thể là thời điểm mà vận tài lộc tăng lên, hãy nắm bắt cơ hội của mình và đầu tư tiền trong khoảng tháng 8, tháng 9 - nếu bạn nung nấu ý định kinh doanh, buôn bán.

Một lưu ý nữa: đây là năm bạn cần học cách trữ tiền, quản lý những tài sản mà mình có. Dành cho mình nhiều thời gian riêng tư để suy nghĩ thật thấu đáo về các kế hoạch, đường đi nước bước của bản thân.

Về chuyện tình cảm:

Chuyện tình cảm của tuổi Tỵ không có nhiều biến chuyển trong năm này. Mùa đông có thể đem đến một vài cơ hội, nhất là với phái nữ, trong khi với phái nam, mùa thu là thời điểm tốt để tìm kiếm cho mình một đối tượng phù hợp.

Với những người đang yêu, đây là năm mối quan hệ sẽ bị thử thách. Bản tính nóng nảy có thể là lý do khiến cho tuổi Tỵ xa cách người thương. Tránh việc đòi hỏi đối phương quá nhiều và khiến họ cảm thấy bị xúc phạm, hai người vì thế càng xa nhau.

Trong khi đó, với người đang cô đơn, đây là năm tốt để bạn mở rộng các mối quan hệ, nhưng chưa phải lúc thích hợp để có chọn lựa cuối cùng. Lý do là: chuyện tình cảm không phải ưu tiên số một của 2015. Dường như người tuổi Tỵ còn cô đơn cảm thấy thoải mái về đời sống độc thân thay vì vội vàng tìm một nửa.

Các cặp đã kết hôn có một đời sống viên mãn, không nhiều bất hòa, mâu thuẫn.

Mặc dù 2015 không phải một năm viên mãn về chuyện yêu đương với tuổi Tỵ, các mối quan hệ bạn bè lại khá tốt đẹp và đơn giản. Thêm vào đó, tình cảm gia đình thắt chặt cũng giúp bạn thêm vui vẻ, hạnh phúc.

Về mặt sức khỏe:

2015 này, bạn cần tập trung chăm sóc bản thân, cải thiện điều kiện sống và giảm tối đa stress. Một vài dấu hiệu cho thấy nếu không thận trọng, bạn có thể gặp rắc rối hay tai nạn, cố gắng giữ an toàn tối đa khi tham gia giao thông. Hạn chế thăm viếng tang ma trong năm này.

Tháng may mắn: Tháng 4, 7, 8. 9 và 12

Số may mắn: 2, 3, 6, 8, 9

Màu may mắn: đỏ, đen, vàng nhạt, hồng

Nguyễn Hương