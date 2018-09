Tuổi Tuất năm Ất Mùi

2015 này, tuổi Tuất nên thận trọng trong mọi quyết định tài chính. Đừng tự quyết việc gì mà không tham khảo ý kiến những người 'kề vai sát cánh'.

Người tuổi Tuất nổi bật bởi đức tính chân thành, thẳng thắn và tinh thần trách nhiệm. Tuy nhiên, ảnh hưởng giờ sinh khiến tính cách mỗi người có phần khác biệt.

Người tuổi Tuất sinh vào buổi sáng có phần bảo thủ, yếu đuối, họ e ngại khó khăn và thường suy nghĩ về được, mất của bản thân nhiều hơn tập thể. Khi gặp những đối tượng mạnh hơn mình, người tuổi này tỏ rõ sự cam chịu và bị khuất phục. Điểm nổi bật của phụ nữ tuổi này là hướng trọn tới gia đình, sẵn sàng cống hiến và dành trọn tình cảm, vật chất... cho tổ ấm, trong khi đàn ông thiếu quyết đoán và hay "nhường" những trọng trách lớn lao cho bạn đời.

Trong khi đó, người tuổi Tuất sinh vào buổi trưa tham vọng, mạnh mẽ và có tầm nhìn rộng, họ nhạy bén trong kinh doanh và nhanh chóng nắm bắt lấy cơ hội. Phần lớn họ bận rộn với sự nghiệp và các hoạt động xã hội, ít dành thời gian cho gia đình. Phụ nữ tuổi này nổi bật vì hình thức, họ thường kết hôn sớm, quảng giao và thành công trong xã hội. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là họ bỏ qua tầm quan trọng của tổ ấm. Yêu thương và hết mực cưng chiều những người thân thiết, ruột thịt là phẩm chất của người tuổi Tuất.

Người tuổi Tuất sinh tầm chiều và tối nổi bật bởi đức tính trung thành, tận tụy, họ sẵn sàng hy sinh bản thân để đem lại sự thoải mái cho đối phương. Đàn ông tuổi này hướng trọn trái tim cho gia đình, họ đề cao hạnh phúc hơn tiền bạc. Trong khi đó, phụ nữ tuổi này sống thoải mái với bạn bè, thích quan hệ xã hội.

2015 đánh dấu một năm hài lòng về mặt cảm xúc chứ không phải tài chính của các cá nhân tuổi Tuất. Đây cũng là năm để bạn trải nghiệm cách làm việc tập thể, và thông qua đó có thêm sức mạnh tri thức, vốn sống, sự tương trợ và cả những cơ hội tốt không dễ mà có được. Đây là năm sự kết nối được thể hiện trên mọi lĩnh vực: sự nghiệp, tài chính, tình cảm... , đương nhiên không vì thế mà bạn đánh mất sự độc lập vốn có hay chịu sự chi phối của bất cứ ai. Dù hướng ngoại, nhưng bạn đồng thời cũng cần phải dành thời gian chăm sóc cho bản thân mình.

Có thể nói, chìa khóa thành công cho năm này của tuổi Tuất chính là sự hợp tác vì một mục tiêu chung. Bạn nhận thấy rằng các quyết định quan trọng không phải được đưa ra chỉ từ phía mình, mà là có sự kết hợp với "một nửa", hay thành viên nào đó trong gia đình. Nhờ vậy, những hiểu nhầm, trách móc cũng sẽ được xóa bỏ. Người tuổi Tuất thích quây quần tập thể, bạn hạnh phúc khi có người yêu thương ở bên. Năm 2015 càng cho bạn thấy rõ giá trị của điều này khi bạn được giúp đỡ và sẵn sàng giúp đỡ.

2015 cũng là năm để bạn trưởng thành về mặt trí tuệ, vốn sống, một năm để tự cải thiện mình. Sự trân trọng các mối quan hệ đôi khi biến tuổi Tuất trở nên ích kỷ và bất an, vô hình chung bạn thít chặt ai đó trong những khuôn khổ mình đề ra. Hãy nỗ lực để độc lập hơn giữa những mối liên kết với mọi người, và khi cần thiết, bạn có thể tìm kiếm sự trợ giúp để xây dựng ranh giới rõ ràng cho bản thân. Đừng quên rằng những điểm mạnh của bạn: lòng nhiệt tình, sự trung thành, kỹ năng lắng nghe... đó chính là những gì mọi người cần khi ở bên bạn.

Đây cũng là năm tốt cho bạn thử sức với những điều mới mẻ. Gặp gỡ và giao lưu với những người lạ, nắm bắt những cơ hội/trách nhiệm mới. 2015 cũng là dịp tốt cho bạn ra ngoài trải nghiệm, dù bản tính tự nhiên của bạn là gắn bó với tổ ấm. Đừng ngại ngần trước những đề nghị học tập, công tác xa gia đình, nếu có.

Về sự nghiệp và tài chính:

Đây là năm mà tuổi Tuất đặt sự nghiệp làm trọng, do đó, công việc, các mối liên hệ nơi công sở chiếm rất nhiều thời gian của bạn. Đừng để sự nóng nảy là nguyên nhân làm nảy sinh những rắc rối, mâu thuẫn không mong muốn. Đây cũng không phải là năm mà tiền đồ rộng mở, tài lộc dồi dào như mong đợi, và chỉ sự nỗ lực hết sức mình mới giúp bạn bảo toàn vị trí hiện tại. Hẳn nhiên công việc sẽ đem lại nhiều áp lực, nhưng chớ quên sự giúp sức của tập thể chính là chỗ dựa tuyệt vời nhất.

2015 này, bạn nên thận trọng trong mọi quyết định tài chính. Đừng tự quyết việc gì mà không tham khảo những người "kề vai sát cánh". Trong năm, nhiều dấu hiệu cho thấy việc đầu tư tiền bạc không mang lại hiệu quả như mong muốn. Sẽ tốt hơn nếu bạn tập trung phát triển tay nghề, trau dồi kiến thức thay vì chỉ chú trọng tiền bạc.

Một vài dấu hiệu cho thấy đây là năm mà công việc có chút gián đoạn, hay các kế hoạch đã được lập ra bỗng phải thay đổi. Chỉ sự linh hoạt để thích nghi mới giúp bạn hoàn thành được những mục tiêu của mình.

Những tháng đầu năm, bạn nên tránh chi tiêu quá đà, làm tiêu hụt ngân sách, bởi tài chính thời điểm mùa xuân không dồi dào. Khoảng thời gian giữa và cuối năm, mọi việc sẽ ổn thỏa hơn. Đừng bận tâm quá nhiều về tiền, cách kiếm tiền, đôi khi bạn không quá quan tâm tới nó thì hơn.

Về chuyện tình cảm:

2015 không phải năm mà Thần Tình yêu dễ dàng bắn mũi tên ái tình về phía bạn, các dấu hiệu đều cho thấy tình cảm dừng lại ở mức độ vừa phải chứ không "thăng hoa" như trông đợi. Thậm chí, đây còn là năm bất hòa, rạn nứt dễ nỗ ra, khiến mối quan hệ trở nên không vững chắc. Các bạn nữ tuổi Tuất sẽ gặp nhiều may mắn hơn so với phái nam, và cơ hội sẽ đến vào khoảng thời gian tháng tư, tháng bảy, cùng hai tháng cuối năm. Với những cá nhân đang cô đơn, bạn rất có thể sẽ chuyển trạng thái quan hệ với ai đó từ tình bạn sang tình yêu, nhưng 2015 là năm để tìm hiểu, chưa hẳn đã là cơ hội tốt để đưa ra quyết định cuối cùng. Đừng nhìn tình yêu qua cặp kính màu hồng và tiến tới nấc thang mới ngay cả khi bạn chưa thực sự nhận thức được thực tế không như mơ mộng. Nên nhớ, chuyện tình cảm sẽ không có hồi kết đẹp nếu bạn vội vàng, hấp tấp. Mọi thứ đều cần có thời gian.

Với những cặp đang yêu, bất đồng có thể nảy sinh và chỉ được xoa dịu khi cả hai đủ nhạy cảm để hiểu nhau. Học cách tin tưởng vô điều kiện và cao thượng trước lỗi lầm của đối phương là những cách để hai người vượt qua thử thách.

Về mặt sức khỏe:

Tuổi Tuất quá bận đầu với công việc, sự nghiệp, tiền tài, nên đôi khi lười biếng chăm sóc cho bản thân. Sức khỏe bạn cũng vì thế mà giảm sút. Tốt hơn cả là dành thời gian nạp năng lượng, tham gia nhiều hơn các hoạt động ngoài trời, giữ tâm trạng vui vẻ và tránh những mâu thuẫn gây tổn hại tinh thần.

Vấn đề cân nặng có thể là một trong những mối bận tâm sức khỏe của bạn trong năm này. Ngoài ra, chứng mất ngủ có thể khiến bạn mệt mỏi. Tập luyện thể dục thể thao, yoga chính là lời khuyên cho bạn.

Dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn hợp lý, tránh để stress làm bạn đánh mất sự tự tin, khỏe mạnh vốn có. Một số dấu hiệu cho thấy bạn có thể bị thương, nên thận trọng khi ra ngoài.

Số may mắn trong năm: 3, 4, 9

Màu may mắn: Xanh lá cây, Đỏ, tía Màu may mắn: Bạc, Vàng

Tháng may mắn: Tháng giêng, tháng hai, tháng năm và tháng bảy

